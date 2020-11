Comment abaisser le ventre, par Romina Pereiro

Qui ne se soucie pas de savoir comment abaisser le ventre? Bien qu’il y ait une préoccupation importante pour l’esthétique, la mesure et la forme de notre ventre peut nous donner quelques indices sur notre santé.

Il existe différents types de ventre. Nous allons traiter les plus courants, qui sont trois: “Ventre lâche”, le “plus gros et plus dur” et le “ventre distendu et gonflé”.

La “Ventre lâche”, Qu’est ce qui ne va pas avec ça un peu de graisse en excès ça va aussi accompagné de tissu adipeux supplémentaire sur les hanches et les fesses. Cela répond généralement à un personne plus sédentaire, qui peut même vous retrouver avec un poids normal, mais qu’il a probablement un certain déséquilibre dans son alimentation.

Le ventre affaissé est accompagné d’un peu de tissu adipeux dans les fesses et les hanches (Shutterstock)

Dans ce cas, il est important évaluer votre alimentation, réduire la consommation de sucreries et d’aliments riches en gras et commencer par un plan d’activité physique progressivement. Par exemple: je recommanderais de commencer par de petits changements comme vous pourriez ajouter un fruit de saison à vos plats principaux et à 5 minutes de marche par jour.

On peut également trouver le “Ventre distendu ou gonflé”, qui généralement apparaissent après avoir mangé et ne dure que quelques heures. Ce n’est généralement pas un excès de graisse du ventre, mais Il peut répondre à une intolérance alimentaire, à manger rapidement ou à la hâte.

Dans ce cas, la raison spécifique est étudiée, un diagnostic est posé et les indications correspondantes sont suivies.

La “Ventre plus gros, dur et bombé” c’est parce qu’il y a un accumulation de graisse viscérale, Je veux dire, quoi de neuf graisse accumulée autour de certains organes parties les plus importantes du corps.

Dans le ventre plus gros, dur et bombé, c’est parce qu’il y a une accumulation de graisse viscérale (Shutterstock)

Cette graisse accumulée favorise les changements de cholestérol, de triglycérides, augmente le risque de diabète et augmente la pression artérielle. Tous les facteurs qui augmentent le risque de maladie cardiovasculaire.

Cela peut être dû à une combinaison de causes génétiques, hormonales et mènent un modèle d’habitudes malsaines: mauvaise alimentation, mode de vie sédentaire, mauvaise qualité de sommeil et beaucoup de stress.

Selon l’OMS, si l’on mesure notre abdomen, au niveau du nombril hauts sains devraient être: jusqu’à 88 cm pour les femmes et jusqu’à 102 cm pour les hommes.

Qu’est-ce que cela signifie, qu’est-ce que il est plus important de mesurer comment l’excès de graisse est distribué dans notre corps. Beaucoup de fois, Il y a des gens qui ne sont pas très en surpoids, mais le tissu adipeux supplémentaire qu’ils ont s’accumule autour des viscères et cela signifie un risque élevé même s’il n’a pas autant de poids supplémentaire. Dans ce cas, il est très important de mettre en place une stratégie globale pour améliorer non seulement les habitudes alimentaires: les heures de sommeil, la gestion du stress, la consommation d’alcool et de tabac et un thème pas moins: sortir du canapé ou de la chaise et bouger plus.

Conclusion, J’ai mesuré ton ventre et je pense comment sont tes habitudes. Le moment est peut-être venu de prendre la décision de changer, d’améliorer votre santé actuelle et future.

JE CONTINUE DE LIRE:

Quelles sont les 5 erreurs les plus courantes lors de la conservation des aliments au réfrigérateur

Cinq conseils pour perdre les kilos supplémentaires gagnés pendant la quarantaine

Régime cétogène: qu’est-ce que c’est, comment ça marche et quels sont ses avantages