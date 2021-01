C’était le raid dans le champ de Balcarce où 300 animaux ont été trouvés en captivité

L’Américain Joe Schreibvogel, alias Joe Exotic, aujourd’hui enfermé dans une prison du Texas pour crime de meurtre pour compte, est devenu l’un des phénomènes culturels les plus emblématiques de l’ère Netflix avec sa série “Tiger King”, sorti en 2020, un documentaire qui exposait son style flamboyant dans son zoo avec des dizaines de tigres et de lions, entre ennemis et victimes, dans un complot criminel captivant.

Aux abords de Balcarce, Roberto Florez, 67 ans, inscrit auprès de l’AFIP dans l’élevage de bétail, voisin historique de la région, a ses propres tigres en cage, avec une histoire beaucoup plus simple, pas de chemises brillantes, pas de spectateurs, avec une passion privée. Pour tout cela, La justice fédérale le surveille de près.

30 décembre dernier le personnel de l’Unité opérationnelle fédérale Mar del Plata, ancienne délégation régionale de la police fédérale argentine, a reçu une lettre officielle du Tribunal fédéral n ° 1 de Mar del Plata dans laquelle Juge Santiago Inchausti demandé des tâches d’enquête sur un champ de la localité de Buenos Aires.

La présomption, qui découlait d’une série de plaintes anonymes adressées au ministère de l’Environnement de la Nation, était qu’une sorte de ferme clandestine pour la faune sauvage opérait sur ces terres.. Le portefeuille qui coordonnées Juan Cabandié Il a ensuite ouvert une enquête administrative et a confié la procédure au juge fédéral, qui a ensuite ordonné une perquisition.

L’opération, qui a finalement été menée mardi, a confirmé le soupçon: dans ce domaine situé sur la route nationale 226 Plus de 300 spécimens d’animaux sauvages vivants et captifs ont été trouvés, y compris des mammifères et des oiseaux sauvages, ainsi que plusieurs armes à feu et 27 trophées de chasse, ainsi que des peaux, des taxidermies et des bois de cerf.

300 spécimens de faune sauvage ont été trouvés sur le site

Le terrain n’était pas facilement accessible et avait son entrée principale à 40 kilomètres du parcours, par un chemin de terre. Les mobiles qui se sont rendus sur place ont lutté contre la boue laissée par la récente tempête, ils se sont coincés et ont eu besoin de l’aide de la police rurale pour se rendre à l’entrée.

Une fois sur place, ils ont été reçus par un retraité, la seule impliquée à ce jour dans l’enquête pour violation de la loi n ° 22 421 sur la conservation de la faune: il s’agit de Roberto Florez, qui s’est identifié comme le propriétaire du terrain et le gardien des animaux et n’a pas résisté au raid.

Bien que Florez n’ait pas été arrêté, des sources judiciaires de compétence fédérale confirmées Infobae cela également a été inculpé de violation de l’article 27 de la loi 22 241 et de possession d’armes sans autorisation.

Des trophées de chasse, des bois et des peaux, sans origine légale, ont été saisis par la Brigade de contrôle de l’environnement (BCA)

Ce qui était dans son domaine Ce n’étaient ni des vaches ni des animaux indigènes de la région de Balcarce. Plus précisément, les troupes ont trouvé un tigre, 14 cerfs élaphes, 12 antilopes, des cerfs 6 axes, 57 chevreuils -48 adultes et neuf jeunes-, un guanaco, 10 pumas -8 adultes et 2 jeunes-, 20 paons, un chat sauvage, un lama, un buffle, 150 mouflons, 2 nandous, 9 sangliers et plusieurs espèces d’oiseaux: une perdrix rouge, un perroquet parlant, un cardinal jaune – un oiseau en danger d’extinction et l’une des espèces les plus trafiquées d’Argentine, apprécié pour son chant-, une reine mauresque, un oranger, un chardonneret espagnol et un jaune, 3 liens communs, un merle huppé, 2 étourneaux communs et 2 cardinaux à tête rouge.

“Ceux que l’on considère comme les plus dangereux, comme les couguars ou les tigres, étaient en cage, mais les cerfs, par exemple, marchaient librement dans le champ”, explique un chercheur qui a participé à l’opération. “L’homme était comme si rien et se bornait à dire qu’il était son gardien, il n’a pas contribué davantage”, a déclaré la même source, qui a précisé que, malgré le fait que le lieu ou les conditions de captivité ne conviennent pas à ces espèces, “Les animaux ne semblaient pas être mal soignés.”

Florez Il avait également un fusil à verrou Mauser, une carabine semi-automatique de marque Saurio, un fusil de chasse Rubietra de calibre 22, un pistolet semi-automatique et une carabine à air comprimé.

Joe Exotic, le vrai Tiger King.

Aussi Des téléphones portables et de la documentation ont été saisis pour tenter de déterminer l’origine des spécimens, son trafic éventuel, un potentiel d’élevage et de vente pour des réserves de gibier ou encore l’exploitation d’un zoo clandestin.

L’affaire est désormais entre les mains du procureur Daniel Adler qui remplace temporairement le procureur fédéral Laura Mazzaferri et Il n’a pas encore convoqué Florez pour témoigner.

Trophées de chasse, bois et peaux, dont l’origine légale éventuelle n’a pas encore été prouvée, ils ont été kidnappés par la Brigade de contrôle de l’environnement (BCA). Quant aux animaux, qui sont kidnappés sur décision de justice mais qui resteront toujours sur le terrain, le ministère de l’Environnement et du Développement durable de la Nation a indiqué que “Un plan d’évacuation sera élaboré pour assurer leur bien-être.”

Pour l’instant, le ministre Juan Cabandié, après que la Brigade de contrôle de l’environnement du ministère de l’Environnement a effectué en 2020 environ 1065 inspections dans tous ses domaines de compétence, dont beaucoup dédiés à la lutte contre le trafic d’espèces sauvages, a-t-il assuré Infobae: “Les animaux ils sont restés dans la propriété en dépôt judiciaire jusqu’à leur réinstallation dans d’autres propriétés non encore déterminées. C’était arrangé que le propriétaire de la propriété assure le bien-être des animaux, la nourriture et l’assistance médicale vétérinaire jusqu’à ce que leur destination soit résolue définitive. Les spécimens seront transférés une fois leur destination évaluée et planifiée, en tenant compte du fait que Chaque espèce a besoin de conditions particulières pour son transfert. Pour cela, les animaux seront référés aux institutions du pays qui sont dans les archives du ministère. Le plan d’évacuation est actuellement en cours d’élaboration et d’étude, dans le cadre d’un effort conjoint avec le tribunal fédéral chargé de l’affaire ».

“L’intention est de commencer à retirer les animaux de la propriété pour le transfert à partir du 11 janvier”, continu.

La question qui suit est évidente: Que pense Florez? Comment les animaux sont-ils arrivés là-bas? “Vous ne savez pas la douleur que je ressens dans ma poitrine. Tout le monde me connaît ici à Balcarce. Depuis les raids je me sens mal et maintenant j’ai découvert que certains veulent fais une marche pour moi“Florez, un homme de campagne classique de Buenos Aires, a assuré le journaliste Fernando Del Río du journal Mar del Plata La Capital. Il a assuré que ses animaux étaient le produit d’années, de coïncidences, de cadeaux, il les protégeait des chasseurs, presque une partie de sa famille. Un couguar venait d’un zoo voisin qui ne pouvait pas s’en soucier. Le tigre, appelé Miau, était le cadeau d’un camionneur, juste un petit, une bête qui grimpait sur ses genoux pendant qu’il buvait du maté.

