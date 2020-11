Alberto Fernández avec Juan Pablo Biondi, secrétaire aux médias, et Julio Vitobello, secrétaire général de la présidence, quittant la Casa Rosada hier après avoir subi un prélèvement négatif

Hier à 11h30 du matin, Alberto Fernández a reçu un WhatsApp de Gustavo Beliz: le secrétaire aux affaires stratégiques a informé le président qu’il avait été testé positif au COVID-19. Sans perdre de temps, le chef de l’Etat a consulté son médecin personnel, le ministre Ginés González García et la vice-ministre Carla Vizzotti. Tous les trois ont ordonné le même diagnostic: écouvillonnage obligatoire et isolement pendant 10 jours consécutifs.

À l’heure du déjeuner, Alberto Fernández, Juan Pablo Biondi, Julio Vitobello et Eduardo Valdez ont fait faire leurs prélèvements dans le bureau présidentiel de la Casa Rosada. Ils ont tous été testés négatifs.

Felipe Solá a fait le PCR au ministère des Affaires étrangères, Jorge Taiana à son domicile, Tristan Bauer au portefeuille Culture et Eduardo Wado de Pedro à son bureau à Balcarce 50. Ils ont tous testé négatif.

Ce n’est pas par hasard qu’Alberto Fernández, Solá, De Pedro, Vitobello, Biondi, Taiana et Valdez ont fait le prélèvement. Il se trouve que Beliz était avec eux pendant les presque 72 heures qu’a duré la tournée de La Paz (Bolivie) et La Quiaca (Jujuy), et testé positif pour COVID-19.

le Le protocole officiel ordonne que le prélèvement de toutes les personnes ayant eu un contact direct avec une contagion détectée est obligatoire. Dans ce cas précis: le secrétaire Beliz.

La ministre Elizabeth Gómez Alcorta, qui a voyagé dans l’avion privé avec la délégation officielle, a pu ignorer le protocole: vous avez déjà utilisé COVID-19, et il n’était pas nécessaire de se conformer au rite de l’écouvillonnage.

Tristan Bauer, ministre de la Culture, a participé à la cérémonie politique de la traversée d’Evo Morales de La Quiaca à Villazón (Bolivie), et est revenu avec la délégation à Buenos Aires. Pendant ces quelques heures, il était proche de Beliz: il a dû être frotté et testé négatif.

Alberto Fernández accueille Luis Arce, président de la Bolivie

L’épouse de Beliz, María Florencia Meritello, fait du travail social dans les bidonvilles. Là, il a été infecté par COVID-19. Meritello ne le savait pas et a transmis la maladie à ses enfants Felipe et José, et à sa fille Clarita, qui a commencé à avoir des symptômes le week-end, lorsque Gustavo Beliz était à La Paz avec le président et le reste de la délégation officielle.

Lundi dernier, après son retour de Jujuy, le secrétaire aux Affaires stratégiques est rentré chez lui et a dîné avec la famille. Clarita a infecté son père Beliz et près de deux jours plus tard, il a été confirmé qu’elle avait le COVID-19. La secrétaire est asymptomatique, respecte le protocole et reste isolée. Il en profite pour lire et discuter avec ses amis à Washington, en attendant que Donald Trump se rende et accepte la victoire de Joseph Biden.

Quand le soir est tombé à Buenos Aires, Alberto Fernández, Biondi et Vitobello ont quitté la Casa Rosada et se sont rendus à Olivos. Les trois sont isolés dans la maison d’hôtes de la villa présidentielle, chacun dans des pièces différentes pour respecter les protocoles officiels. Ils partagent tous les repas, et comme ils sont amis depuis des années, ils assurent que vivre ensemble est comme «un voyage d’études supérieures».

Avant de retourner à Olivos, et en attendant de faire les prélèvements, le président a décidé qu’il était temps de résoudre le remplacement de la ministre de l’Habitat, María Eugenia Bielsa, par le maire d’Avellaneda Jorge Ferraresi. Alberto Fernández estime que Bielsa “a fait un travail formidable” en créant le ministère de l’Habitat, et que le moment est venu de donner une autre vitesse à un portefeuille clé dans la situation sociale et économique actuelle.

Alberto Fernández s’entretient hier avec Juan Pablo Biondi à la Casa Rosada après le prélèvement négatif. Derrière le président et le secrétaire aux médias, marche le secrétaire général Julio Vitobello, également testé négatif

Ferraresi prendra ses fonctions lorsque le président mettra fin à son isolement obligatoire -10 jours consécutifs- et pourra prêter serment dans la salle blanche de Balcarce 50. Bielsa n’a toujours pas répondu, mais Alberto Fernández lui a offert l’ambassade à l’UNESCO, qui est vacante en raison du décès de Pino Solanas.

Pendant ce temps, Ferraresi a convenu avec Bielsa de prendre un café et d’entamer une transition ordonnée. Aujourd’hui, il prévoit d’arriver à la Casa Rosada et de tenir sa première réunion de travail avec Santiago Cafiero, chef de cabinet. Le président a demandé à Vilma Ibarra de préparer le décret désignant Ferraresi comme ministre de l’Habitat, et il est très probable qu’il sera publié au Journal officiel demain.

Alberto Fernández est habitué à régner isolé à Olivos. Commandez le travail quotidien avec Cafiero, discutez avec ses ministres et secrétaires via WhatsApp ou Telegram, et il aura Biondi et Vitobello très proches, qui sont son ombre dans le cinquième présidentiel ou à la Casa Rosada.

Cependant, le Président regrette que l’isolement obligatoire supprime la possibilité de se rendre dans les banlieues ou de voler vers l’intérieur du pays. Aujourd’hui, il avait prévu de visiter une usine qui embauche d’anciens détenus et, la semaine prochaine, il avait déjà décidé d’atterrir à Río Negro. Tout cet ordre du jour officiel sera reporté après le 21 novembre.

-Comment allez-vous?-, Je demande Infobae à Alberto Fernández alors qu’il mourait mercredi.

-Je suis en bonne santé. Je n’ai aucun symptôme et l’écouvillon était négatif. Je suis le protocole qui dit que si vous étiez en contact avec un cas détecté au cours des 48 dernières heures, vous devez être isolé. C’est pourquoi je reste à Olivos selon qu’il convient », a répondu le président.

Le week-end prochain, Alberto Fernández subira un nouveau prélèvement. Procédure qui sera répétée le mardi 17 novembre – Journée de la fidélité péroniste – ou le mercredi 18. “Si le test est négatif, je suis libéré jeudi prochain”, le président a terminé avant de terminer l’appel depuis son téléphone portable.

