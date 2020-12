Le singe Kapanga a attrapé un thon rouge à Masterchef

Contrairement à d’autres galas, lors de l’émission d’hier soir Célébrités Masterchef, dans la nuit de la dernière chance, les participants n’ont pas pu choisir les ingrédients avec lesquels cuisiner, mais chacun a obtenu sa matière première à partir d’un jeu. Ainsi, ils ont dû faire des plats avec différents produits de la mer, pour la plupart très peu connus.

C’était la première fois pour eux tous qu’ils cuisinaient ce qui était leur tour. Le premier à jouer pour choisir ses ingrédients était Leticia Siciliani, qui a touché des couteaux, un crustacé à la saveur proche des palourdes, mais allongé et fin, en forme de rasoir comme son nom l’indique.

À Belu Lucius il a l’un des crustacés les plus compliqués, les palourdes lambrissées, qui étaient encore vivantes et qui ont dû être lavées plusieurs fois, bouillies et nettoyées pour pouvoir faire votre assiette. Le pôle avait des seiches, peut-être que le nom n’est pas connu mais son apparence est, puisqu’il s’agit d’un fruit de mer très similaire aux tubes de calmar, mais un peu plus grand, donc sa façon de cuisiner est très similaire.

Sans aucun doute l’ingrédient le plus cuit de la nuit a été celui qui l’a touché al Mono de Kapanga: un morceau d’environ quatre kilos de thon rouge, l’un des poissons les plus chers d’Argentine. Il est idéal pour faire des sushis ou des tiraditos, bien qu’il puisse également être fait dès qu’il est grillé.

C’est un ingrédient si noble, savoureux et coûteux que vous devez très bien planifier comment le fabriquer pour le mettre en valeur et ne pas le gaspiller en couvrant le goût ou en le faisant trop cuire. “Tenés au roi des mers, ce que nous voulons tous cuisiner. Cela nous rendrait très mauvais si vous le gâchiez », Germán Martitegui avait prévenu le musicien.

La suggestion du jury était de le remettre cru, sous forme de tiradito ou de tartare, ou de le faire sur le gril bien doré à l’extérieur, mais encore cru à l’intérieur, Ce n’était pas du tout facile pour le participant qui, avant de remettre l’assiette, a fait un test avec un médaillon qu’il avait coupé et ayant le feu très bas Il n’a pas réussi à le dorer et l’a trop cuit, tant de la grâce de l’ingrédient a été perdue.

Quand il s’agissait de livrer le plat final, les choses n’allaient pas beaucoup mieux et El Mono, malgré le meilleur ingrédient de la nuit, n’a pas pu obtenir l’effet requis et doit continuer à jouer dimanche, lors du gala d’élimination.

Maintenant bien, Combien coûte le poisson que Monkey a dû cuisiner? Le prix du thon rouge est compris entre deux mille et trois mille pesos le kilo et la pièce obtenue par Martín Fabio pèserait environ quatre kilos environ, donc cela coûterait entre huit et douze mille pesos.

Le reste des ingrédients, bien qu’ils soient également difficiles à trouver et ne soient pas abordables, ils étaient beaucoup moins chers. Par exemple, La pan-palourde que Belu a dû fabriquer peut coûter environ 790 pesos le kilo et la seiche environ 700.

“Elle est une beauté, ça semble un mensonge comme elle est belle”, avait dit LEthicia Siciliani Quand il a vu le plateau de thon que son partenaire a obtenu et Donato de Santis a ajouté: “Excellente qualité de la nourriture, messieurs, regardez à quoi ça ressemble, c’est mieux qu’un steak.” Monkey lui-même a plaisanté: “Je voulais m’enfuir et aller dans la rue Libertad pour voir combien ils me donneraient en dollars ».

JE CONTINUE DE LIRE

Elle étudie l’administration des affaires et sort avec un joueur de polo: Sol Makena, la chanteuse à l’origine du clip vidéo avec Florencia Peña

Belu Lucius a eu sa pire nuit sur Masterchef Celebrity: “C’est complètement injuste”

La mort prématurée de l’acteur Norberto Díaz, le plus méchant des feuilletons

Enfance à Mataderos, explosion médiatique et romances célèbres: Laurita Fernández fête ses 30 ans