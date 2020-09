Les Français les appellent «les années laides»: cette période embarrassante et brûlante de changement physique et d’émotion écrasante résumée par l’expression «collège». Judith Warner, journaliste et senior fellow au Center for American Progress, s’est engagée à donner un sens à cette époque, en s’appuyant sur la psychologie et les sciences sociales, ainsi que sur les expériences d’enseignants, d’élèves et de parents, y compris elle-même. Dans son livre Et puis ils ont arrêté de me parler, elle fait un argument passionné pour reconnaître la plénitude et la richesse de cet âge – une première étape, dit-elle, pour aider nos collégiens et nos relations avec eux, non seulement survivre mais prospérer. . C’est un message urgent pour un moment où la pandémie du COVID-19 a semé le chaos dans nos écoles et nos familles. Warner a répondu aux questions du rédacteur en chef de Mind Matters, Gareth Cook.

[An edited transcript of the interview follows.]

Quand beaucoup d’entre nous pensent au collège, nous avons une réaction presque physique – c’est tellement inconfortable et si vive. Pourquoi donc?

Tant de gens s’en souviennent comme de la période la plus douloureuse de leur vie. Au fond, c’est parce que les premières années de l’adolescence sont le moment où une tempête parfaite de nouveaux développements sociaux et éducatifs dans la vie des enfants se combine avec des changements biologiques qui les rendent hypersensibles et vulnérables à leurs rencontres avec le monde.

C’est le moment où nous sommes le plus susceptibles de rencontrer l’exclusion, le rejet, les hiérarchies sévères de classement (en termes d’apparence et de popularité), ainsi que le moment où nous nous soucions le plus de ces choses et en souffrons le plus. Les souvenirs des gens au collège ont tendance à être assez similaires, du moins dans des thèmes généraux: ils ont été «jetés» (ou ont jeté les autres et ont vécu pour le regretter). Ou ils ont été ostracisés soudainement et n’ont jamais eu de raison. Ou ils sont passés de s’intégrer inconsciemment à être, ou se sentir, pas assez bien. Ils ont pris conscience de toutes les manières dont ils étaient différents – en étant tardifs, peut-être, ou en étant livresques dans une école qui vénéraient les athlètes ou en étant moins riche – à une époque où la différence n’était pas acceptable. Et je ne me lance même pas dans la question de l’intimidation, qui est horrible mais, heureusement, est beaucoup moins courante que le drame banal et quotidien, la méchanceté, l’insécurité et l’exclusion typiques de l’âge.

Les gens se souviennent aussi de ces années, comme du moment où ils ont pris conscience de choses qui étaient en désordre dans leur famille – où leurs yeux s’ouvraient comme ils n’avaient pas été auparavant, et ils étaient submergés par ce qu’ils voyaient. Et toute la maladresse, la confusion, le rejet et la douleur coupaient très profondément. Ils sont inscrits avec une sorte d’immédiateté unique dans nos mémoires en raison des changements cérébraux qui se produisent juste autour de la puberté.

Comment les changements cérébraux se transforment-ils en «tempête parfaite»?

Ces changements cérébraux sont déclenchés par les mêmes événements qui déclenchent la puberté: l’hypothalamus déclenche la glande pituitaire pour déclencher la libération des hormones testostérone, œstrogène et progestérone. Ces hormones sexuelles activent ensuite les changements physiques visibles que nous associons à la puberté et agissent également sur le cerveau d’une manière que nous ne voyons pas ou ne réalisons généralement pas. Ils donnent au cerveau une sorte de mise au point globale – affinant nos souvenirs, nous rendant plus attentifs au monde qui nous entoure et nous rendant également plus capables de penser de manière abstraite et de considérer un problème sous différents angles et perspectives.

Nous devenons également, pas si positivement, plus sensibles et réactifs aux choses qui nous arrivent. Nous devenons particulièrement réactifs au stress, et ce qui est extrêmement stressant pour nous, c’est la façon dont les autres nous voient et s’ils veulent être avec nous. Comme l’explique le psychologue Mitch Prinstein de l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill dans son livre Popular de 2017, les changements cérébraux de la puberté signifient que les enfants ont tous deux envie de «récompenses sociales» – des commentaires qui les font se sentir remarqués, approuvés, admirés et puissants parmi leurs pairs. et sont très motivés pour aller chercher ces récompenses encore et encore.

