Réduire la dépendance de l’humanité à l’égard des combustibles fossiles nécessitera des milliards de kilogrammes de métal: une seule éolienne peut contenir plus d’une tonne de cuivre, et les batteries de voitures électriques nécessitent des tas de cobalt, de nickel et de manganèse. La plupart de ces métaux proviennent désormais des mines terrestres – souvent au prix de la déforestation, de la pollution de l’eau et des violations des droits de l’homme. Mais une vaste mine de métaux sur les fonds marins pourrait bientôt fournir une source alternative.

Bien que les entreprises envisagent cette possibilité depuis des décennies, les défis d’ingénierie et les conditions économiques défavorables ont maintenu le travail dans la phase d’exploration. Il y a également eu un manque de règles internationales pour régir l’industrie naissante. Mais cela est sur le point de changer bientôt: l’Autorité internationale des fonds marins (ISA), agréée par les Nations Unies, a mis au point des règlements pour l’extraction commerciale des métaux des grands fonds marins dans les eaux internationales. Ces règles pourraient voir le jour d’ici un an. La tension inhérente à leur établissement réside dans l’équilibre entre les intérêts économiques de la production de métaux et une autre considération: le potentiel de dommages environnementaux.

Les partisans disent que l’exploitation minière en haute mer peut éviter quelques-uns des maux de l’extraction terrestre et réduire les coûts des technologies renouvelables. Mais certains scientifiques mettent en garde contre le passage trop rapide de l’exploration à l’exploitation, étant donné le peu de connaissances que nous en savons sur l’environnement des grands fonds marins et la vie qu’il soutient. «Je ne pense généralement pas qu’il soit possible pour nous d’évaluer objectivement tous les risques encourus à l’heure actuelle», déclare Jeff Drazen, biologiste marin à l’université d’Hawaï à Manoa. «C’est l’écosystème le plus pauvre de la planète.»

Prix ​​alléchant à une grande profondeur

L’intérêt pour les minéraux des grands fonds se concentre largement sur une ressource particulière: les nodules polymétalliques. Ces gisements de la taille d’une pomme de terre sont riches en manganèse, cuivre, cobalt et nickel. Ils se forment pendant des millions d’années lorsque les métaux dissous précipitent autour des noyaux de matières organiques – souvent d’anciennes dents de requin, selon Antje Boetius, biologiste marine à l’Institut Max Planck de microbiologie marine à Brême, en Allemagne. Elle dit que ces nodules sont dispersés dans de nombreuses régions du fond marin mondial. Ils sont particulièrement abondants dans une vaste bande de la plaine abyssale de l’océan qui s’étend d’Hawaï au Mexique et est appelée la zone Clarion-Clipperton (CCZ). Les nodules de la CCZ contiennent à eux seuls plus de nickel et de cobalt que toutes les réserves terrestres connues de ces métaux.

Récupérer ces nodules de leurs lieux de repos – souvent à plus de trois kilomètres sous la surface – est encore une proposition théorique, bien que la plupart des plans suivent un schéma similaire: Premièrement, des véhicules de collecte de la taille d’un camion à benne basculeraient le fond de la mer à la recherche de sédiments porteurs de nodules. Un tuyau vertical «montant» ramènerait alors les matériaux jusqu’aux navires équipés d’installations de tri, ce qui arracherait les précieux nodules et rejetterait les sédiments indésirables dans l’océan.

Mais cette méthode d’extraction perturberait nécessairement l’environnement marin, altérant les écosystèmes des grands fonds marins que les scientifiques s’efforcent encore de comprendre. Dans une étude de 2016 dans Nature, les chercheurs ont trouvé sept nouvelles espèces (dont quatre représentant de nouveaux genres) vivant parmi les lits de nodules du CCZ. «Il y a des millions d’espèces qui n’ont pas encore été décrites», explique Lisa Levin, biologiste marine à la Scripps Institution of Oceanography, qui n’a pas participé à l’étude.

