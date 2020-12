La fin d’une année très difficile approche et, malgré les adversités de la pandémie, de nombreuses entreprises et ONG ont profité de ces mois pour renforcer leurs actions de solidarité.

Au-delà des énormes particularités qu’avait ce 2020, Starbucks Argentine a décidé que cette année ne serait pas l’exception pour réactiver une campagne de solidarité qu’elle mène depuis 12 ans.

En 2020, il a rejoint avec Fondation Flexer pour aider les enfants et les adolescents atteints de cancer. L’action de solidarité durera jusqu’au 4 janvier inclus et vise à “Donner Cafelicidad” et donnez une tasse de lait pour chaque tasse de la collection de Noël vendue dans les magasins en Argentine.

La campagne vise à fournir une assistance à plus de 3000 enfants et adolescents atteints de cancer, pour les aider à améliorer leur qualité de vie et favoriser l’accès à un traitement adéquat, offrir aux patients et à leurs familles les meilleures conditions d’accompagnement et de soins.

«Cette action fait partie de notre engagement à renforcer les communautés dans lesquelles nous sommes présents, nous sommes fiers d’avoir la possibilité de continuer à le faire cette année et d’apporter notre contribution», a expliqué Federico Bonino, directeur marketing de Starbucks Argentina à Infobae.

Dans cette action de solidarité, à laquelle participent aussi bien les collaborateurs de l’entreprise que les clients, ils sont invités à «inspirer et nourrir l’esprit humain: une personne, une tasse de café et une communauté à la fois».

Starbucks a rejoint la Fondation Natalí Dafne Flexer en 2008, année au cours de laquelle l’entreprise a atterri dans le pays. L’objectif de cette fondation est de favoriser l’accès des enfants, adolescents et jeunes atteints de cancer à un traitement adéquat, en temps opportun, et de leur offrir, à eux et à leurs familles, les meilleures conditions d’accompagnement et de soins pendant la durée de ce processus.

