Il y a deux semaines, le Pine Gulch Fire est devenu le plus grand incendie de forêt de l’histoire du Colorado lorsqu’il a atteint une superficie de près de la taille de Chicago.

L’incendie de 139 000 acres, allumé le 31 juillet, a été alimenté par un autre record: la région où l’incendie s’est produit a connu son août le plus chaud depuis au moins 126 ans.

Les comtés de Garfield et de Mesa dans l’ouest du Colorado ont brisé les records de température datant de 1895, selon les chiffres récemment publiés par la NOAA qui montrent une tendance similaire et intimidante dans l’ouest des États-Unis.

Près des trois quarts des comtés de six États occidentaux ont battu des records de température mensuels pour août, selon les records de la NOAA. Les États sont l’Arizona, la Californie, le Colorado, le Nouveau-Mexique, le Nevada et l’Utah, qui constituent les régions climatiques de l’ouest et du sud-ouest de la NOAA.

Dans le comté de Mesa, la température moyenne le mois dernier était de 74,1 degrés Fahrenheit. C’est plus de 7 degrés au-dessus de la normale pour le mois d’août dans le comté de 155 000 habitants et 2,6 degrés au-dessus du record précédent de Mesa pour le mois d’août.

«Ce fut probablement le mois d’été le plus extrême que nous ayons jamais vu dans l’ouest du Colorado», a déclaré Russ Schumacher, climatologue de l’État du Colorado, notant que les incendies de forêt étaient également alimentés par des conditions de sécheresse extrême. «Dans certains endroits, comme l’Arizona et certaines parties de la Californie, ce fut l’été le plus chaud jamais enregistré.»

En Arizona et en Utah, chaque comté a établi un record pour la température mensuelle moyenne la plus élevée en août, selon les records de la NOAA. La température moyenne d’août dans chacun des 29 comtés de l’Utah était d’au moins 5 degrés au-dessus de la normale.

En Californie, où les incendies de forêt ont brûlé un record de 3,1 millions d’acres cette année, 34 des 58 comtés de l’État ont établi un record mensuel de température pour le mois d’août.

Chacun des six États avait également sa température mensuelle moyenne la plus élevée à l’échelle de l’État pour août. La température moyenne de 79 degrés en Californie le mois dernier était de 5,3 degrés au-dessus de la normale dans l’État en août.

La chaleur d’août aura «un effet de report» en Californie, a déclaré Jennifer Balch, spécialiste des incendies à l’Université du Colorado, rendant les forêts et les prairies plus sèches que la normale et préparées à l’inflammation lorsque la saison de pointe des incendies de forêt dans l’État commencera le mois prochain avec l’arrivée de vents forts.

«Parce que le feu est si spontané, il faut juste un peu de réchauffement pour brûler beaucoup plus», a déclaré Balch.

Les incendies de forêt en Californie ont déjà brûlé une zone de la taille du Connecticut cette année tout en détruisant près de 6000 structures et en tuant 12 personnes, selon le Département des forêts et de la protection contre les incendies de Californie. Les 3,1 millions d’acres brûlés en Californie en 2020 sont bien en avance sur le record annuel de 2 millions d’acres, établi en 2018.

Les trois comtés de Californie qui ont connu le plus grand pic de températures en août – Alameda, Contra Costa et San Joaquin – sont au cœur des incendies du complexe SCU Lightning Complex de 400 000 acres, qui ont commencé le 18 août à l’est de San Jose et qui étaient presque hier. contenue.

Les feux de forêt ont été le principal résultat des températures record d’août. Mais la chaleur a également intensifié les conditions de sécheresse dans l’Ouest, menaçant les agriculteurs, les éleveurs et les stations de ski.

«De nombreux agriculteurs et communautés agricoles sont confrontés à une saison écourtée ou peut-être à une saison qui ne s’est pas du tout concrétisée», a déclaré Jon Meyer, chercheur au Utah Climate Center et membre d’un comité d’État chargé de surveiller les conditions de sécheresse. «L’État est vraiment en train de pincer les sources d’eau, essayant de préserver autant d’eau pour le reste de l’année.»

Schumacher a déclaré que la chaleur d’août combinée à des conditions sèches pour réduire considérablement les niveaux des réservoirs et le débit, ce qui pourrait entraîner des restrictions telles que le rationnement de l’eau l’année prochaine.

«Si nous n’avons pas une bonne année enneigée cet hiver, l’été prochain sera celui où les impacts vont vraiment se faire sentir en termes de ressources en eau», a déclaré Schumacher.

«Chargement des dés»

Les températures record d’août à travers l’Ouest font partie des tendances à long terme du réchauffement national et mondial au cours des cinq dernières années.

Mais dans de nombreux pays occidentaux, le mois d’août a été extrêmement chaud.

Dans 23 comtés, la température moyenne le mois dernier était au moins 10% plus élevée que la normale en août.

Trente et un comtés ont battu le record précédent des températures moyennes d’août d’au moins 2 degrés.

Au total, 155 des 216 comtés des six États ont connu leur mois d’août le plus chaud jamais enregistré. Pour 20 autres comtés, le mois dernier a été le deuxième août le plus chaud. Et 19 comtés ont connu leur troisième août le plus chaud.

Le comté le plus «froid» des six États – Baca County, Colorado – avait une température moyenne qui était à peine 1,5 degré au-dessus de la normale.

L’Oregon et Washington, qui ont vu des incendies de forêt massifs se propager ces derniers jours, ont connu des températures plus chaudes que la moyenne en août, mais n’ont pas établi de records.

Meyer, le chercheur climatique de l’Utah, a hésité à attribuer les températures d’août au changement climatique.

«Ce genre d’années se serait certainement produit dans le passé», a-t-il déclaré. «Mais avec le changement climatique, nous chargeons les dés, créant un scénario plus favorable pour que ce type d’années se produise plus fréquemment.

« Je ne suis pas sûr que nous puissions affirmer que le changement climatique est ce qui fait cela cette année », a ajouté Meyer. «Mais cela pourrait être la nouvelle normalité à laquelle nous pouvions nous attendre à la fin de ce siècle.»

Balch, de l’Université du Colorado, a déclaré que l’augmentation des températures, les conditions sèches et le développement dans les zones boisées ne sont pas faciles à changer.

«Je ne m’attends pas à ce que cette tendance change de sitôt», a-t-elle déclaré. «Nous n’allons pas résoudre le problème des incendies qui est désormais fonction du changement climatique en réduisant nos émissions. Nous sommes en quelque sorte coincés dans cette situation. «

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des informations essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.