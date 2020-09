Une nouvelle prévision indique que les États-Unis peuvent s’attendre à un total de plus de 410000 décès d’ici le 1er janvier, selon un modèle de l’Université de Washington. C’est 225 000 morts supplémentaires d’ici la fin de l’année.

Les estimations sont basées sur des données en temps réel des gouvernements locaux et nationaux, des hôpitaux, de l’Organisation mondiale de la santé et d’autres sources, plutôt que sur des hypothèses sur la façon dont la maladie se propage.

Il a même prédit que si une approche d’immunité collective est poursuivie, ce que le président Donald Trump a suggéré comme moyen de faire avancer la pandémie, le nombre de morts pourrait atteindre 620 000 d’ici le 1er janvier. Pendant ce temps, si plus de personnes portent des masques, comme conseillé, à propos de 122 000 vies pourraient être sauvées d’ici la fin de l’année.

La Maison Blanche a utilisé les prévisions de l’Institute for Health Metrics and Evaluation pour éclairer les politiques publiques, de sorte que le modèle est souvent inventé comme le modèle «clé» auquel il faut prêter attention pendant la pandémie.

Mais qu’en est-il de tous les autres qui existent? Pourquoi différents modèles prévoient-ils des chiffres différents et lequel devrait suivre le public?

À titre de perspective, les Centers for Disease Control and Prevention utilisent 35 modèles provenant de dizaines de centres de recherche à travers le pays pour prévoir à quoi pourrait ressembler le nombre de décès dus aux coronavirus aux États-Unis.

L’agence l’appelle leur «prévision d’ensemble nationale», qui a prédit que le nombre total de décès dus au COVID-19 atteindra probablement entre 200 000 et 211 000 d’ici le 26 septembre. Les données du CDC ne s’étendent pas au-delà de cette date, ce qui rend difficile la comparaison. à d’autres modèles qui publient d’autres prédictions.

Certains experts pensent qu’il est «irresponsable» de publier une prévision aussi profonde qui s’étend jusqu’à la fin de l’année comme le modèle de l’Université de Washington.

«Il y a tellement d’incertitude. … Il y a trop de variables en cours et personne ne peut vraiment savoir avec certitude ce qui va se passer », a déclaré à CNBC Youyang Gu, un scientifique des données qui gère un modèle distinct appelé Covid-19 Projections. « Il n’y a vraiment aucune donnée sur laquelle travailler pour une saison d’hiver. »

Les variables en question comprennent les mandats en constante évolution de l’État, les décisions du gouvernement, les taux d’hospitalisation, la propagation de la communauté, etc. Certains experts supposent que plus de personnes porteront des masques tandis que d’autres prédisent que les verrouillages disparaîtront plus tôt que la réalité; certains optent pour l’approche de modélisation statistique tandis que d’autres se concentrent plutôt sur la transmission des maladies.

Les modèles sont destinés à aider les décideurs à planifier pour les mois à venir, ce qui signifie qu’ils doivent évoluer avec les données. Mais ce n’est pas parce qu’ils changent qu’ils se trompent, disent les experts.

Les estimations doivent être prises avec un grain de sel.

En juin, le modèle de l’Université de Washington prévoyait que 200000 Américains mourraient du COVID-19 d’ici octobre, dans moins d’un mois, a précédemment rapporté McClatchy News. Au 4 septembre, plus de 187000 personnes étaient décédées aux États-Unis, selon un tracker de Johns Hopkins.

Et en août, le même modèle a publié ses plus récentes prédictions sur le nombre de morts jusqu’à la fin du 1er décembre, selon lesquelles près de 317000 Américains mourront du COVID-19.

On ne sait pas quel modèle est le plus précis ou le plus fiable, mais tous les modélisateurs conviennent que le dévouement continu au port du masque et à la distance sociale peut prouver que de nombreuses prévisions sont fausses pour le mieux.

«En regardant les estimations stupéfiantes du COVID-19, il est facile de se perdre dans l’énormité des chiffres», a déclaré le Dr Christopher Murray, directeur du modèle de l’Institute for Health Metrics and Evaluation, dans un communiqué de presse. «Le nombre de morts dépasse la capacité des 50 plus grands stades du monde, une image qui donne à réfléchir des personnes qui ont perdu leur vie et leurs moyens de subsistance.»

«Mais la science est claire et les preuves irréfutables: le port de masque, la distance sociale et les limites des rassemblements sociaux sont essentiels pour aider à prévenir la transmission du virus.»