Si et quand un vaccin COVID-19 sûr et efficace est disponible, quelle est la manière la plus équitable de le distribuer? Dans un rapport politique publié jeudi dans Science, 19 experts en santé publique ont établi un cadre éthique appelé le modèle de priorité équitable. Il s’articule autour de trois principes: bénéficier aux personnes et limiter les dommages, donner la priorité aux pays déjà défavorisés par la pauvreté ou la faible espérance de vie et éviter la discrimination.

Le rapport critique les plans d’attribution de vaccins précédemment suggérés, dont deux proposés par l’Organisation mondiale de la santé: l’un distribuerait des vaccins à chaque pays en fonction de la taille de sa population, et l’autre accorderait la priorité aux agents de santé et aux adultes de plus de 65 ans. ou avez des problèmes de santé sous-jacents. Certaines propositions de distribution nationale, telles qu’un projet de cadre préliminaire publié mardi par les Académies nationales des sciences, de l’ingénierie et de la médecine, donnent la même priorité aux travailleurs de la santé et aux adultes atteints d’autres maladies pour l’attribution initiale des vaccins. D’autres plans, dont un publié en mai dans le rapport du Hastings Center, affirment que les États-Unis devraient tenir compte des disparités raciales et socio-économiques au moment de décider à qui donner la priorité pour un vaccin.

Tout programme national de distribution de vaccins pourrait toutefois être bloqué si un autre pays décidait de stocker plus de vaccins qu’il n’en a besoin. Le cadre décrit dans Science vise à empêcher de telles impulsions nationalistes égoïstes. Ses auteurs reconnaissent la propension des pays à placer leurs propres intérêts avant ceux des autres, mais soutiennent que les responsabilités transfrontalières en cas d’urgence sanitaire mondiale devraient remplacer ces impératifs. Le cadre traite à la fois des effets immédiats de la pandémie – maladie et décès – ainsi que de ses répercussions à long terme sur l’éducation et les économies.

Le modèle de priorité équitable comprend trois phases. Le premier est conçu pour réduire les décès prématurés. Pour guider les décisions de distribution au cours de cette phase, les auteurs proposent d’utiliser une métrique de santé appelée années standard attendues de vie perdues (SEYLL), qui calcule les années de vie perdues en raison de la pandémie dans chaque pays en comparant les décès prématurés avec l’espérance de vie mondiale. La deuxième phase apporte d’autres paramètres pour quantifier et minimiser les conséquences économiques et sociales du COVID-19. Et le troisième donne la priorité aux pays avec des taux de transmission du virus plus élevés tout en s’assurant que tous les pays reçoivent finalement suffisamment de doses de vaccin pour arrêter la transmission communautaire.

Ezekiel J. Emanuel, vice-recteur pour les initiatives mondiales et président de l’éthique médicale et de la politique de la santé à la Perelman School of Medicine de l’Université de Pennsylvanie, a dirigé le développement du modèle de priorité équitable. Scientific American a parlé à Emanuel du modèle et de la manière dont il pourrait être mis en œuvre.

Pourquoi est-il important d’avoir un cadre éthique pour la distribution des vaccins qui remplace le nationalisme?

Nous attendons une partialité nationale, et il y a même de bonnes raisons morales à une certaine partialité nationale. Mais d’un point de vue éthique, il n’y a pas une bonne raison pour une partialité absolue, où un pays couvre chacun de ses citoyens avant de donner un vaccin au niveau international. Il y a une bonne raison éthique de ne pas avoir un nationalisme vaccinal absolu. Et de nombreux gouvernements plaident pour une distribution juste et équitable des vaccins. Les fabricants de vaccins eux-mêmes plaident pour une distribution mondiale, et nous avons également des organisations internationales, telles que COVAX [a collaboration co-led by Gavi, the Vaccine Alliance, the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations and the WHO], qui ont dit vouloir une distribution juste et équitable. [Editor’s Note: The Trump administration has said it will not participate in the COVAX effort, because it does not want to work with the WHO. This decision could limit U.S. access to a COVID-19 vaccine if it is developed by another country.] Le problème est le suivant: il n’existe pratiquement aucune définition de ce que signifie «juste et équitable», en particulier en termes de distribution. Étant des éthiciens, des spécialistes de la santé publique et des politologues, nous avons pensé que nous étions les mieux placés pour essayer de concevoir une telle définition.

Les fabricants de vaccins prendront-ils en compte une allocation équitable?

