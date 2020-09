Michael Forest Reinoehl a vécu la vie de manière imprudente et est mort violemment.

Bien qu’il fût un père d’âge moyen, l’homme de l’Oregon a été blessé par balle lorsqu’il est intervenu dans une confrontation, a été surpris à conduire à 111 miles par heure dans une Cadillac alors qu’il faisait apparemment courir son fils de 17 ans dans une autre voiture et emballé une arme comme il a rejoint les manifestations de Portland.

C’est là qu’il aurait tiré et tué un contre-manifestant pro-Trump avant de mourir lui-même jeudi dans une fusillade avec des agents fédéraux venus l’arrêter à l’extérieur d’Olympie, à Washington.

Ses actions anéantissent toute conception des manifestants de gauche évitant l’utilisation d’armes meurtrières tandis que leurs homologues d’extrême droite se présentent dans des groupes qui portent des treillis militaires et portent ouvertement des pistolets et des fusils d’assaut.

Ceux qui étudient l’extrémisme disent que les événements de Portland au cours de la semaine dernière soulignent le potentiel pour les manifestants des deux côtés d’arriver armés, augmentant considérablement les chances que des manifestations pacifiques puissent devenir violentes.

La situation devient « extrêmement dangereuse », a déclaré Mary McCord, professeur de droit à l’Université de Georgetown et ancienne procureure générale adjointe par intérim des États-Unis. Le droit constitutionnel de manifester pacifiquement est bafoué lorsque «vous avez des factions armées idéologiquement opposées les unes aux autres».

Reinoehl, 48 ans, qui s’était décrit dans un article sur les réseaux sociaux comme un partisan de l’antifa de gauche, aurait tué par balle Aaron «Jay» Danielson, 39 ans, à la poitrine le 29 août. Danielson, qui portait son propre pistolet en un étui, participait à une caravane organisée par un groupe appelé Patriot Prayer. Les opposants avaient tenté de bloquer les véhicules de Patriot Prayer alors qu’ils défilaient dans les rues. Les membres de Patriot Prayer auraient tiré des billes de peinture sur eux.

La fusillade fatale de Danielson a porté la confrontation de Portland à un nouveau niveau. Reinoehl a déclaré à Vice News qu’il « n’avait pas d’autre choix » que de tirer parce qu’il craignait qu’un ami soit sur le point d’être attaqué.

La fusillade est survenue quelques jours après que Kyle Rittenhouse, 17 ans, aurait tiré et tué deux personnes lors des manifestations à Kenosha, dans le Wisconsin. Les manifestations ont commencé après qu’un homme noir a été abattu sept fois dans le dos par un policier. Rittenhouse, qui a été accusé d’homicide, portait un fusil et aurait fait partie d’un groupe de droite venu à Kenosha.

«Il était inévitable que nous nous retrouvions ici», a déclaré Jason Blazakis, directeur du Center on Terrorism, Extremism and Counterterrorism au Middlebury Institute of International Studies de Monterey, en Californie. Dans le cas de Reinoehl, il a déclaré: « Je pense qu’il est malheureux que nous ayons vu quelqu’un à l’extrême gauche prendre l’appât populiste. »

Michael Reinoehl, le principal suspect dans la fusillade mortelle d’Aaron «Jay» Danielson à Portland a été tué alors que des agents fédéraux tentaient de l’arrêter.

Mais étant donné la vie à la limite de Reinoehl, ce n’est pas si surprenant.

Les archives montrent que Reinoehl, qui vivait le plus récemment à Sandy et Gresham, dans l’Oregon, avait reçu à plusieurs reprises des contraventions et / ou avait été arrêtée par la police dans l’Oregon pour excès de vitesse, conduite sous l’influence de substances intoxicantes ou conduite d’un véhicule sans permis de conduire ni assurance datant de l’époque. dans les années 1990.

De nombreuses affaires ont été classées avec le paiement d’amendes allant de 24 $ à 120 $. Cependant, il a été arrêté dans une affaire pénale plus grave liée à un véhicule en juin.

Selon un rapport du Baker City Herald, Reinoehl était au volant d’une Cadillac STS 2005 lorsqu’un soldat de la police de l’État de l’Oregon a repéré la voiture à une vitesse de 111 miles par heure sur l’Interstate 84. Il avait apparemment piloté son fils de 17 ans, qui conduisait une Subaru Impreza, selon le rapport.

Une fouille policière de la Cadillac a révélé de la marijuana et des pilules, ainsi qu’un pistolet Glock chargé et dissimulé, selon le rapport.

Outre la conduite sous l’influence, la possession illégale d’une arme à feu et d’autres accusations, Reinoehl a été accusé de mise en danger imprudente parce que sa fille de 11 ans était dans la voiture avec lui, selon le rapport.

Il y avait plus de problèmes. Le 5 juillet, Reinoehl a été cité pour possession d’une arme chargée dans un lieu public, résistance à l’arrestation et interférence avec la police.

Le 26 juillet, il a été impliqué dans une dispute entre deux groupes au cours de laquelle il a reçu une balle dans le coude. «J’ai sauté là-dedans et éloigné le pistolet de la tête des gens, évité d’être touché au ventre et j’ai reçu une balle dans le bras», a-t-il déclaré ce jour-là à un vidéaste Associated Press.

Il est resté pris dans la violence jusqu’à la fin. Lorsque des agents fédéraux sont allés arrêter Reinoehl pour l’arrêter en relation avec la mort de Danielson, il a été mortellement abattu en brandissant une arme à feu, selon le procureur général William Barr.

Les actions de Reinoehl à Portland montrent que les manifestants de gauche peuvent être armés, et les experts disent qu’il est loin d’être le premier.

« Ce n’est pas un tout nouveau phénomène », a déclaré McCord. Elle cite des groupes comme le NFAC et le John Brown Gun Club qui favorisent tous deux les opinions libérales et les armes à feu.

L’ampleur et la portée des manifestations de rue qui ont frappé le pays font également apparaître davantage de types de manifestants différents, a déclaré Brian Levin, directeur du Center for the Study of Hate and Extremism à la California State University, San Bernardino.

« Aujourd’hui, les manifestations sont plus répandues et dispersées, créant une plus grande diversité de personnes se présentant sur une plus longue période », a-t-il déclaré.

C’est un changement, dit Levin. L’extrême gauche a davantage utilisé des tactiques d’humiliation sur des adversaires perçus comme des fanatiques. La droite dure a davantage porté sur ce qu’elle considère comme la protection du territoire, un «vigilantisme de défense» qui peut se modeler sur le rôle de garde civile.

Maintenant, avec des manifestants pacifiques des deux côtés devant faire face à des intrus armés qui se présentent aux manifestations, c’est « une course aux armements qui s’intensifie », a déclaré Levin.

Contributeur: Associated Press

