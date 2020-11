L’hélicoptère de Brito, avant l’accident

Homme d’affaires Jorge Brito il s’est écrasé ce vendredi alors qu’il voyageait en hélicoptère privé de Salta Capital vers une ferme qu’il possédait, dans la ville de Joaquín V. González.

L’avion, un Eurocopter AS350 EcureuilIl dispose d’un seul moteur fabriqué à l’origine par la société française Aérospatiale, qui fait désormais partie du groupe Eurocopter.

C’est un hélicoptère largement utilisé dans le monde des affaires par les cadres supérieurs en raison de son rapport optimal entre poids et puissance. Ses caractéristiques en font également un modèle adapté aux zones montagneuses et de haute altitude.

L’hélicoptère AS350 a une capacité de cinq passagers, plus le pilote, et a une longueur de près de 11 mètres. Le diamètre du rotor dépasse également 10 mètres. Il a la capacité de soulever 2250 kilogrammes et il peut atteindre une vitesse de pointe de 287 kilomètres par heure. Son autonomie moyenne est de 660 kilomètres.

En mars 2015, deux hélicoptères du même modèle sont entrés en collision en plein vol à La Rioja. Dans le tragique accident, 10 personnes sont mortes.

La tragédie s’est produite à 17 h 15 lorsqu’un hélicoptère du gouvernorat de La Rioja, transportant quatre citoyens français, est entré en collision avec une autre machine du gouvernorat de Santiago del Estero, qui déplaçait un contingent également du même pays européen, ont rapporté des sources policières.

C’est ainsi que l’un des hélicoptères a été laissé après le tragique accident de 2015

L’impact s’est produit alors que les deux avions mesuraient une centaine de mètres de haut après avoir décollé vers la Quebrada del Yeso, à Villa Castelli, où ils allaient filmer une émission de télé-réalité d’aventure et de survie.

Le film, développé en coproduction internationale et diffusé dans toute l’Europe, s’appelle “Naked Survival” et est diffusé sur Discovery Channel.

À ce moment-là, les conditions météorologiques étaient optimales et l’accident s’est produit quelques minutes après le décollage et, selon certains témoins, «les hélicoptères se sont frôlés» et ont immédiatement «explosé en l’air».

L’homme d’affaires, qui a perdu la vie à Salta à bord de son hélicoptère, a maintenu une vie sociale très active et a aimé passer du temps avec sa famille, avec sa femme, Marcela Carballo, leurs 6 enfants et 8 petits-enfants.

