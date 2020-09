La fierté d’un père: des nouveau-nés s’accrochent au dos d’un gavial mâle dans le sanctuaire national de Chambal en Inde

Combien de crocodiles pouvez-vous compter sur cette image? Cent, peut-être?

On vous pardonne de faire une double prise parce que vous ne vous rendez pas immédiatement compte que le dos de ce croc gavial mâle est entièrement couvert par ses petits.

L’image a été capturée par l’expert photographe Dhritiman Mukherjee. Son cliché, pris dans le sanctuaire national indien de Chambal, est vivement félicité lors du concours de photographe animalier de l’année (WPY) de cette année.

Chacun de ces jeunes a besoin de survivre jusqu’à l’âge adulte et de se reproduire.

Le gavial d’eau douce (Gavialis gangeticus) est en danger critique d’extinction. Là où autrefois elle aurait pu compter plus de 20 000 animaux à travers l’Asie du Sud, l’espèce compte aujourd’hui peut-être moins de 1 000 individus matures – et les trois quarts d’entre eux sont concentrés dans le sanctuaire de l’Uttar Pradesh.

« Ce mâle s’était accouplé avec sept ou huit femelles, et vous pouvez voir que c’était très impliqué », a expliqué Dhritiman. « Normalement, le gavial est un crocodile assez timide comparé aux crocodiles d’eau de mer et des marais. Mais celui-ci était très protecteur et si je m’approchais trop, il me chargerait. Cela pourrait être très agressif », a-t-il déclaré à BBC News.

Le mâle gavial arbore un renflement fabuleux au bout de son museau qui rappelle un pot rond en terre cuite, ou «ghara» en hindi.

«C’est une structure qui permet d’amplifier les sons vocaux», a déclaré Patrick Campbell, le conservateur principal des reptiles au Natural History Museum de Londres, qui organise le prestigieux concours WPY.

« D’autres crocs portent leurs petits dans leur bouche. Très soigneusement, bien sûr! Mais pour le gavial, la morphologie inhabituelle du museau signifie que ce n’est pas possible. Les jeunes doivent donc s’accrocher à la tête et au dos pour cette connexion étroite et protection. »

Autre vue de la séquence d’images prises par Dhritiman Mukherjee

Le déclin du gavial est une histoire familière de perte d’habitat.

Ceci est principalement dû aux barrages et aux barrages qui ont perturbé le débit des rivières. L’extraction du sable et l’enlèvement des blocs ont limité les possibilités de nidification. Et puis il y a le problème permanent des animaux qui se retrouvent pris dans les engins de pêche.

Les programmes «d’arrière et de libération» semblent avoir au moins empêché cette espèce de dépasser les limites. Mais un gros effort est maintenant nécessaire pour que cet animal extraordinaire ait un avenir à long terme.

Dhritiman espère pouvoir aider à stimuler cet effort en liant l’émotion affichée dans ses images à la science nécessaire à une conservation réussie.

Sinon, le seul endroit où vous pourrez voir le gavial sera dans les musées – comme les spécimens de taxidermie, comme ceux détenus par le NHM.

La photo de Dhritiman en haut de cette page est hautement recommandée dans la catégorie Comportement: Amphibiens et Reptiles de WPY.

Les lauréats du concours Photographe animalier de l’année 2020 – ses grands prix et les lauréats de sa catégorie – seront annoncés le 13 octobre.

Cependant, en raison de l’impact mondial de Covid-19, la cérémonie de remise des prix se déroulera en ligne. Ce sera animé par les présentateurs de télévision bien connus Chris Packham avec Megan McCubbin.

L’exposition populaire WPY du Natural History Museum, présentant les meilleures images, se déroulera normalement à partir du 16 octobre. Les billets sont en vente cette semaine.

Vingt-vingt est l’année 56 pour WPY. Le concours a été lancé par BBC Wildlife Magazine, alors appelé Animals, en 1965. Il est maintenant entièrement organisé par le NHM.

Image d’oiseau par Alessandra Meniconzi

Cette année est également très appréciée (Comportement: Oiseaux) cette image de carouins à bec jaune luttant contre les vents du haut du massif de l’Alpstein dans les Alpes suisses. Les silhouettes parfaitement cadrées des oiseaux ont été capturées par Alessandra Meniconzi. Quiconque a skié dans les Alpes aura probablement vu ces animaux car ils récupèrent souvent la nourriture humaine jetée autour des stations de vacances. Alessandra a déclaré que leurs cris étaient « si forts et insistants dans le paysage dramatique, c’était comme être dans un film à suspense ».

Image d’araignée par Jaime Culebras

Si vous pouvez oser regarder … cette image plutôt horrible est celle d’une grande araignée errante faisant un repas avec un œuf d’une grenouille de verre géante. L’image a été prise par le photographe espagnol Jaime Culebras dans un ruisseau de la réserve de Manduriacu, dans le nord-ouest de l’Équateur. Pour consommer l’œuf, l’araignée injecte des sucs digestifs puis aspire les produits liquéfiés. Cette araignée femelle, qui a une longueur de jambe de 8 cm, a passé plus d’une heure devant l’objectif de la caméra de Jamie à dévorer les œufs de grenouille. Cette image particulière a été très appréciée dans la catégorie Comportement: Invertébrés.

