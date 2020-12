La célèbre photo de Maradona dans la baignoire Giuliano (Carmine à gauche et Raffaele à droite)

Diego Maradona est devenu une figure presque mythique à Naples, où il a apporté de la joie à une ville appauvrie ravagée par des conflits sanglants entre les différents clans des puissants Querelle, la mafia napolitaine, que le plus grand footballeur de tous les temps a très bien connu.

En fait, en 1984, la signature par un club comme le Naples, lourdement endetté et terminant onzième la saison précédente, a rapidement soulevé des soupçons sur le fait qu’une partie des 10,48 millions de dollars que l’entité a payé pour la passe du joueur, un record à l’époque, il venait des poches de la mafia napolitaine.

La première question à la conférence de presse pour présenter Maradona était d’un journaliste qui il a interrogé un Diego confus s’il connaissait «l’influence de la camorra sur le football», qui a conduit au propriétaire du club, Corrado Ferlaino, expulser immédiatement le journaliste.

C’était le premier contact de Maradona avec ce monde. La relation s’est rapidement approfondie aux mains du clan Giuliano, la famille chahuteur qui a dominé pendant des décennies Forcella, un quartier de ruelles sombres au centre de Naples.

“Comme ma famille avait le pouvoir de déplacer un peu les choses, un jour mon oncle est entré en contact avec un brave barra et ensemble ils ont organisé l’arrivée de Diego à Forcella”, compté en 2019 Luigi giuliano, neveu du chef de la mafia Carmine Giuliano, connu sous le nom de ‘o lione (le lion). «Mon oncle Carmine a joué au football, donc c’était un super typhoïde de Naples. A cette époque, Maradona était là, donc il y avait des moments vraiment spéciaux dans la ville. “dit l’homme, un bagarreur repentant, à Voce Di Napoli.

Une fresque de Maradona dans le quartier de Forcella. (REUTERS / Ciro De Luca)

Selon Luigi Giuliano, cependant, Maradona n’est pas allée à Forcella pour se droguer mais pour s’amuser, passer du temps avec des amis. Il jouait au football, parlait à tout le monde, était l’invité d’honneur de chaque fête et participait même à des mariages et des fêtes de famille. “Je pense que Diego ne s’était pas du tout demandé si c’était correct ou pas de passer du temps avec un tapageur, avec quelqu’un qui était recherché par la justice”, a-t-il déclaré. «Il était comme ça, c’était une personne qui ne se refusait à personne. Et c’étaient des fêtes avec des gens qui l’adoraient “.

Entre champagne, drogue et femmes —Le trafic de drogue et l’exploitation de la prostitution étaient (sont) des entreprises contrôlées par la Camorra— Maradona est devenue de plus en plus proche de cet environnement. Pour ces gangsters, montrer l’amitié du meilleur joueur du monde était un moyen de montrer leur puissance.

«Je sortais et rencontrais des gens qui me demandaient de prendre une photo avec moi. Et je ne peux pas demander la pièce d’identité de toutes les personnes avec qui j’ai pris une photo. Plus tard, il est apparu dans les journaux que quelqu’un était un bagarreur », a déclaré «el Diez» dans une interview en 2017 avec l’italien Canale 5. Bien que, a-t-il précisé, “Je n’ai jamais, jamais rien demandé à la Camorra, ils m’ont donné la sécurité de savoir que rien n’arriverait à mes deux filles.”

“Le problème”, ajoutée, “Est-ce qu’une fois que vous faites confiance à la Camorra, vous devenez leur propriété”.

Maradona avec Raffaele, Carmine et Ciro Giuliano

La relation de Maradona avec les gangsters était un secret de polichinelle à Naples. Il est devenu de notoriété publique après, lors de certains raids menés dans les maisons du Giuliano, a saisi plusieurs photos de la star argentine avec plusieurs patrons tapageurs. Les images ont été publiées des mois après le raid, signe de la protection dont Maradona jouissait dans les échelons supérieurs du pouvoir italien au sommet de sa popularité.

Certaines de ces photos, comme Maradona est dans une baignoire en forme de coquillage avec Carmine et Raffaele Giuliano, ils ont fait le tour du monde et ils ont commencé à éclipser la figure du footballeur en Italie. Encore une fois, le fossé entre Naples et le reste du pays est revenu.

Les photos ont également marqué une rupture entre le champion argentin et la mafia napolitaine.

«Le paradoxe est que la relation entre Maradona et le Giuliano a également causé un problème pour la Camorra, qui n’aimait pas fonctionner sous les yeux de tout le monde. Ils ont commencé à sentir le souffle des chercheurs derrière leur tête et c’est pourquoi ils l’ont laissé seul, ils l’ont laissé couler. “, a déclaré un journaliste dans le documentaire d’Asif Kapadia Diego Maradona, probablement le meilleur portrait des années napolitaines du génie argentin.

