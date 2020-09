Gilda est décédée le 7 septembre 1996 dans un accident de voiture

« J’aurais aimé ne pas dire au revoir, mais je dois y aller, ne pleure pas s’il te plait ne pleure pas, parce que tu vas me tuer». Les paroles de Pas mon adieu, le dernier qu’il a écrit de sa vie, sont répétées comme une sorte de confirmation du mythe. Un adieu qui ne devrait pas être, qu’elle a supplié de ne pas être. Rares sont ceux qui continuent d’essayer, jusqu’à aujourd’hui, de chercher des indices, des prémonitions ou un message caché pour expliquer l’inexplicable: La mort tragique de Gilda, il y a 22 ans.

Le 7 septembre 1996, au plus fort de sa carrière musicale, l’un des artistes les plus importants de la musique populaire argentine a perdu la vie dans un accident de voiture, quand il est allé à la ville de Chajarí, Entre Ríos, pour donner un spectacle.

L’artiste battait son plein quand elle est décédée. J’avais 34 ans

Sa fille Mariel, 15 ans, sa mère Tita, trois de ses musiciens et le chauffeur qui dirigeait le bus qui les emmenait tous sont morts avec elle. Douze autres personnes ont été blessées.

JOURS DE ROUTAGE Pour Miriam Alejandra Bianchi, tel était le vrai nom de Gilda, 1996 était une année d’innombrables succès professionnels.

L’image emblématique de Gilda avec une couronne de fleurs, du photographe Silvio Fabrykant, était la couverture de son album «Corazón valiente»

En mars, à Metropolis, l’une des danseuses les plus populaires de Buenos Aires dans les années 90, a reçu le disque d’or pour Corazón valiente, l’album à succès qu’elle avait sorti l’année précédente.

A force de succès imbattables tels que You were, Landscape et A true love et avec la photo de couverture emblématique du chanteur posant avec une couronne de fleurs levant les yeux –Travail du talentueux photographe argentin Silvio Fabrykant– l’assiette a sonné partout.

Avant de se consacrer à la musique, Gilda était institutrice de maternelle

Les concerts se multiplient chaque week-end et l’artiste, avec son groupe, est venu se produire dans des villes de toute l’Argentine et aussi dans les pays voisins.

En avril, il a apporté ses chansons à Bolivie et le mois suivant, il a agi en Pérou.

Comme il est devenu connu plus tard, à partir d’entretiens avec ses proches, Le corps de Gilda enregistrait la fatigue de ces journées intenses de visites et de présentations jusque tard dans la matinée. Et faites-lui savoir.

Gilda à son mariage et avec ses enfants Mariel et Fabricio

Selon le magazine Now en novembre 1997, un an après la mort du chanteur, « à cette époque, Gil – comme ses amis l’appelaient – avait commencé à souffrir sérieusement d’allergies qu’ils ne l’ont pas laissée seule. «

« Il avait de graves problèmes rénaux et une maladie rare qui affectait ses piedsIls étaient remplis de plaies et saignaient au point d’en faire une torture de devoir se tenir debout. Cependant, dans les émissions, personne n’a découvert leurs difficultés. Mais au micro, entre une performance et une autre, elle a dû changer ses bas et ses chaussures pour que les taches de sang n’apparaissent pas« , a décrit la publication.

Gilda et son groupe, un énorme succès au milieu des années 90

Pendant ce temps, certains ont commencé à remarquer que Gilda, pendant plusieurs jours loin de chez elle, avait des inquiétudes.

Comme reconstruit dans son livre Santa Gilda (Editorial Planeta, 2016), le journaliste Alexandre Margulis, qui a accédé aux journaux intimes de la chanteuse et à certaines de ses paroles non publiées, En mai 1996, l’artiste a dédié quelques mots sincères pour son anniversaire à celui qui était son dernier partenaire, Juan Carlos Toti Giménez.

Gilda avec son dernier partenaire, Toti Giménez (à gauche), lors d’une tournée en Amérique latine

«J’ai peur que la mort nous trouve. Si cela se produit, je ne veux pas qu’il nous trouve séparés et l’un de nous ne pourra pas arranger les choses. Je me sens mal. Les mots confondent tout. J’aimerais être, comme le dit la chanson: ensemble dans la rue, côte à côte parce que nous sommes bien plus que deux », a écrit Gilda.

Les journées se sont poursuivies avec le rythme effréné des danses, des interviews et la préparation de nouveaux disques.

Gilda chante sur Crónica TV au sommet de sa carrière

Quelques jours après sa fin tragique, en septembre 1996, Gilda s’est entretenue avec le journaliste Marcelo Gopar, avant un spectacle à Meteoro, un bowling dans le quartier de Buenos Aires à Liniers.

