Leandro Paredes, Papu Gómez et Lionel Messi, dans l’après-midi d’entraînement de l’Albiceleste (@Argentina)

La crise politique et sociale en Pérou implique dans un contexte d’incertitude la réalisation du match contre le Équipe nationale argentine, à la quatrième date du Éliminatoires sud-américains Le moyen de Coupe du monde Qatar 2022. Le duel est prévu mardi à 21h30 à Lima; Cependant, la convulsion et les protestations après la destitution du président Martín Vizcarra et contre le remplaçant Manuel Merino (qui a démissionné il y a quelques instants) ont déclenché les versions d’une éventuelle suspension du match.

Le développement du croisement entre ceux menés par Ricardo Gareca et les élèves de Lionel Scaloni est-il à risque? En principe, l’intention de toutes les parties est que la réunion ne subisse pas de modifications. Infobae pourrait confirmer que une partie de l’avant-poste argentin se trouve déjà à l’hôtel Hilton de la capitale péruvienne (comprend le responsable de la zone d’équipe Alberto Pernas, le personnel de sécurité et le cuisinier, entre autres membres de la délégation) et a fait savoir au personnel d’entraîneurs et à la direction que les perspectives sont propices pour que l’équipe se rende à Lima en avion charter ce lundi à 17.

La Conmebol, quant à elle, est en contact permanent avec le ministère péruvien de la sécurité, qui insiste sur le fait que le parti a toutes les garanties pour sa mise en œuvre. Les autorités locales ont souligné dans le dialogue qu’après la démission de Merino, l’effervescence dans les rues a commencé à décliner. En retour, une source de la Fédération péruvienne de football a déclaré à El Comercio, une publication locale que “nous avons une réunion dans l’après-midi, mais dans l’état actuel des choses, c’est presque un fait qu’elle ne se joue pas”. “La priorité sera toujours l’intégrité physique des protagonistes et de toute la famille du football liée au match”, ont-ils prévenu. Infobae de la Confédération sud-américaine.

Au-delà de la confiance des deux délégations et de la Conmebol quant au fait que le match sera joué dans les délais, il existe un menu d’alternatives de danse au cas où les manifestations ne le permettraient pas. Une option est le report du duel, qui n’offre pas beaucoup d’alternatives en termes de timing. La pandémie de coronavirus a raccourci les fenêtres de date de la FIFA au maximum, la seule opportunité serait donc de la déplacer vers l’aperçu de la Copa América 2021, dans la semaine disponible pour le différend amical.

La réaction dans les manifestations après la démission du président par intérim Manuel Merino (REUTERS / Sebastian Castaneda)

Une autre possibilité est d’échanger le lieu et de faire jouer le jeu en Argentine. Ou que, étant donné que la date se joue sans public en raison de la crise du COVID-19, le Pérou déplace le passage en terrain neutre (Equateur?). Cette dernière alternative apparaît comme la plus lointaine.

Pour l’instant, l’équipe nationale s’entraîne en fin de quart au complexe d’Ezeiza en gardant le planning, avec l’idée d’affronter le Pérou à Lima mardi prochain. “Nouvel essai, ajustement des détails”L’équipe nationale a rendu compte sur ses réseaux sociaux.

La sélection a prélevé un tampon sur toute l’équipe et chacun de ceux qui ont été convoqués pour le voyage a été testé négatif. Par ailleurs, Nicolás Tagliafico, absent pour blessure lors du nul 1-1 contre le Paraguay à la Bombonera, s’est entraîné aux côtés de ses coéquipiers et sera disponible pour retrouver sa place sur le côté gauche de l’équipe de départ.

La Albiceleste cumule sept points lors des éliminatoires, le produit de deux victoires (contre l’Équateur et la Bolivie) et l’égalité susmentionnée jeudi dernier.

JE CONTINUE DE LIRE:

Le message d’Exequiel Palacios après la blessure grave et les détails de l’appel qu’il a reçu d’Ángel Romero