Dans un truc cruel de la nature, ce développement dans ce que les scientifiques appellent le «circuit de récompense» du cerveau se produit de pair avec un grand pic dans ce que les psychologues appellent les compétences de «cognition sociale»: la capacité de lire les expressions faciales des autres et d’interpréter leurs pairs. sentiments et signaux sociaux. En d’autres termes, les enfants développent de nouvelles capacités pour à la fois remarquer et interpréter les sourires narquois, les yeux roulés et les regards de côté de leurs pairs juste au moment où il est biologiquement prouvé qu’ils souffrent le plus d’eux – et au moment où la méchanceté et l’intimidation à l’école atteindre leur apogée.

Il est difficile de surveiller votre enfant à cet âge, mais vous soutenez que les parents aggravent la situation. Comment?

Les parents de notre génération ont généralement du mal à maintenir leurs limites émotionnelles avec leurs enfants. La façon dont nous parent, très souvent, est une réaction à ce que nous percevons comme une absence adulte – physique ou émotionnelle – au cours de nos propres années de croissance. C’est très bien intentionné. Mais cela signifie que nous courons vraiment le risque de nous sur-identifier avec nos enfants, en particulier dans la phase de la vie au collège, précisément parce que nos propres souvenirs sont si intenses et que nous craignons tellement que nos enfants souffrent comme nous l’avons fait.

Le problème, cependant, est que les parents doivent être parents – penser comme des adultes et non comme des enfants de 12 ans. Nous devons dédramatiser et mettre les choses en perspective, pas tourner comme nos enfants quand ils souffrent. Nous avons également tendance à nous accrocher aux choses longtemps après qu’elles soient prêtes à faire la paix et à passer à autre chose ou à nous attarder sur les choses douloureuses qui leur arrivent et à les amplifier en demandant des explications ou un suivi. Malheureusement, les parents du collège, qui entrent dans l’âge mûr, ont beaucoup des mêmes insécurités et sont confrontés à un degré d’incertitude similaire à celui de leurs enfants. Ils se déclenchent donc très facilement, ce qui signifie qu’ils ne contrôlent pas leurs émotions.

Alors dois-je comprendre que l’âge moyen est le retour du collège? Cela pourrait expliquer beaucoup de choses.

Je pense que c’est plus que l’âge mûr marque le retour de beaucoup des mêmes vulnérabilités et insécurités que nous associons au collège: une augmentation de l’anxiété quant à qui nous sommes et où nous allons (sans parler de ce à quoi nous ressemblons) et s’inquiète de savoir si nous sommes assez bons. De plus, nous rentrons dans une période de transition dans les relations familiales. Ce n’est qu’autrefois que nous nous éloignions de nos parents, maintenant nous sommes ceux qui sont «laissés» (sans que nos enfants aillent nulle part), alors qu’ils ont du mal à naviguer dans ce push-pull et à chercher de nouveaux endroits pour se sentir chez soi et s’intégrer, il nous reste un sentiment d’abandon que nous ne reconnaissons généralement comme tel que longtemps après. Nous traversons également une période de changement d’identité alors que nos enfants se retirent de nous et refusent de nous laisser faire d’eux le centre de nos vies comme nous l’avons fait jusqu’à ce point. Les gens sont assez désorientés par cela. J’ai été surpris, en le traversant, de voir les mariages autour de moi fléchir. Je m’attendais à ce que cela se produise quelques années plus tard, lorsque les enfants sont partis pour l’université.

Comme pour tous les changements douloureux du collège, cependant, il y a beaucoup de doublures argentées. De nombreux parents – bien que cela aussi, ils ne se reconnaissent comme tel que longtemps après – trouvent que revenir à eux-mêmes est une chose très positive, remplie de nouvelles opportunités. Parfois, le changement de statut parental renforce en fait leurs mariages (mais généralement pas tout de suite). Il convient de garder à l’esprit que ces doublures en argent peuvent exister, afin que les parents puissent, le plus tôt possible, commencer à chercher la lumière au bout du tunnel.

Vous semblez tomber dans la catégorie «la popularité est surfaite». Mon auto-école intermédiaire a beaucoup de mal à traiter cela. Comment pourriez-vous convaincre un collégien que c’est le cas?

Avec beaucoup de subtilité – et indirectement. Et cela devrait vraiment être contextuel, car l’argument dans l’abstrait ne serait pas du tout convaincant. Mais les preuves des sciences sociales montrent – et ont montré depuis longtemps – que la «foule populaire» est un endroit très périlleux. Parce que tout est une question de puissance et de statut. Parce que diriger le perchoir signifie nécessairement qu’il y a une grande masse de gouvernés qui sont en colère et irrités et peut-être vous détestent. Et si vous êtes dans une foule méchante, la méchanceté, à un moment donné, se retournera contre vous; c’est inévitable. Donc, si vous avez un enfant qui n’est pas et qui veut désespérément l’être – et qui se retourne peut-être pour essayer d’entrer, qui souffre énormément en cours de route – je pense que la pire chose que vous puissiez faire est de nourrir ce désir ou renforcer ce comportement.

