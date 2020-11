Hunter Biden a présenté son père, alors vice-président Joe Biden, à un haut dirigeant d’une société énergétique ukrainienne moins d’un an avant que l’ancien Biden ne fasse pression sur les responsables du gouvernement ukrainien pour qu’ils licencient un procureur qui enquêtait sur le entreprise, selon les e-mails obtenus par The Post.

Traduction gratuite MiamiMundo / NYP

La réunion jamais divulguée auparavant est mentionnée dans un message de remerciement que Vadym Pozharskyi, un conseiller du conseil d’administration de Burisma, aurait envoyé Hunter Biden le 17 avril 2015, environ un an après que Hunter ait rejoint le conseil d’administration de Burisma. avec un salaire déclaré jusqu’à 50 000 $ par mois.

«Cher Hunter, merci de m’avoir invité à DC et de m’avoir donné l’opportunité de rencontrer votre père et de passer du temps ensemble. C’est de l’immobilier [sic] un honneur et un plaisir », lit-on dans l’e-mail.

Un précédent e-mail de mai 2014 montre également Pozharskyi, apparemment le troisième dirigeant de Burisma, demandant à Hunter “des conseils sur la façon dont il pourrait utiliser son influence” au nom de l’entreprise.

La correspondance au box-office, qui va à l’encontre de l’affirmation de Joe Biden selon laquelle “il n’a jamais parlé à mon fils de ses affaires à l’étranger”, est contenue dans une énorme mine de données récupérées à partir d’un ordinateur portable.

L’ordinateur a été déposé dans un atelier de réparation dans l’État d’origine de Biden, au Delaware, en avril 2019, selon le propriétaire du magasin.

D’autres éléments tirés de l’ordinateur comprennent une vidéo torride de 12 minutes qui semble montrer Hunter, qui a admis avoir des problèmes de dépendance, fumant du crack tout en s’engageant dans un acte sexuel avec une femme non identifiée, ainsi que de nombreuses autres images sexuellement explicites. .

Selon le propriétaire du magasin, le client qui a ramené le MacBook Pro endommagé par l’eau pour réparation n’a jamais payé le service ou l’a récupéré ou un disque dur sur lequel son contenu était stocké, selon le propriétaire du magasin, qui a déclaré avoir tenté à plusieurs reprises de le contacter. contact avec le client.

Le propriétaire du magasin n’a pas été en mesure d’identifier positivement le client comme étant Hunter Biden, mais a déclaré que l’ordinateur portable portait un autocollant de la Fondation Beau Biden, du nom du défunt frère de Hunter et ancien procureur général du Delaware.

Des photos d’une assignation à comparaître fédérale du Delaware donnée au Post montrent que l’ordinateur et le disque dur ont été saisis par le FBI en décembre, après que le propriétaire du magasin eut déclaré avoir alerté le gouvernement fédéral sur leur existence.

Une assignation fédérale indiquant que l’ordinateur et le disque dur ont été saisis par le FBI. Via NYP

Mais avant de remettre l’équipement, dit le propriétaire du magasin, il a fait une copie du disque dur et l’a ensuite donné à l’avocat de l’ancien maire Rudy Giuliani, Robert Costello.

Steve Bannon, un ancien conseiller du président Trump, a parlé du disque dur au Post fin septembre et Giuliani en a fourni une copie au Post dimanche.

Moins de huit mois après que Pozharskyi a remercié Hunter Biden pour avoir présenté son père, le vice-président de l’époque, a admis avoir fait pression sur le président ukrainien Petro Porochenko et le Premier ministre Arseniy Yatsenyuk pour qu’ils se débarrassent du procureur général Viktor Shokin en menaçant de retenir un Garantie de prêt d’un milliard de dollars américains lors d’un voyage à Kiev en décembre 2015.

«Je les ai regardés et leur ai dit: je pars dans six heures. Si le procureur n’est pas licencié, vous ne recevrez pas l’argent », s’est-il tristement vanté devant le Council on Foreign Relations en 2018.

«Eh bien, espèce de fils de pute. Il a été viré.”

Shokin a déclaré qu’au moment de son licenciement en mars 2016, il avait fait des “plans spécifiques” pour enquêter sur Burisma qui “comprenait des interrogatoires et d’autres procédures d’enquête criminelle sur tous les membres du conseil exécutif, y compris Hunter Biden”.

Joe Biden a insisté sur le fait que les États-Unis voulaient que Shokin soit éliminé en raison de problèmes de corruption, partagés par l’Union européenne.

Pendant ce temps, un e-mail daté du 12 mai 2014, peu de temps après que Hunter Biden a rejoint le conseil d’administration de Burisma, montre Pozharskyi essayant de l’amener à utiliser son influence politique pour aider l’entreprise.

Le message était soumis à “une question urgente” et a également été envoyé au partenaire commercial de Hunter Biden, Devon Archer, qui siégeait également au conseil d’administration de Burisma à l’époque.

Pozharskyi a déclaré que “les représentants des nouvelles autorités au pouvoir ont tendance à approcher de manière agressive la NZ officieusement dans le but d’obtenir de lui de l’argent”.

