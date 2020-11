Pièce sombre

Andrés Manuel López Obrador a dit d’attendre “toutes les questions juridiques sont terminées<< Aux États-Unis, pour féliciter le vainqueur virtuel des élections présidentielles, Joe Biden.

«Nous ne pouvons pas agir, nous voulons être respectueux de l’autodétermination des peuples et des droits des autres, nous voulons attendre que la question des élections aux États-Unis soit résolue juridiquement, je précise que nous entretenons de très bonnes relations avec les deux candidats“, A déclaré le président de Villahermosa.

Le président mexicain a également profité de l’occasion pour se souvenir de ce qui s’est passé au Mexique lors des élections de 2006, lorsque des gouvernements comme l’Espagne ont reconnu Felipe Calderon en tant que gagnant avant la fin du dépouillement.

“Je ne peux pas dire, je félicite un candidat, je félicite l’autre, car je veux attendre la fin du processus électoral, nous avons beaucoup souffert des accusations, du moment où la présidence nous a été volée une des fois et les votes n’avaient pas encore été comptés et certains gouvernements étrangers reconnaissaient ceux qui se déclaraient gagnants. C’est ce qui s’est passé en 2006, il n’y avait toujours pas de calcul légal et le président espagnol, José Luis Rodríguez Zapatero félicitait déjà Calderón, une imprudence“, Il a déclaré.

“Le respect des droits d’autrui est la paix. Puis leurs processus se terminent, il est résolu qui a triomphé et à ce moment nous annonçons notre reconnaissance“, Il ajouta. “Trump nous a été très respectueux, nous avons conclu de grands accords, il n’a pas été une ingérence, et avec Biden pareil, je le connais depuis plus de 10 ans que nous avons interviewé et je lui ai présenté une lettre lui parlant de notre mouvement, de notre lutte, de la politique migratoire».

Cependant, même quelques heures avant que le président López Obrador ne fasse cette déclaration, certains politiciens aiment Ricardo Anaya, ancien candidat présidentiel du National Action Party (PAIN), a félicité le gagnant virtuel, Joe Biden.

«La démocratie a fonctionné aux États-Unis. Trump a été vaincu: un populiste, narcissique, misogyne, démagogue et menteur. Il est bonne nouvelle pour les États-Unis et pour le monde. #Goodbye », a-t-il déclaré via son compte Twitter.

Bien qu’il n’ait pas été le seul PAN qui a montré ce jour-là son soutien au républicain à travers ses réseaux sociaux. Marko Cortes, Le chef du PAN a félicité Joe Biden au nom du banc, affirmant que son triomphe en tant que 46e président des États-Unis.

“De @AccionNacional, nous félicitons @JoeBiden pour son triomphe en tant que 46e président des États-Unis. Nous espérons que cette élection nous permettra de construire une relation bilatérale basée sur le respect mutuel, la coresponsabilité et la coopération. Félicitations! », A-t-il écrit.

De leur côté, à travers leur compte Twitter, les sénateurs du PAN se sont exprimés comme suit: «L’élection des États-Unis est une grande leçon: il est possible de vaincre le populisme. Une majorité a préféré l’unité et la responsabilité au lieu de polarisation et mensonges. Respect de la loi, les droits des minorités, l’environnement, la science et la santé comptent. “

Le parti tricolore n’était pas loin derrière. Alejandro Moreno, leader national du Parti Révolutionnaire Institutionnel (PRI) a également exprimé sa position via son compte Twitter.

«1/2 Je félicite @JoeBiden et @KamalaHarris pour leur triomphe aux élections présidentielles des États-Unis d’Amérique. Je suis sûr qu’ils travailleront pour le bien de leur nation et la construction des meilleurs accords pour la région et nos pays.».

Et il a ajouté dans un deuxième message: «2/2 J’espère que le triomphe de @JoeBiden représente une nouvelle ère de respect et de traitement digne pour les migrants mexicains et latino-américains. Chez @PRI_Nacional, nous continuerons notre travail pour défendre leurs droits. Nos compatriotes à l’étranger ne sont pas seuls ».

D’un autre côté, José Fernando Gonzalez, président du nouveau parti de l’enseignante Elba Esther Gordillo, Progressive Social Networks (RSP), a également exprimé son soutien au président virtuel et au vice-président des États-Unis.

“Dans @RSPorgMX Nous sommes heureux que le progressisme ait atteint les # États-Unis Félicitations à @JoeBiden et @SenKamalaHarris avec qui nous partageons l’agenda de promotion du développement durable grâce à l’utilisation d’énergie propre“, m’a dit.

Des leaders mondiaux comme ceux de Canada, France, Royaume-Uni, Allemagne, Argentine, Colombie et Espagne ils ont félicité Joe Biden et Kamala Harris pour leur victoire aux élections américaines.

