Le premier envoi de vaccins a été transporté gratuitement par Andreani

La signature Andreani était en charge de la logistique pour distribuer les 300000 premières doses du vaccin russe contre le coronavirus Spoutnik V qui ils sont arrivés en Argentine en décembre dernier. Lorsque le ministère de la Santé de la Nation l’a désignée pour transporter les vaccins, la société a expliqué dans un communiqué que la sélection avait été faite pour «son leadership consolidé dans le développement de solutions logistiques globales pour l’industrie de la santé, avec le la technologie et les ressources nécessaires pour garantir le respect des normes de qualité et des protocoles requis pour l’opération ». Et j’ajoute: “En ratifiant son engagement envers l’Argentine, les services fournis par Andreani seront donnés”. En d’autres termes, la distribution des 300 000 premières doses du vaccin Spoutnik V a été libre.

En revanche, la distribution du deuxième envoi de 300000 doses qui arrivera en Argentine samedi vers midi coûtera 487 millions de pesos. Est-ce que selon des sources gouvernementales informées Infobae, La firme Andreani a remporté un enchère pour distribuer une partie du deuxième lot de vaccins russes pour un montant de 437 millions de pesos. Pendant ce temps, l’Argentin Mail a obtenu un contrat de 50 millions de pesos pour distribuer une partie de la cargaison qui arrivera demain de Moscou. Le coût de distribution de chaque dose du seul vaccin que, jusqu’à présent, le gouvernement dirigé par Alberto Fernández a réussi à apporter en Argentine, est calculé en 1 623 pesos.

Le deuxième envoi de vaccins Spoutnik V arrivera demain sur le vol AR1060 d’Aerolineas Argentinas. Le vol a été effectué directement dans un Immatriculation Airbus 330-200 LV-GHQ sous le nom de «ferry»: l’avion a voyagé à vide, uniquement avec le personnel de cabine et les techniciens de maintenance et de fret. Une fois arrivés à Ezeiza, la distribution sera en charge des deux sociétés qui ont remporté l’appel d’offres: Andreani et Correo Argentino. Un privé et un état.

Jusqu’au petit matin du vendredi 15 janvier, un rapport publié par Nomivac (Federal Register of Nominalized Vaccination) indique qu’un total de 138218 personnes dans 477 sites de tout le pays, tous appartenant au personnel de santé qui est une priorité selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

À la fois, Buenos Aires est la province avec le plus grand nombre de personnes vaccinées, avec un total de 46670 personnes, suivi par Cordoue (14.123), Santa Fe (8 582) et la Ville de Buenos Aires (7 950).

Dès l’arrivée de premier envoi des vaccins Spoutnik V en Argentine, la province de Buenos Aires a reçu 123 000 doses; Santa Fe, 24 100; la ville autonome de Buenos Aires, 23 100; Cordoue, 21 900; Tucumán, 11 500; Mendoza, 11 100; Entre Ríos, 10 100; Saut, 8 300; Chaco, 7 700; Corrientes, 6 700; Santiago del Estero, 5 900; Missions, 5 200; San Juan, 4 700; Jujuy, 4 600; Rio Negro, 4 400; Neuquén, 3 600; Formosa, 3 400; Saint-Louis, 3 300; Chubut, 3 000; Catamarca, 2 800; La Rioja, 2 600; Santa Cruz, 2 400; La Pampa, 2300 et Tierra del Fuego, 1300.

On suppose que le second envoi sera distribué de la même manière dans les districts pour compléter la vaccination de ceux qui ont été inoculés avec la première dose..

