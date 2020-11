(Bloomberg) – Les chances qu’un gagnant du concours présidentiel américain ne soit pas connu rapidement sont élevées, si vous croyez ce que suggèrent les marchés et les prévisions des paris en ligne. La flambée des envois postaux et des votes anticipés au milieu de la pandémie signifie que les chances de savoir si Donald Trump ou Joe Biden ont gagné pour le week-end semblent faibles, autour de 80%. Plus le dépouillement est retardé, plus le risque de troubles civils est grand et les résultats doivent être décidés par les tribunaux.

Le pire des scénarios est une crise constitutionnelle qui non seulement divise encore plus le pays, mais porte atteinte à la confiance des investisseurs mondiaux dans les États-Unis et retarde la reprise économique. Les chroniqueurs d’opinion de Bloomberg couvrent ce sujet depuis des mois. Voici un échantillon de ce qui est en jeu dans une élection contestée et de la façon dont elle pourrait se dérouler: Une élection contestée est extrêmement probable: les auteurs ont effectué 100000 simulations de chaque élection présidentielle de 1988 à 2016 et ont constaté que les chances de l’issue étaient définir par moins de 10 000 voix dans un seul État sont 4% sous le système du collège électoral, mais seulement 0,1% sous un vote populaire national. En d’autres termes, les chances que les fonctionnaires électoraux locaux (ou les juges) puissent influencer le résultat national en rejetant (ou en incluant) quelques milliers de bulletins de vote sont 40 fois plus grandes avec le collège électoral. Pensez-vous que 4%, ce n’est pas beaucoup? Considérons la conclusion supplémentaire de l’étude selon laquelle «la probabilité que le collège électoral se prononce sur 20 000 bulletins de vote ou moins dans un seul état crucial est supérieure à 1 sur 10.» C’est vrai: il y a 10% de chances que le décompte dans l’État dont dépend le résultat national soit aussi proche. – Stephen L. Carter

Réponse étape par étape à une élection contestée: ce qui est pertinent, c’est une loi obscure, la loi de 1887 sur le décompte des élections, qui a été spécifiquement conçue pour résoudre le chaos post-électoral. La CEA, comme on l’appelle par son acronyme en anglais, était une réponse directe à une véritable crise constitutionnelle en 1876, lorsque le Congrès ne pouvait pas s’entendre sur le fait que Samuel J. Tilden ou Rutherford B. Hayes avaient remporté l’élection présidentielle. Il a créé une commission électorale bipartite pour résoudre le problème. La commission a été largement considérée comme un désastre. Comme l’a dit un membre du Congrès, «la conscience politique est une règle empirique souple et élastique qui cède facilement à la moindre pression des revendications du parti». La CEA était considérée comme une solution à long terme qui prévaudrait sur la partisanerie. En lisant attentivement la loi, nous pouvons progresser vers la gestion du chaos qui pourrait survenir en 2020. – Cass Sunstein

Préoccupé par une élection contestée? Supposons que les gouverneurs du Michigan, de Pennsylvanie et du Wisconsin aient pris la décision finale que Biden a remporté le vote populaire. En conséquence, les électeurs de l’État prévoient de voter pour lui. Mais que se passe-t-il si les partisans de Trump au Congrès soutiennent que tout cela est une fraude et que le président a en fait gagné les trois États? Le texte de la loi sur le dépouillement électoral est terriblement silencieux sur ce qui se passerait dans ce cas. Les débats du Sénat sur la question à l’époque semblaient suggérer que le Congrès pouvait ignorer une décision finale des États, en cas de fraude. Si tel est le cas, les républicains pourraient essayer de trouver un moyen de faire basculer les élections en faveur de Trump. Et si c’est exact, nous pourrions facilement imaginer un vrai chaos à Washington. – Cass Sunstein

Les marchés sont mauvais pour gérer les élections contestées: il va sans dire que ce serait mauvais pour la démocratie. Mais cela pourrait aussi créer des problèmes pour quelque chose de plus prosaïque: la bourse. Il n’y a eu que deux fois au cours des 150 dernières années où les élections présidentielles n’ont pas abouti à une conclusion rapide et sans équivoque. Le premier a eu lieu en 1876, dans la course entre le démocrate Samuel Tilden et le républicain Rutherford B. Hayes. Le vote a eu lieu début novembre, et bien que Tilden ait semblé l’emporter, sa direction a consisté en un seul vote électoral, avec des résultats contestés dans trois États. Le désordre colossal qui a suivi n’a été résolu que début mars. Pendant ce temps, le cours global des actions a chuté d’environ 10%, selon des données compilées pour la première fois par l’économiste Alfred Cowles. – Stephen Mihm