Maradona avec des bagarreurs comme Carmine “‘ou Lione” et Raffaele “‘ ou Ziu” Giuliano. Sont également présentés Luigi Giuliano appelé “Giggino ‘e Zecchetella” et Enzo Guida, un autre gangster notoire de Naples

Ceux qui sont tombés sur Maradona peu après –une enquête pour possession de drogue Oui positivité à la cocaïne dans un contrôle antidopage après la Coupe du monde de 1990, qui l’a éloigné des courts pendant un an et demi, il a alimenté les soupçons. Probablement, disent certains, La silhouette de Diego était devenue trop inconfortable: non seulement pour la Camorra, mais pour tout le monde du Calcium et pour un pays qui n’a jamais dépassé la victoire de l’Argentine contre les Azzurri dans une Coupe du monde que les Italiens ont ressentie comme la leur.

Montée et chute du Giuliano

À Naples, parler du Giuliano parle d’une partie importante de l’histoire de la Camorra. La famille avait le contrôle absolu de la pègre de Forcella pendant une vingtaine d’années, des années 1980 jusqu’au début du nouveau millénaire, quand il a été affaibli par les arrestations et le repentir de ses personnalités les plus importantes. À l’heure actuelle, le clan de troisième génération, connue sous le nom de «paranza dei bambini» (le groupe d’enfants) en raison du faible âge de ses membres, a tenté de reprendre le contrôle du quartier. La plupart ont été arrêtés et condamnés lors d’un procès qui s’est terminé en 2019.

Le pouvoir du Giuliano a commencé à émerger après la Seconde Guerre mondiale avec la contrebande de cigarettes gérée par le patriarche de la famille Pio Vittorio Giuliano. Dans les années 80, le groupe criminel a accru son influence sous la direction de Luigi, l’aîné des 11 enfants de Pio, connu sous le surnom de ‘ou re, le roi.

Luigi Giuliano, “‘o re”

Aux yeux bleus et aux yeux froids, féroce et déterminé contre ses ennemis, Luigi a conduit le clan à diriger le Nuova Famiglia, une alliance criminelle qui a mené une guerre impitoyable contre un autre groupe appelé Nuova Camorra Organizzata, lideré par Raffaele Cutolo, un autre capo tapageur célèbre. Cette guerre a ensanglanté les rues de Naples les mêmes années que Maradona a remporté des scudetti avec le club de la ville et il marqua le début d’une domination qui durera jusqu’à la fin des années 90.

L’activité illégale la plus lucrative du clan était paris sur le football, trafic de drogue, contrebande, loterie illégale, contrefaçon, extorsion et prêts usuraires.

Avec Luigi, les autres chefs de clan étaient ses frères Guglielmo (‘ou stuorto, le tordu), Salvatore (‘o muntone, l’agneau), Carmin (‘o lione, le lion), Raffaele (‘o zui, le petit oiseau). Le seul qui s’est séparé de la famille était Nunzio après la mort de son fils par overdose. Nunzio a été assassiné en 2005, tandis que les autres frères, à commencer par le chef Luigi ‘o re, se sont repentis et ont commencé à collaborer avec le système judiciaire. L’exception était Carmine ‘o lione, qui était mariée à la fille d’un autre puissant patron tapageur et est décédée d’un cancer de la gorge en 2004.

Photo d’archive du capo Carmine Giuliano le jour de son arrestation après plusieurs années de fuite. (AP / Franco Castano ‘).

Les sœurs étaient également activement impliquées dans les activités criminelles de la famille. Une d’elles, Erminia, connu comme Bleu clair par la couleur de ses yeux, Il a continué à diriger le clan après l’arrestation de Luigi en 2000 et est venu intégrer la liste des les 30 criminels les plus dangereux d’Italie. Elle a été arrêtée quelques mois après le frère.

Maradona et Erminia “Celeste” Giuliano

La brutalité de la famille peut se résumer dans une histoire: En 1993, Giuliano a confié à Nicola Gatti, un jeune homme de confiance du groupe, la tâche de protéger Gemma et Milena, les filles de Erminia et son mari, aussi tapageur Giuseppe Roberti. Mais le garçon de 18 ans est allé à la mer et a commencé à avoir des relations avec les deux filles. Peu de temps après, il a disparu. Son corps n’a jamais été retrouvé et ce n’est qu’en 2010, grâce aux révélations de certains repentants, que sa fin est connue: il est emmené faire un tour en bateau à moteur et, loin de la côte, il est frappé à la tête avec un gourdin. Abasourdi, il a été attaché à une ancre et jeté à la mer.