Un coût inconnu

Alors même que les chercheurs rassemblent les bases de ces écosystèmes, des études récentes ont cherché à comprendre comment l’exploitation minière pourrait les affecter. Les travaux de Boetius et de ses collègues, publiés en avril dernier dans Science Advances, ont révélé que les véhicules de collecte peuvent avoir des effets physiques et biologiques durables sur le fond marin. Son équipe a revisité un site dans le bassin du Pérou où, en 1989, des chercheurs avaient simulé les effets de véhicules de collecte en coupant des pistes dans le fond marin avec une charrue montée sur lame remorquée par un navire. Les pistes de labour étaient clairement visibles des décennies plus tard. Au départ, «nous étions absolument choqués», dit Boetius. Mais elle explique que dans l’environnement stable de la mer profonde – avec de faibles courants et de faibles taux de sédiments tombant sur le fond – il faut beaucoup plus de temps pour qu’une zone se rétablisse que dans les eaux moins profondes ou sur terre. Dans les anciennes traces de véhicules, les microbes étaient 30 pour cent moins abondants que dans une région non labourée à proximité. Les animaux tels que les vers et les concombres de mer étaient également moins nombreux. «Vous avez des sédiments tellement compactés que personne ne peut plus y pénétrer», dit Boetius. «Notre expérience montre vraiment que de tels processus physiques empêcheront les animaux et les microbes de revenir pour repeupler cet habitat.»

Les impacts de l’exploitation minière pourraient s’étendre bien au-delà du fond marin. Les panaches de sédiments que les navires de tri rejettent dans l’eau ont été comparés à des cheminées inversées collées sous la couche de surface ensoleillée de l’océan. Les scientifiques estiment qu’une seule opération d’extraction de nodules pourrait libérer 50 000 mètres cubes d’eau chargée de sédiments chaque jour – assez pour remplir 10 dirigeables Goodyear. Mais Thomas Peacock, ingénieur en mécanique au Massachusetts Institute of Technology qui étudie le comportement du panache à l’aide de modèles informatiques et d’essais sur le terrain, a découvert que la turbulence dilue le panache, amenant rapidement les concentrations de sédiments proches des niveaux de fond.

Pourtant, même une petite augmentation de la concentration des sédiments pourrait nuire aux habitants des grands fonds tels que le plancton et les méduses, qui ont évolué dans un habitat presque dépourvu de sédiments, dit Drazen. Beaucoup de ces créatures se nourrissent en filtrant de minuscules particules organiques hors de l’eau. S’ils sont pris dans un panache de sédiments, «ils vont avoir une tonne de boue à filtrer», dit-il. «Cela peut obstruer leur appareil de filtrage, ou il peut leur être difficile de choisir les bonnes choses parmi les mauvaises.»

Dans un article d’opinion revu par des pairs publié en juin dans Proceedings of the National Academy of Sciences USA, Drazen et plus d’une douzaine de co-auteurs ont souligné ce risque et d’autres risques que l’exploitation minière pose aux eaux profondes. Les auteurs ont également averti que la pratique pourrait interrompre la communication avec les animaux: la pollution sonore due aux sédiments faisant vibrer les conduites montantes pourrait brouiller les signaux acoustiques parmi les baleines et autres cétacés, tandis que les panaches de sédiments pourraient brouiller les signaux bioluminescents que des créatures telles que les calmars et les méduses utilisent dans l’obscurité de l’océan profond. «Les animaux clignotent et s’éteignent simplement», dit Drazen. Piloter un sous-marin à travers eux, c’est «comme tomber à travers les étoiles».

La façon de procéder?

