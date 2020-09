Au début du mois d’août, il y avait beaucoup de brouhaha autour d’une étude qui aurait montré que le port d’un cache-cou, le visage en forme de manche couvrant particulièrement les coureurs, pourrait être pire pour endiguer la propagation du COVID-19 que de ne pas porter de masque à tout. Les manchettes ont fait la une, diffusant les nouvelles, suscitant des conversations au loin et obligeant beaucoup de gens à reconsidérer leur style préféré de masque facial. Un article du Washington Post a déclaré que «certains masques en tissu de coton sont à peu près aussi efficaces que les masques chirurgicaux, tandis que les guêtres fines en polyester et spandex peuvent être pires que de passer sans masque. Un article de Forbes, faisant référence aux protège-nuques, a déclaré que l’étude «a révélé qu’un type de revêtement facial pourrait en fait faire plus de mal que de bien».

Mais l’étude n’a pas montré cela et n’a pas été conçue pour cela. Il s’agissait en fait d’un test sur la façon de tester les masques à peu de frais, et non de déterminer lequel était le plus efficace. Les chercheurs ont installé un faisceau laser vert dans une pièce sombre. Un sujet masqué a ensuite été invité à parler de sorte que les gouttelettes de la bouche de l’orateur apparaissent dans le faisceau vert. L’ensemble du processus a été enregistré sur un téléphone portable, après quoi les chercheurs ont calculé le nombre de gouttelettes qui se sont manifestées. Le processus a été répété 10 fois pour chaque masque (14 au total, dont l’un était un cache-cou) et l’installation coûtait moins de 200 $. Ce qui était censé être une étude sur le prix et l’efficacité d’un test s’est transformé en, au moins dans certains cercles journalistiques, un clou définitif pour les guêtres.

Quelques jours après les premiers rapports selon lesquels les cache-cou pourraient non seulement être inutiles mais peut-être même nuisibles, une nouvelle série de nouveaux rapports est sortie disant que ces rapports initiaux étaient exagérés et trompeurs. Les auteurs de l’étude ont même tenu une conférence de presse où ils ont souligné que leur étude n’avait jamais pour but de tester l’efficacité des masques. Ils n’ont testé qu’un seul masque de style guêtre, ce qui ne dit rien sur ce style de masque en général. La combinaison des rapports sur les résultats réels de l’étude et des commentaires directs des auteurs semble avoir apaisé la ferveur des guêtres anti-cou. Mais tout cela – ou la majeure partie, en tout cas – aurait probablement pu être évité.

Vous pourriez faire valoir que ce n’est pas le travail d’un scientifique de se soucier de la façon dont sa science pourrait être interprétée. C’est leur travail de faire la recherche et de la publier dans un manuscrit scientifique. Laissez la communication à quelqu’un d’autre. Mais ce n’est pas ainsi que fonctionne la diffusion de l’information.

De moins en moins de salles de rédaction ont des membres du personnel ayant une formation scientifique ou qui se consacrent au reportage scientifique. Pour être clair, les journalistes n’ont pas besoin d’être des scientifiques pour comprendre la science, mais les reportages sur la science nécessitent une certaine expertise. Lorsque les rédactions demandent aux journalistes de couvrir de plus en plus de sujets et que cette spécialisation diminue, le souci du détail est parfois perdu. Ainsi, la responsabilité d’aider les journalistes (et franchement, tous les non-scientifiques) à clarifier les faits incombe aux scientifiques qui font la science. C’est là que la formation en communication scientifique entre en jeu.

La communication scientifique, ou scicomm comme on l’appelle familièrement, ne fait pas partie intégrante des cours dans la majorité des programmes scientifiques délivrant des diplômes aux niveaux du premier cycle et des cycles supérieurs. Cette tendance évolue lentement à mesure que de plus en plus d’établissements intègrent scicomm dans leurs programmes. En dehors du milieu universitaire, les organisations à but non lucratif et les sociétés scientifiques prennent le relais.

Je travaille pour l’American Geophysical Union (AGU), une société pour les scientifiques de la Terre et de l’espace, dans le programme Sharing Science, où nous apprenons aux scientifiques à communiquer avec des non-scientifiques à travers des cours, des ateliers, des webinaires et d’autres formations. Outre l’AGU, il y a l’American Association for the Advancement of Science (AAAS), le Alan Alda Center for Communicating Science affilié à Stony Brook et l’organisation de narration scientifique The Story Collider, pour n’en nommer que quelques-uns. Nous enseignons les soi-disant «compétences non techniques» que la tour d’ivoire de la science évite depuis si longtemps, mais qui sont si nécessaires pour communiquer efficacement.

Une chose sur laquelle nous insistons est de «connaître votre public». Les scientifiques doivent réfléchir à la façon dont leur science sera perçue, qu’elle soit pertinente ou non pour le grand public. La science n’existe pas dans le vide; ça ne l’a jamais fait. Mais surtout maintenant, et en particulier pour tout ce qui est lié au COVID-19, les scientifiques sont beaucoup plus hypervigilants lorsqu’ils communiquent les résultats et essaient, au mieux de leurs capacités, de rendre compte du plus grand nombre d’interprétations possible. Oui, c’est onéreux, surtout en plus de la multitude d’autres responsabilités qui accompagnent le fait d’être un scientifique, mais c’est nécessaire.

Les moyens traditionnels par lesquels les scientifiques communiquent leurs résultats (c’est-à-dire les manuscrits scientifiques) ne disparaissent pas de sitôt. Cependant, et bien que la demande puisse être injuste, les scientifiques ne doivent pas seulement être en mesure de communiquer leur science à leurs pairs; ils doivent toujours penser aux publics non scientifiques alors que les frontières entre science et «public» continuent de s’estomper. Former les scientifiques à communiquer efficacement avec des publics diversifiés, ou du moins à y penser, est une partie nécessaire de la science.