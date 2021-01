Le prix de la viande en Argentine est parmi les plus bas du monde. REUTERS / Agustin Marcarian

Au milieu de la discussion avec le terrain après la suspension des exportations de maïs décrétée par le gouvernement le dernier jour de 2020, Le président Alberto Fernández a remis en question le prix des aliments tels que la viande sur le marché intérieur et a déclaré qu’il ne comprenait pas pourquoi les citoyens argentins doivent payer le même prix par kilo de barbecue qu’un citoyen chinois ou allemand.

«Le monde exige de la viande, ils produisent en pesos, mais pourquoi les Argentins paient-ils un kilo de rôti comme le font un Chinois, un Français ou un Allemand? S’ils produisent tout en pesos, pourquoi? “, a déclaré le président à Radio Con Vos.

Dans ce cadre, le président de la chambre argentine du parc d’engraissement, Juan Eiras, a dit à Infobae que bien que le rôti ne soit pas une coupe que les Allemands sont connus pour manger, son prix en Allemagne varie de 18 à 20 euros. Au taux de change officiel de la monnaie de l’Union européenne – une moyenne de 104 dollars – il se situe entre 1 872 et 2 080 dollars le kilo contre une moyenne de 700 dollars sur le marché intérieur en Argentine.

Selon le président de la Butcher Shop Owners Association, Alberto Williams, le kilo d’asado en Argentine coûte en moyenne 700 dollars dans les boucheries, tandis que le large steak est d’environ 500 dollars et le vide de 750 pesos.

«En Allemagne, la viande désossée a des prix allant de 28 à 40 euros. Plus tard, il y a des réductions de primes qui coûtent 60 euros le kilo dans les supermarchés », a expliqué Eiras. Et il a ajouté qu ‘”il y avait eu une mauvaise interprétation des chiffres par le président ou un mauvais conseil de ses collaborateurs”.

Également, Victor Tonelli, producteur et analyste du bétail, dit Infobae qu’un steak argentin dans un supermarché en Allemagne coûte environ 40 euros le kilo, ce qui, au prix officiel, équivaut à 4 160 pesos.

Cependant, si les restrictions de change qui régissent le marché local sont prises en compte Vous devez prendre la valeur de l’euro gratuit ou bleu, qui coûte environ 200 pesos, donc un kilo de steak, à cette valeur, équivaut à environ 8 000 $.

En Allemagne, la viande désossée a des prix allant de 28 à 40 euros. Plus tard, il y a des réductions de primes qui coûtent 60 euros le kilo dans les supermarchés (Juan Eiras, président de la chambre argentine du parc d’engraissement)

«Quand on compare les valeurs avec l’Allemagne pour des steaks comme les nôtres avec os, elles se situent entre 20 et 40 euros selon la marque et le lieu de vente. Cela vous donne une valeur comprise entre 2 000 et 4 000 dollars le kilo à la valeur officielle de l’euro, ce qui est une erreur en Argentine parce que vous ne pouvez acheter que la solidarité », a déclaré Tonelli.

“Mais juste pour obtenir des comptes, par rapport au prix officiel, il vaut entre 4,5 et 5,5 fois plus que ce que nous payons les Argentins”, a-t-il déclaré.

Selon Alberto Williams, président de la Association des propriétaires de boucheries, “L’Europe a des prix beaucoup plus élevés pour la viande.” En ce sens, il a expliqué que le kilo de barbecue en Argentine est en moyenne chez les bouchers à 700 $ tandis que le steak large est d’environ 500 $ et le vide 750 pesos.

Quand on compare les valeurs avec l’Allemagne de steaks comme le nôtre avec os, ils se situent entre 20 et 40 euros selon la marque et le lieu de vente. Cela vous donne une valeur comprise entre 2000 et 4000 dollars le kilo à une valeur officielle en euros (Víctor Tonelli, producteur et analyste en élevage)

Il est à noter qu’une étude de la Fondation agricole pour le développement de l’Argentine (Fada) Décembre 2020 a montré que 29% du prix du kilo de viande au comptoir est constitué de taxes.

Pour l’économiste Federico Moll, directeur d’Ecolatina, il n’est pas vrai qu’en Argentine la viande soit payée au même prix qu’en Allemagne. “Dans quelques pays, le boeuf est aussi bon marché qu’ici. Sur 103 pays étudiés par Numbeo, une base de données mondiale sur les prix à la consommation, l’Argentine se classe 99e“, un point.

“Ce qu’a dit Alberto Fernández est faux. Nous avons l’un des prix les plus bas au monde pour le bœuf. Non seulement pour les prix mais pour la qualité. Par rapport au salaire, nous n’avons probablement pas une situation aussi heureuse car nos revenus sont faibles. Ce serait une erreur de compenser les faibles revenus en touchant les prix relatifs. Le problème n’est pas le prix auquel nous achetons de la viande, mais la baisse des salaires», A-t-il analysé.

Pour Moll, il n’y a pas de croissance à long terme sans exportation. “Nous savons que Si nous ne nous occupons pas des exportations, s’occuper de la table argentine devient quelque chose de très court terme. Lorsque les exportations de viande ont été interdites en 2006/2007, le prix relatif sur le marché intérieur a considérablement baissé. L’offre excédentaire a fait baisser le prix jusqu’à ce que la production soit faible et le faible investissement a fait fortement augmenter le prix intérieur en 2010. Il a des jambes courtes pour se concentrer sur la gestion de la table argentine », a-t-il conclu.

Dans quelques pays, le boeuf est aussi bon marché qu’ici. Sur 103 pays étudiés par Numbeo, une base de données mondiale sur les prix à la consommation, l’Argentine se classe 99e (Federico Moll, directeur d’Ecolatina)

Pendant ce temps, après la décision du camp de mener une grève de 72 heures la semaine prochaine, Alberto Fernández a fait remarquer qu’il est “dans une lutte” avec la production alimentaire en Argentine parce que les producteurs veulent faire payer aux consommateurs argentins les prix internationaux qu’ils reçoivent lorsqu’ils exportent.

Fernández a ajouté que le principe de solidarité est qu’il propose que les consommateurs argentins se voient garantir une nourriture à un prix localement accessible, et que le reste soit exporté “au prix qu’ils veulent”.

«Cela m’arrive avec du blé, du maïs, du tournesol, de l’huile, de la viande. C’est une discussion que nous avons. Et cela m’est également arrivé avec des médicaments prépayés », a-t-il déclaré.

J’ai continué à lire:

De la viande à la pauvreté et retraités: le piège des comparaisons impossibles avec l’Allemagne

Gouvernement contre campagne: peut-on abaisser les prix à la consommation avec un arrêt des exportations?