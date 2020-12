Avec l’arrivée de la fin de l’année et les températures élevées, l’une des principales préoccupations dans les foyers est les coupures de courant, ajoutées à l’incertitude générée par ce qu’il faudra peut-être pour rendre le service.

Au cours des six dernières années, Edenor a réduit la durée des coupures de courant de 60%. Un facteur important de cette diminution a été l’installation de points de contrôle à distance dans toute la zone de concession.

Dans le cadre de la continuité du plan d’investissement réalisé par l’entreprise, en août dernier, le point de contrôle à distance 2000 a été installé dans son réseau moyenne tension. Ainsi, Edenor poursuit le processus de numérisation et de transformation technologique qui permet de réduire la durée des interruptions du réseau électrique, approfondissant l’amélioration constante de la qualité de service reçue par ses clients.

Un réseau télécommandé permet à un opérateur du Centre de contrôle Edenor être en mesure d’identifier immédiatement et à distance l’endroit où le défaut a provoqué la mise hors service d’une partie du réseau électrique et de donner une réponse rapide pour rétablir le service.

De cette manière, le client remarquera des normalisations plus rapides de l’alimentation électrique, en cas de panne.

Avec cette infrastructure technologique de pointe, innovante dans le pays, la partie du réseau électrique en panne peut être isolée; Dans le même temps, il est possible de restaurer le service aux clients à partir d’autres circuits du réseau non inclus dans la défaillance susmentionnée, quelques instants après son apparition et à distance.

Avant la mise en œuvre du télécommande, la réparation d’un défaut du réseau électrique peut prendre jusqu’à deux heures en moyenne. Maintenant, le service peut être normalisé en quelques secondes sans déplacement de personnel technique sur le lieu de l’impact

Depuis le début de la mise en œuvre de cette technologie, il y a un peu plus de sept ans, Edenor a investi plus de 1 104 millions de dollars.

Image des 2000 points de contrôle à distance du réseau électrique d’Edenor

Ce fort investissement dans la technologie appliquée au réseau électrique a permis aux indicateurs de qualité de l’entreprise d’être encore meilleurs que les objectifs imposés par l’État national dans la Revue tarifaire globale (RTI).

Initialement, les points de télécommande ils sont interconnectés via le réseau de téléphonie cellulaire. Pour donner plus de fiabilité et de réactivité à l’initiative, Edenor a entamé le déploiement de son propre réseau de fibre optique et télécommunications par radiofréquence dans ses propres bandes.

Investissement dans la technologie

Concernant l’investissement spécifique dans le réseau de télécommunications, Edenor a déboursé plus de 230 millions de dollars de 2016 à 2020.

Le réseau de fibre optique d’Edenor s’étend sur plus de 2 200 kilomètres, étant le plus grand du pays, à l’exclusion de ceux des compagnies de téléphone.

L’effort d’Edenor dans le développement d’un réseau télécommandé permet une amélioration de la maniabilité des équipements, ce qui a un impact visible sur la qualité du service qui atteint chacun de ses clients.

Installation des points télécommande, avec un plan à long terme, il a commencé en 2014. Au départ, il s’agissait d’acquérir de l’expérience et de l’apprentissage, puis de démarrer le plan formel en 2016, passant des 78 points installés cette année-là, à l’étape de 2000 franchie août dernier.

En 2020, la société a investi plus de 10 milliards de dollars dans 380 travaux actifs dans la zone de la concession. De plus, ils ont réalisé 5 000 interventions quotidiennes sur le réseau électrique et procurent 15 000 emplois directement et indirectement.