La note a été enregistré dans une vidéo mémorable qui compte plus de 800 000 vues sur YouTube. Ce serait sa dernière interview.

Lors de la conférence, la chanteuse a déclaré qu’elle avait été en tournée au Pérou et en Bolivie. « Le public m’a beaucoup gâté, mais c’est terrible ce qui me manque à chaque fois que j’y vais, mais le travail était un boom », a-t-il dit.

Le collectif de la tragédie, dans le sanctuaire de Gilda (.)

Dans une autre partie de la conversation, il a assuré que la carrière artistique peut être parfois « tyrannique ».

Puis elle a également évoqué son ancienne profession d’enseignante de maternelle, qui après son succès musical a été reléguée.

Gilda reçoit une reconnaissance avec son groupe

« J’étais en attente, mais Je pense qu’un jour je reviendrai. On ne peut pas tout faire, c’est une course très tyrannique concernant le temps et le dévouement », a-t-il déclaré.

Peu de temps après, interrogée sur les objectifs en suspens, elle a assuré qu’elle avait beaucoup de choses à faire.

« Quand tu perds les attentes, c’est comme mourir, J’ai beaucoup de choses que nous verrons et que j’aimerais faire », dit-il en souriant.

Par son grand charisme, Gilda s’est démarquée dans un environnement compétitif comme celui de la musique tropicale

« Je dors un moment » Comme c’était le cas chaque week-end, les dates des représentations en direct se chevauchaient. Le 7 septembre 1996, Gilda devait, entre autres, jouer dans la ville d’Entre Ríos de Chajarí.

A cette occasion, elle a voyagé avec une partie de sa famille et, comme toujours, avec tout le groupe qui l’accompagnait.

Au fil des ans, un sanctuaire en l’honneur de Gilda a été construit du côté de la route 12

Comme il l’a dit Infobae Toti Giménez à l’occasion du 20e anniversaire de ce jour tragique, l’artiste s’est entretenu avec lui pour la dernière fois à la hauteur de Panamericana et Ruta 197.

«Je lui ai parlé vers 4 heures de l’après-midi. Nous passions par Panamericana et 197. Et, bizarrement, j’ai sommeil. Je n’ai jamais dormi en voyage », a déclaré l’homme qui en plus d’être son dernier amour stimulé la carrière musicale de Gilda.

« Elle m’a dit: «Pourquoi ne dors-tu pas pendant un moment et ensuite nous aurons mon pote? C’était la dernière fois que je la voyais. Quand j’ai ouvert les yeux, c’était un plafond jaune et un bruit de hurlement, un désordre », se souvient-il.

Le sanctuaire de Gilda a été inondé en 2016 et s’est détérioré

Selon les témoignages recueillis lors du procès pour la mort de Gilda, quelques heures après ce dialogue, au kilomètre 129 de la route 12 – connue à l’époque sous le nom de Route de la mort – un camion brésilien a percuté le bus dans lequel se trouvait l’artiste, près de la ville de Ceibas.

De la pluie tombait cet après-midi, vers 19 heures, ce qui aurait rendu la situation encore plus compliquée.

Comme le rapporte le journal Crónica dans son édition du 31 mars 2000, l’un des témoins a déclaré que le camion « mordait l’épaule et voulait reprendre la route ».

Gilda a eu deux enfants, Fabricio et Mariel, qui sont également morts dans la tragédie

« Quand il a réussi, au lieu d’aller droit, il est allé directement contre le groupe qui a amené Gilda et le crash était inévitable. Le bus, après la collision avec le camion, a heurté ma voiture et s’est renversé. C’était terrible, un drame que je ne pourrai jamais sortir de mon esprit« a dit l’homme qui a tout vu parce qu’il était dans une voiture derrière.

La tragédie a coûté la vie à la chanteuse, alors sur le point d’avoir 35 ans, et à six autres personnes très chères à l’artiste.

En 2016, l’actrice Natalia Oreiro a joué la chanteuse dans le long métrage «Gilda. Je ne regrette pas cet amour «

Depuis ce jour, les expressions populaires d’appréciation et d’affection pour le chanteur ne s’arrêtent pas.

Il y a un sanctuaire, il y a un film qui raconte sa vie et, surtout, il y a beaucoup de thèmes magnétiques qui font chanter et danser les foules jusqu’aujourd’hui.

C’est pourquoi la figure de Gilda semble continuer de croître au fil des années alors que, pour beaucoup, les paroles de la dernière chanson qu’il a écrite résonnent encore. Celui qui ne doit pas être considéré comme un adieu.

J’ai continué à lire

Le dernier entretien avec Gilda: « La carrière musicale est très tyrannique »

Gilda intima: la parole de ceux qui l’ont connue le mieux

Qui était Gilda?