Ils vont devoir faire face à un défi dans la façon de distribuer le vaccin. Le vendent-ils simplement au plus offrant? Certains fabricants semblent enclins à le faire. En apportent-ils une partie à des groupes internationaux comme COVAX? Nous pensons qu’au moins certains fabricants reconnaissent l’importance de l’avoir distribué dans le monde entier et très accessible. Encore une fois, un certain nombre de PDG de sociétés pharmaceutiques se sont prononcés en faveur de cette stratégie. Ils ne semblent pas toujours avoir les intérêts du monde en tête, mais je pense que, dans ce cas, de nombreuses entreprises de premier plan pensent qu’il est important de lutter contre la pandémie dans le monde entier, pas seulement dans les pays dans lesquels elles sont basées. .

Pourquoi, à votre avis, les propositions de distribution de l’OMS sont-elles erronées?

Une proposition est de donner le vaccin à tous les pays en fonction d’un pourcentage de leur population – d’abord à 3 pour cent de la population de chaque pays, puis à 20 pour cent. Cela semble remplir le principe éthique d’égalité morale – traiter les gens de la même manière et ne pas faire de discrimination fondée sur la race, le sexe ou la religion. Le problème qui est immédiatement évident est que différentes régions du monde souffrent à des rythmes différents. En règle générale, lorsque vous apportez une aide internationale, vous la donnez aux personnes qui souffrent le plus.

Ensuite, il y a le point de vue selon lequel nous devrions le distribuer en fonction des personnes les plus à risque, et cela est généralement défini comme les travailleurs de la santé de première ligne et les personnes de plus de 65 ans. Tout d’abord, il est clair que les travailleurs de la santé ne sont pas également à haut risque, en particulier dans les pays développés, où un EPI approprié [personal protective equipment] a considérablement réduit leur risque. Mais plus important encore, l’approche est biaisée en faveur des pays riches et bien développés parce que ces pays ont plus de travailleurs de la santé par habitant et ont également plus de personnes âgées.

Comment avez-vous choisi les trois fondements éthiques que vous avez utilisés pour développer le modèle de priorité équitable?

Eh bien, nous ne les avons pas choisis. Ce sont des valeurs éthiques fondamentales qui remontent à Socrate. Vous pouvez les voir dans presque tous les pays du monde. Ce sont ce que l’on appelle souvent des principes communs ou qui se chevauchent. Tout le monde pense que vous devez limiter les préjudices et profiter aux gens, et c’est une obligation morale. Il est bien établi que nous devons aider les défavorisés. Et nous avons tous le sentiment que les gens veulent être traités de manière égale; nous ne devons pas discriminer les gens. Nous recherchions des principes communément acceptés, quel que soit votre point de vue éthique particulier [is].

Comment la métrique SEYLL s’intègre-t-elle dans ces valeurs?

Quand vous avez un ensemble de valeurs éthiques, quelles conclusions de distribution pouvez-vous en tirer? Nous soutenons que ces valeurs suggèrent trois phases de distribution des vaccins, basées sur des éléments tels que la gravité du préjudice, s’il est réversible ou si vous pouvez indemniser les gens d’une autre manière si vous ne leur distribuez pas de vaccins. Dans cette analyse, la mort est dévastatrice – vous ne pouvez pas indemniser quelqu’un après sa mort. C’est clairement irréversible.

Notre priorité absolue dans la phase 1 devrait être de minimiser le nombre de décès, à la fois directement dus au COVID-19 et indirectement en raison du débordement du système de santé. Dans la phase 2, nous voulons également minimiser les bouleversements économiques et sociaux, qui peuvent être graves et dévastateurs; ils peuvent durer longtemps et être irréversibles. Mais ils peuvent être compensés par d’autres moyens, ils doivent donc être traités.

Nous avons demandé quelles métriques incarnaient le mieux ces phases, et c’est ainsi que nous sommes arrivés à SEYLL, car il prend en compte le nombre d’années que vous vivez, par rapport à la moyenne mondiale, et il s’agit d’une mesure uniforme dans tous les pays.

Quelles leçons futures pour d’autres crises mondiales peuvent être éclairées par ce cadre?

Je pense que ce cadre a une large applicabilité à d’autres pandémies, en ce sens qu’il définit clairement quelles sont les valeurs éthiques fondamentales, comment nous devrions penser aux préjudices résultant d’une crise de santé publique et quels objectifs nous devrions essayer de réaliser. Nous devons être liés aux faits d’une pandémie – ce n’est pas une éthique séparée des données empiriques. La théorie et la pratique travaillent main dans la main, et l’épidémiologie va déterminer les points chauds et où vous distribuez le vaccin en premier.

Ces valeurs éthiques sont larges et nous devons les inclure lorsque nous réfléchissons à des problèmes communs tels que le changement climatique. L’un des éléments importants que ce cadre partage avec le changement climatique est qu’il est tourné vers l’avenir. Nous devons nous efforcer d’améliorer les problèmes qui surviennent, et non pas essayer de dire qui est à blâmer et de leur imposer la responsabilité de le résoudre. C’est une orientation très importante: regardons vers l’avenir et résolvons le problème à l’avenir.