La menace de Trump pour la démocratie menace l’économie: si Trump refuse de reconnaître la légitimité des votes par correspondance ou utilise une technicité du système électoral pour contourner la volonté des électeurs, cela représentera au moins une annulation temporaire de la démocratie américaine. Le pays peut rejoindre les rangs de la Turquie, de la Hongrie et d’autres États autrefois démocratiques et quasi autoritaires. Quel effet cela aura-t-il sur l’économie? De nombreuses recherches montrent que l’instabilité politique est corrélée à une croissance économique future plus faible. Les tentatives de coup d’État en Afrique subsaharienne, par exemple, ont tendance à freiner la croissance les années suivantes (curieusement, l’effet est encore pire lorsque les coups d’État échouent). Les coups d’État qui renversent des dirigeants démocratiquement élus semblent particulièrement préjudiciables. – Noah Smith

Républicains, que se passe-t-il si Trump conspire comme un tyran: soyons clairs: toute tentative des législateurs des États républicains de nommer leur propre groupe d’électeurs – les personnes qui choisiront en fait le prochain président du collège électoral – les électeurs de leur État après les élections du 3 novembre constitueraient une attaque flagrante contre le gouvernement constitutionnel. S’il réussissait à maintenir au pouvoir un président vaincu, il remplacerait l’État de droit par un pouvoir partisan. Ce serait, comme l’a dit le politologue William Adler, «la fin de la république». Ce scénario bizarre doit maintenant être pris au sérieux car la campagne Trump et au moins certains républicains des États swing envisagent de l’essayer, selon un rapport de Barton Gellman dans The Atlantic. – Jonathan Bernstein

La fraude électorale n’est tout simplement pas un problème sérieux: Benjamin Ginsberg est avocat électoral républicain depuis des années. À tous égards, il est très respecté par les deux parties. Mais les démocrates le voyaient certainement comme un concurrent féroce qui était prêt à faire pression pour son parti même si, à leur avis, cela signifiait priver les électeurs légitimes. Comme le dit le politologue Michael McDonald, Ginsberg “saurait mieux s’il existait une fraude électorale généralisée, puisqu’il a dirigé les efforts du Parti républicain pour la trouver pendant des décennies”. C’est donc un gros problème que le Ginsberg, récemment retraité, ait un nouvel éditorial qui réfute les affirmations de Trump et son «langage incendiaire». – Jonathan Bernstein

Un nouveau juge ne gagnera pas un verdict électoral de Trump: il est possible, seulement possible, d’imaginer que Kavanaugh rejoindra Roberts pour franchir les lignes de parti et sauver la Cour de la perte de légitimité qui a déclaré Trump vainqueur après le confirmation d’un nouveau juge. Les conservateurs se fâcheraient contre lui, ce que Kavanaugh n’apprécierait pas. Mais les libéraux pourraient finir par devoir repenser leur attitude envers la justice, formée dans le creuset de leur audience de confirmation. Cela améliorerait la réputation judiciaire de Kavanaugh à long terme. Pour les observateurs de la cour libérale, la situation est désastreuse. Mais il n’est pas encore temps d’annuler la Cour suprême. – Noah Feldman

La Pennsylvanie est la nouvelle Floride des poursuites: comme je l’ai expliqué dans une colonne précédente, la loi de l’État de Pennsylvanie stipule que les bulletins de vote ne peuvent pas être comptés s’ils sont reçus après la fermeture des bureaux de vote le jour du scrutin. Mais la Cour suprême de Pennsylvanie, s’appuyant sur la Constitution de Pennsylvanie, a statué que dans les conditions actuelles créées par la combinaison du COVID-19 et des retards dans le courrier américain, l’État doit compter les bulletins de vote reçus pour trois. jours après la date limite légale. Lorsqu’on a demandé à la Cour suprême des États-Unis de réviser la décision de la Cour suprême de Pennsylvanie, elle a été divisée entre le 4 et le 4. Ce 19 octobre, la décision a laissé la décision en vigueur. Aucune des parties n’a donné d’explication avant le 26 octobre, lorsque les juges ont donné leur raisonnement dans une affaire similaire impliquant le Wisconsin. – Noah Feldman

