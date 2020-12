Le dramaturge a critiqué le propriétaire de TV Azteca et a critiqué son manque de responsabilité en organisant la fête de fin d’année sans masque ni distance saine Photo: (Cuartoscuro)

La polémique entre la dramaturge Sabina Berman et le président de la chaîne de télévision TV Azteca (avec quatre chaînes de télévision ouvertes) et Grupo Salinas, Ricardo Salinas, a dégénéré en disqualifications mutuelles, railleries et accusations.

Berman a appelé Salinas «le PLUS GRAND HDP (fils de f …) du pays. Jouez à Hitler mais avec une rhétorique insensée dans la tête et des actions vraiment meurtrières«Après avoir jugé irresponsable sa soirée de réveillon du Nouvel An avec les employés de la chaîne de télévision s’était déroulée sans mesures, masques ni bonne distance.

Homme d’affaires Ricardo Salinas Pliego, le deuxième homme le plus riche du Mexique, a rappelé à l’écrivain et dramaturge Sabina Berman que pendant quelque temps elle a fait partie de la masse salariale de l’une de ses nombreuses entreprises.

L’écrivain a partagé une photo où le directeur est apparu avec des employés de Grupo Salinas et un serveur, pour laquelle Berman Goldberg l’a nommée “Entre les serveurs et les esclaves …”.

Tous les matins dans votre email: abonnez-vous à la newsletter d’Infobae Mexico

“Sabinita, tu as déjà travaillé pour moi dans DNA 40 et je n’ai jamais pensé que tu te sentais comme mon esclave, de toute façon”, a rappelé l’homme d’affaires; Cependant, elle a reconnu que, malgré le fait qu’elle ait réalisé un profit grâce à sa chaîne de télévision, elle a fait un travail exemplaire. “La bonne chose est que pendant ce temps tu as fait de l’argent grâce à ma télévision et à son travail extraordinaire ».

Comme dans chacune de ses réponses aux critiques, Salinas Pliego a conclu par une blague sur son interlocuteur et fait référence à la table de discussion virtuelle à laquelle il participe avec Carmen Aristegui. “Un câlin et ne me laisse plus gronder sa commode Denise”, conclut-il.

Ce type de réponse est déjà utilisé par le propriétaire des magasins Elektra et Banco Azteca, car au moment où il a établi une discussion, également sur Twitter, avec Stéphanie Veloz, dans lequel il lui a ordonné de comparer ses contributions au Trésor. Pour lequel, le collaborateur de De bonne foi Il a répondu qu’il n’y avait aucun point de comparaison entre les deux à cet égard.

Ricardo a rappelé à Berman quand il travaillait pour lui (Photo: Twitter / @RicardoBSalinas)

“C’est un piège très bon marché de comparer les impôts payés par un salarié avec ceux d’un exploiteur, puisque tous deux ont pour source le travail du travailleur et l’abus de l’employeur”Dit Veloz.

Il faut rappeler qu’au cours de la semaine, Salinas Pliego a partagé un entretien avec Jorge Garralda, où il a critiqué les mesures de santé mises en œuvre au Mexique et dans le monde en raison de la pandémie de COVID-19.

«Le monde est déjà divisé entre ceux qui ont peur de la mort et ceux qui veulent vivre. Donc, le problème est que ceux qui ont peur de la mort ont porté le récit pendant ces 8, 9 mois et leur recette est la même. “ Prends bien soin de toi, reste à la maison, porte le masque, ne sors pas, ne fais pas la fête ”. Et ce qui est arrivé? Rien. plus de 100 000 Mexicains.

Ces types de postes sont encadrés dans un contexte de pandémie, qui est devenu de jour en jour plus précaire, alors que la deuxième vague de COVID-19 met le système de santé mexicain en difficulté, puisque dans des entités comme Mexico. la capacité hospitalière est réduite à 30%.

Selon les chiffres officiels de la SSa, jusqu’à ce jeudi 17 décembre, ils se sont inscrits 1289298 cas de contagion cumulés et 116487 décès attribués au SRAS-CoV-2.

PLUS SUR CE SUJET:

«Employé» contre «exploiteur»: Estefanía Veloz a lancé Salinas Pliego sur Twitter

“L’un des meilleurs que j’ai eu”: Salinas Pliego a organisé une fête du Nouvel An sans masque ni distance saine, au plus fort de la pandémie

“Personne ne nous arrête”: Salinas Pliego et les photos controversées de son dîner avec TV Azteca figures sans masque ni à bonne distance

“L’homme a déjà appris à respecter”: le message ironique de Ricardo Salinas Pliego à Chumel Torres pour avoir parlé de sa fête de fin d’année