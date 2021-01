Les scientifiques mettent en garde contre les risques de conduire des voitures avec des personnes qui ne font pas partie du cercle de la coexistence. L’ouverture des fenêtres et le maintien du masque font partie des principales recommandations. Sur la photo, l’attaquant argentin de Rayo Vallecano Leo Ulloa (. / Fernando Alvarado / File)

La pandémie Covid-19 nous a conduit à repenser les choses les plus quotidiennes de notre vie et à réévaluer, par exemple, la façon dont nous nous transportons. Si pour certains l’utilisation des transports publics en ces temps est une grande source d’angoisse, en raison du grand nombre de personnes qui utilisent ce moyen et de la difficulté à maintenir des politiques de distanciation, Les scientifiques préviennent que l’une des alternatives, la voiture privée, n’est peut-être pas beaucoup plus sûre.

De plus, conduire la voiture avec quelqu’un avec qui vous ne vivez pas est l’une des choses les plus risquées en ce qui concerne la transmission du coronavirus.

Ainsi, bien qu’il semble que la voiture soit une alternative plus sûre aux transports en commun, si elle est partagée avec de nombreuses personnes, elle devient une source de contagion presque sûre, car il s’agit d’un espace petit et fermé où même si tous les passagers portent des masques, certaines particules petits, vous pouvez vous échapper dans les airs.

“Habituellement, ce n’est pas significatif lorsque vous êtes à l’extérieur, car il est dilué”Varghese Mathai, physicien de l’Université du Massachusetts, a déclaré à Insider. “Mais lorsque vous êtes dans un espace confiné comme celui d’une voiture, si (les particules) ne sortent pas de l’habitacle, elles peuvent s’attarder et augmenter leur concentration avec le temps.”

Une femme reçoit le vaccin COVID-19 dans une unité d’un centre de vaccination, au milieu de l’épidémie de maladie à coronavirus (COVID-19), à Hyde, Grande-Bretagne, le 7 janvier 2021 (REUTERS / Molly Darlington)

Mathai, avec des chercheurs de l’Université Brown, a modélisé la façon dont les particules peuvent se déplacer à l’intérieur des véhicules avec différents niveaux de ventilation.

Sans surprise, dans leur simulation, publiée dans Science Advances plus tôt ce mois-ci, abaisser toutes les fenêtres était le moyen le plus efficace d’éliminer les particules potentiellement chargées de virus d’une voiture.

Lorsque toutes les fenêtres étaient fermées, 8 à 10% des minuscules particules qu’une personne expirait pouvaient atteindre une autre. Ce nombre est passé de 0,2% à 2% lorsque les quatre fenêtres étaient ouvertes.

Les transports publics sont un moyen de transport que beaucoup considèrent comme dangereux, mais les scientifiques préviennent que dans la voiture, les risques de contagion sont également élevés.

Mais par une froide journée d’hiver ou un été particulièrement chaud, ouvrir toutes les fenêtres n’est peut-être pas l’option la plus pratique, alors les auteurs ont expérimenté des alternatives et ont proposé quelques suggestions:

1. Si vous ouvrez deux fenêtres, choisissez celles opposées au conducteur et au passager

La voiture simulée était basée sur une Toyota Prius parcourant 50 miles par heure, avec un conducteur sur le siège avant gauche et un seul passager sur le siège arrière droit.

Alors qu’un passager peut ouvrir intuitivement la fenêtre la plus proche de lui en entrant dans une voiture, L’ouverture des vitres en face du conducteur (avant droit) et du passager (arrière gauche) a permis une meilleure ventilation du modèle.

Dans une voiture en mouvement, l’air frais entre généralement par la lunette arrière et par la vitre avant, a déclaré Mathai. L’ouverture des fenêtres devant les occupants fournit non seulement un point d’entrée et de sortie pour les particules, mais crée également un courant d’air qui sépare le passager du conducteur.

Cependant, Mathai a déclaré que la différence entre les deux configurations de fenêtres ouvertes qu’ils ont testées était «marginale».

Les scientifiques recommandent de garder les vitres baissées pour que l’air circule dans la voiture et que les particules de Covid-19 ne soient pas piégées

2. Vous devez ouvrir certaines fenêtres au moins à mi-chemin si vous partagez une voiture et portez toujours un masque.

Ouvrir les vitres des voitures n’est pas un moyen infaillible d’empêcher la propagation du coronavirus, a déclaré Mathai, et les ouvrir un peu ne fera pas beaucoup de bien.

“Si vous venez d’ouvrir un peu la fenêtre, nous n’obtiendrons pas ce genre de grosse goutte.” Dit Mathai. “Ce serait bien de l’ouvrir au moins à la moitié du niveau.”

Une variété d’activités dans les voitures sont promues comme alternatives à la distanciation sociale, telles que les ciné-parcs, les concerts automobiles, les événements automobiles, etc. La mise en garde des scientifiques est que le risque existe toujours et que les soins personnels doivent être maintenus

Partager une voiture avec quelqu’un à l’extérieur de votre maison est un geste risqué et ouvrir vos fenêtres est un moyen de réduire ce risque. Mais Mathai a averti qu’une ventilation supplémentaire ne remplaçait pas d’autres mesures préventives, telles que l’utilisation de masques, le lavage des mains et la désinfection des surfaces communes.

3. Des barrières en plastique entre le conducteur et le passager pourraient aider à arrêter les chutes

La simulation n’a pas pris en compte d’éventuelles barrières entre les sièges avant et arrière, comme une cloison de taxi traditionnelle ou une feuille de plastique de fortune.

Mathai a déclaré que même si ces draps ne remplaçaient pas l’air frais, cela ne faisait pas de mal de les avoir. Comme d’autres experts l’ont dit à Insider, empêcher la transmission du coronavirus, c’est comme superposer du fromage suisse – chaque couche a ses limites, mais si vous empilez suffisamment de tranches, vous devriez pouvoir couvrir les trous.

Un chauffeur de taxi affiche un code QR de dossier de santé qu’un passager doit scanner avant un voyage, à la suite de nouveaux cas de maladie à coronavirus (COVID-19) dans le pays, à Pékin, en Chine, le 11 janvier 2021 (REUTERS / Tingshu Wang)

«Les barrières sont utiles pour empêcher tous les types de transmission de gouttelettes, y compris les petites, éventuellementDit Mathai. “Mais une meilleure façon est d’avoir également un système de ventilation, de sorte que l’air à l’intérieur de la cabine soit reconstitué avec de l’air frais de l’extérieur.”

