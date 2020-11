WhatsApp vous permet de personnaliser les fonds d’écran de chaque chat

WhatsApp activé une nouvelle fonctionnalité qui permet définir des fonds d’écran personnalisés pour chaque chat dans l’application. Jusqu’à présent, il était possible de modifier l’esthétique du chat mais en vrac, c’est-à-dire pour toutes les conversations également. Au lieu de cela maintenant, vous pouvez choisir un arrière-plan particulier pour chaque boîte de dialogue.

Cet outil, sur lequel la société travaillait il y a quelques mois, a maintenant commencé à débarquer sur les utilisateurs bêta et atteindra bientôt les autres. Il est à noter que pour être un utilisateur bêta, vous devez entrer dans le programme en cliquant ici.

Dans le cas où vous êtes déjà un utilisateur bêta, il vous suffit de vous assurer d’avoir la dernière version du service de messagerie installée, pour cela vous devez entrer, dans le cas d’Android, dans Google Play, allez dans Mes applications et jeux et cliquez sur l’onglet Mises à jour et téléchargez la dernière édition de l’application, le cas échéant. Si la légende «ouvert» apparaît à côté de WhatsApp, au lieu de «mise à jour», cela signifie que vous disposez de la dernière version disponible sur votre ordinateur.

Comment changer le fond d’écran

Entrez dans une discussion, cliquez sur les trois points dans la marge supérieure et choisissez Fond d’écran. Appuyez ensuite à l’endroit où il est dit “Modifier” et un menu d’options s’affichera regroupées selon différents critères: Clair, Sombre, Couleurs unies, Mes photos et Fond d’écran par défaut.

Une fois les différentes alternatives explorées, l’option souhaitée est sélectionnée en cliquant sur la légende: “Définir le fond d’écran”. Une fois cela fait, deux alternatives apparaîtront: l’une indique l’option de choisir cet arrière-plan pour le chat en question et l’autre pour toutes les discussions avec le thème sombre à l’exception de celles avec des arrière-plans personnalisés.

Dans le menu, vous avez le choix entre plusieurs options

Ensuite, il vous sera proposé de régler la luminosité du fond d’écran. Si vous souhaitez modifier à nouveau l’image sélectionnée, vous devez appuyer à nouveau sur les trois points, puis sur Fond d’écran et sélectionnez Supprimer le fond d’écran personnalisé.

WhatsApp pourra accéder aux messages d’un chat si l’un des utilisateurs signale l’autre

WhatsApp incorporé, donc limité, une fonction qui permet à l’entreprise qui est sous le contrôle de Facebook accéder aux messages d’une conversation entre deux utilisateurs ou d’un groupe si l’un d’eux signale à un autre contact.

Actuellement, Lorsqu’un utilisateur en signalait un autre sur WhatsApp, l’application préparait un rapport tenant compte de facteurs tels que le fait que le numéro de téléphone soit nouveau ou a déjà reçu des plaintes. Cependant, impossible d’accéder aux conversations, chiffré de bout en bout.

Maintenant, WhatsApp a mis à jour sa dernière version bêta pour les téléphones mobiles avec Android (version 2.20.206.3), dans laquelle il a introduit la possibilité de vérifier les plaintes des utilisateurs en accédant à une copie d’une partie du contenu des chats, selon le portail WabetaInfo.

Il est à noter que l’application n’accède pas par elle-même au contenu des messages, mais que les utilisateurs doivent plutôt autoriser l’accès à une copie des messages récents lorsqu’ils se rapportent à une autre personne.