Il est beaucoup plus utile, à court et à long terme, d’amener un enfant à penser «de l’intérieur vers l’extérieur», comme me l’a dit quelqu’un que j’ai interviewé – ce qu’elle voulait dire: plutôt que d’être obsédé par ce que les autres ressentent pour vous, réfléchissez bien à ce que vous ressentez lorsque vous êtes avec eux. Si vous vous sentez nerveux ou anxieux, comme vous devez toujours faire vos preuves et être assez bon, si vous sentez que vous devez vous fondre dans ce qu’ils veulent, si vous n’êtes pas satisfait de la façon dont vous ou les autres êtes traités mais que vous allez car c’est ce qu’il faut pour être populaire, il vaut la peine de se rappeler à quoi ressemble vraiment une bonne amitié. Pensez à ce que c’est que lorsque vous êtes avec un ami qui vous rend heureux et qui vous valorise pour qui vous êtes vraiment. Et demandez-vous comment vous voulez vous sentir alors que vous avancez dans la vie jour après jour.

Elle a dit que lorsqu’elle est finalement arrivée à cette façon de penser par elle-même – des décennies après avoir été coincée dans de mauvaises relations – cela a changé sa vie pour toujours. Elle faisait tout ce qu’elle pouvait pour faire passer ce message à ses enfants, tôt et souvent. Je pense qu’elle était arrivée à un niveau incroyable de sagesse, et j’ai essayé de partager ses paroles avec d’autres personnes – de n’importe quel âge – depuis. Quand il s’agit de partager ces pensées avec vos collégiens, vous devez les faire passer très légèrement. Vous ne pouvez pas paraître critique ou moraliste. Et ce que je ne recommanderais jamais de faire, c’est de diaboliser les enfants «populaires». Cela n’aide personne.

Il y a une ironie à parler du collège à un moment où le plus gros problème est «pas de collège» à cause du COVID-19. Quels conseils donneriez-vous aux parents qui ont passé beaucoup de temps de façon inattendue avec leur collégien et qui s’en sortent peut-être si bien l’année prochaine?

Il y a des informations et des expériences vraiment intéressantes qui sont sorties de cette période. D’une part, certains parents rapportent que leurs élèves du secondaire sont en fait plus heureux – parce qu’ils ne font pas face aux hauts et surtout aux bas de leur vie sociale. Ceux qui ne s’intégraient pas – qui étaient toujours distraits en essayant de trouver une place pour s’asseoir dans la cafétéria ou qui n’avaient jamais été choisis comme partenaires pour des projets de groupe ou qui n’avaient jamais eu de place pour eux dans la salle de classe – sont retirés de cette journée -les indignités quotidiennes (qui sont particulièrement exaspérantes car elles sont largement évitables si les adultes de l’école font le moindre effort pour ouvrir les yeux et changer leurs pratiques en classe ou en salle à manger par des choses comme des sièges et des groupes de travail assignés). Certains collégiens renouent avec des amis d’école primaire dont ils s’étaient retirés, car ils ne sont pas assez cool, car ils sont devenus des acteurs indépendants qui n’ont pas à courir et à juger avec la meute. Certains sont capables de renouer avec des intérêts ou des talents qui occupaient autrefois une grande place dans leur vie mais qui sont tombés au bord du chemin lorsque leur vie sociale est devenue primordiale.

Ce sont toutes de grandes choses. Mais pour les parents dont les collégiens sont misérables, qui ne font peut-être rien de tout cela mais regardent simplement leurs écrans avec découragement, ils ne devrait pas devenir quelque chose qu’ils utilisent pour se matraquer. Ils doivent se rappeler que les enfants de cet âge varient énormément et que, comme nous le savons tous, la distanciation sociale convient parfaitement aux introvertis (qui ont tendance à ne pas réussir socialement au collège) et peut être vraiment dévastatrice pour les extravertis (qui sont plus susceptibles d’être les enfants qui sont supersociaux et qui ont beaucoup d’amis). La chose la plus importante que les parents peuvent faire pendant cette période est de se concentrer sur leur propre autogestion afin qu’ils puissent être au meilleur endroit possible et être une présence non anxieuse et non agressive dans la vie de leurs enfants. C’est peut-être la chose la plus difficile de toutes – et un objectif qui ne se prête pas à des listes de conseils parentaux. Mais je sais pertinemment, à la fois par une expérience personnelle difficile et par mes recherches pour le livre, que c’est aussi le plus crucial.