Bien que Drazen et d’autres aient identifié certains types de dommages que l’exploitation minière pourrait infliger à la vie des grands fonds marins, ils ne peuvent pas encore déterminer les dommages qui pourraient être causés: les informations disponibles sont encore rares et l’industrie en est à ses débuts. Cette incertitude a conduit de nombreux scientifiques à adopter une approche de précaution. Les maux de l’exploitation minière terrestre ne justifient pas une fuite en avant pour creuser le fond de l’océan, explique Diva Amon, biologiste marine au Natural History Museum de Londres. «Nous créerions essentiellement des dommages dans un écosystème que nous ne comprenons pas encore», dit-elle. Des groupes tels que l’organisation à but non lucratif Conservation International ont appelé à un moratoire de 10 ans sur l’exploitation minière en eaux profondes afin de donner aux scientifiques et aux décideurs plus de temps pour examiner les dommages environnementaux potentiels.

Mais d’autres considèrent l’industrie émergente comme un impératif moral, étant donné le rôle crucial des métaux dans les technologies d’énergie renouvelable nécessaires pour réduire le réchauffement climatique – et les coûts environnementaux et sociaux souvent liés aux pratiques minières existantes. «J’ai commencé à examiner l’empreinte de l’exploitation minière terrestre, et c’est horrible», déclare Gregory Stone, scientifique océanique en chef chez DeepGreen, une société minière avec des accords d’exploration dans la CCZ. Il souligne les effets parfois mortels sur la santé des travailleurs et les violations du travail des enfants, qui sont souvent associés à l’extraction terrestre de minéraux comme le cobalt. Avec l’exploitation minière en haute mer, «la perturbation du système planétaire sera bien moindre», soutient Stone. Il ajoute qu’une évaluation environnementale pluriannuelle avant l’extraction commerciale – que l’ISA pourrait exiger dans sa réglementation finale – pourrait aider à minimiser les dommages. Par exemple, il pourrait le faire en plaçant les zones les plus écologiquement sensibles hors de portée de l’exploitation minière.

L’ISA utilise le corpus croissant de recherches scientifiques au sein du CCZ «pour identifier les meilleures mesures requises pour protéger l’environnement marin» alors que le groupe crée le tout premier code d’exploitation minière en haute mer, selon une déclaration écrite de son secrétaire – le général Michael Lodge. Ces règlements seront adoptés si les 168 membres de l’ISA (167 pays plus l’Union européenne) les approuvent, a-t-il déclaré. Cet été, l’assemblée annuelle de l’organisation a été reportée à cause du COVID-19, mais des règlements pourraient être adoptés l’année prochaine. Lodge n’a pas commenté la possibilité de réglementer les dommages environnementaux potentiels spécifiques identifiés par les chercheurs jusqu’à présent.

Les scientifiques de tous les secteurs – industrie, université et conservation – suivent de près les efforts de l’ISA. Boetius dit que ces dernières années, l’ISA a organisé des discussions sur la protection d’organismes allant des bactéries aux poulpes. « Le [regulatory] Le système est devenu plus écologique et plus concerné qu’il y a 20 ans », dit-elle. Boetius et d’autres, y compris un réseau international appelé Deep-Ocean Stewardship Initiative, ont fourni des contributions d’experts pour aider à garantir des précautions environnementales suffisantes. «Il y a eu d’énormes progrès réalisés au cours de ce processus de rédaction des règlements», déclare Amon, qui travaille avec le réseau. « Mais il reste encore beaucoup à faire. »

Levin est d’accord et soulève la question de savoir dans quelle mesure le règlement final de l’ISA sera constitué de mandats exécutoires – par opposition à de simples suggestions. «De nombreux éléments environnementaux ne sont que des conseils pour le moment», dit-elle. Levin s’arrête avant d’appeler à un moratoire, mais dit qu’elle n’est pas entièrement convaincue de la nécessité d’une exploitation minière en haute mer; elle ne pense pas que cela remplacera simplement les opérations terrestres. «Cela ajouterait presque certainement à [them]», Dit Levin. Elle note également que les améliorations futures du recyclage des métaux et de la durée de vie des produits pourraient réduire la demande d’une nouvelle source de métaux vierges. «Ma première question est:« Avons-nous vraiment besoin de minéraux du fond de l’océan? », Dit Levin.