NZ n’est pas identifié dans l’e-mail, mais il semble s’agir d’une référence au fondateur de Burisma, Mykola Zlochevsky, dont le prénom est une version ukrainienne de “Nicholas”.

Lorsque le remaniement présumé a échoué, ils ont “procédé à des actions concrètes” sous la forme “d’une ou plusieurs procédures préliminaires”, a écrit Pozharskyi.

“Nous avons besoin de toute urgence de vos conseils sur la manière dont je pourrais utiliser votre influence pour faire passer un message / signal, etc. pour mettre fin à ce que nous considérons comme des actions à motivation politique”, a-t-il ajouté.

Hunter Biden a répondu en disant qu’il était avec Archer à Doha, au Qatar, et a demandé plus d’informations sur “les accusations formelles (le cas échéant) portées contre Burisma”.

Qui est finalement derrière ces attaques contre l’entreprise? Qui dans l’actuel gouvernement intérimaire pourrait mettre fin à de telles attaques? », A-t-il ajouté.

L’échange a eu lieu le même jour que Burisma a annoncé qu’elle avait élargi son conseil d’administration en ajoutant Hunter Biden, qui a été chargé de son «unité juridique et apportera un soutien à la société parmi les organisations internationales», selon un communiqué de presse qui a depuis Il a été supprimé du site Web de Burisma.

Hunter Biden a rejoint le conseil d’administration en avril 2014, selon plusieurs rapports.

Son avocat a déclaré l’année dernière que Hunter «n’était pas membre de l’équipe de direction», ajoutant: «À aucun moment, Hunter n’était en charge des affaires juridiques de l’entreprise».

Environ quatre mois après la correspondance de Hunter Biden avec Pozharskyi, Archer a transmis à Hunter Biden une chaîne de courrier électronique avec pour objet «impact de l’augmentation des taxes sur la production de Burisma», qui comprenait Pozharskyi disant que le cabinet ukrainien il a soumis une nouvelle législation fiscale au parlement du pays.

“Si elle était promulguée, cette loi tuerait tout le secteur privé de la production de gaz pendant l’épidémie”, a écrit Pozharskyi.

Dans le courrier électronique daté du 24 septembre 2014, Pozharskyi a également déclaré qu ‘”il allait partager ces informations avec l’ambassade américaine ici à Kiev, ainsi qu’avec le bureau de M. Amos Hochstein aux États-Unis”.

À l’époque, Hochstein était le nouveau envoyé spécial du Département d’État et le coordinateur pour les affaires énergétiques internationales.

En décembre 2017, le groupe Naftogaz, la société nationale d’énergie ukrainienne, a annoncé que Hochstein avait rejoint l’entreprise en tant qu’administrateur indépendant, mais a annoncé lundi sa démission.

“L’entreprise a été forcée de passer d’innombrables fois à lutter contre la pression politique et les efforts des oligarques pour s’enrichir grâce à des transactions douteuses”, a écrit Hochstein dans un article d’opinion publié par le Kiev Post.

En plus de nier avoir parlé à Hunter Biden de leurs transactions à l’étranger, Joe Biden a nié à plusieurs reprises tout conflit d’intérêts ou acte illicite de l’un d’entre eux impliquant Burisma.

En février dernier, il est devenu têtu lors d’une apparition à l’émission «Today» de NBC lorsque le co-animateur Savannah Guthrie s’est demandé si [Hunter] prenez cette position, sachant que c’était vraiment parce que cette entreprise voulait avoir accès à vous. “

“Eh bien, ce n’est pas vrai. Vous dites des choses dont vous ne savez pas de quoi vous parlez », a répondu frère Biden.

En décembre dernier, Joe Biden a également critiqué lors d’un événement à la mairie de la primaire démocrate dans l’Iowa, où un homme l’a accusé d’avoir envoyé Hunter en Ukraine “pour trouver un emploi et travailler pour une société gazière, il n’avait aucune expérience du gaz ou quoi que ce soit, pour avoir accès au … président.

«Tu es un putain de menteur, mec. Ce n’est pas vrai et personne ne l’a dit », a fumé Biden.

Biden a ensuite continué à frapper l’homme alors qu’il s’avançait, a qualifié l’homme de «gros» et l’a défié de «faire des pompes ensemble, mec».

Le FBI a renvoyé des questions sur la saisie de l’ordinateur portable et du disque dur au bureau du procureur du Delaware aux États-Unis, où un porte-parole a déclaré: “Mon bureau ne peut ni confirmer ni nier l’existence d’une enquête.”

L’avocat de Hunter Biden a refusé de commenter les détails, mais a attaqué Giuliani à la place.

“Il a poussé des théories du complot largement discréditées sur la famille Biden, s’appuyant ouvertement sur des acteurs liés aux services de renseignement russes”, a déclaré l’avocat de Giuliani, George R. Mesires.

Pozharskyi et la campagne Joe Biden n’ont pas renvoyé de demandes de commentaires. Hochstein n’a pas pu être atteint.