Pampita a de bonnes relations avec Benjamin en raison de l’éducation de leurs trois enfants

Dimanche, au beau milieu de son 43e anniversaire au Mexique, Carolina Pampita Ardohain a annoncé publiquement sa grossesse. La mannequin a profité de la célébration avec sa famille et ses proches pour révéler qu’elle aura une fille avec son mari, Roberto García Moritán.

«Ici, tout ce groupe le sait déjà. Ils m’ont beaucoup demandé, surtout le mois dernier, tout le temps, tous les jours … Le bébé arrive », dit le chauffeur de la Riviera Maya, où elle est en vacances, tandis que son mari lui caressait le ventre. Puis il a ajouté: “Découvrons ce que c’est!” Et il a pris un ballon qui avait la légende “Boy or Girl?” (bébé ou bébé). Après le compte à rebours jusqu’à dix, il l’a cassé comme une piñata. C’est alors que des morceaux de papier roses sont sortis, indiquant clairement que c’était une fille.

Pampita a annoncé qu’elle était enceinte à l’occasion de son anniversaire

Si la nouvelle était officiellement connue ces derniers jours, de nombreux proches du couple le savaient déjà, y compris leurs enfants ainsi que leurs anciens partenaires. Tel que rapporté par Big Bang News, Ardohain a averti Benjamin Vicuña avant un Beltrán, Benicio et Bautista. L’acteur chilien a eu le même comportement avec elle, dans le but de toujours préserver la garde des enfants.

«Il a été géré correctement, comme il l’a toujours été. Caro est très claire sur le fait que la priorité du lien avec Benjamin est ses enfants, elle ne pouvait donc pas le dire aux garçons et non au père. Il l’a appelé et lui a dit. Il n’y a pas grand chose à dire », a déclaré une source proche de Pampita.

«Benjamin a fait de même lorsqu’il a découvert les grossesses de son épouse actuelle (La China Suárez). Ce sont des choses dont on parle, mais pas pour faire entrer l’ex dans une relation actuelle, mais parce que dans ce cas, il y a des garçons qui sont encore jeunes et qui doivent avoir l’accompagnement logique de celui qui découvre qu’il va avoir un petit frère », a-t-il ajouté.

Benjamín a formé une famille avec China Suárez

D’autre part, Miracle Brito, l’ex de Roberto García Moritán, était très heureuse lorsqu’elle a appris la grossesse d’Ardohain. Dans un message d’amour, il a écrit: «Joyeux anniversaire, Caro. Je vous souhaite une très bonne journée et une vie pleine de tout l’amour et de la joie que vous méritez». Quelques minutes plus tard, il a partagé une autre histoire dans laquelle une image actuelle de Pampita, Roberto et leurs enfants est vue, dans laquelle ils soufflent les bougies pour l’anniversaire du modèle. Et il a ajouté, avec un cœur: “La famille de mes enfants est aussi la mienne.”

Il faut se rappeler que Carolina Ardohain était en couple depuis une décennie avec Benjamin Vicuña, avec qui il eut quatre enfants: blanc, décédé en 2012 à l’âge de 6 ans; Baptiste, sur 12; Beltran Sur 8; et Benicio sur 6. Pour sa part, Roberto Garcia Moritan a deux enfants de son mariage avec Milagros Brito: Santino 15 et Dauphin 13. Ainsi, entre eux deux, ils ont fini par constituer une famille plus que nombreuse. Il faut maintenant attendre quel nom le couple choisira pour le nouveau membre qui naîtra dans les mois à venir. L’arrivée de cette fille unira sûrement encore plus le couple.

