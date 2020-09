Le 27 février 2018, j’ai reçu un e-mail de la Heritage Foundation m’alerter de la tenue d’une conférence de presse cet après-midi-là par les procureurs généraux républicains du Texas et d’autres États. Il s’agissait uniquement d’une «discussion sur le procès en vertu de la loi sur les soins abordables».

J’ai envoyé la note suivante à mon rédacteur en chef: « Je pars quand même sur la Colline. Je pourrais m’arrêter là. Vous ne savez jamais en quoi cela pourrait se transformer.

Peu de gens ont pris cette affaire très au sérieux – à peine une poignée de journalistes ont assisté à la conférence de presse. Mais il s’est maintenant «transformé en» la dernière menace existentielle contre la loi sur les soins abordables, prévue pour des plaidoiries à la Cour suprême une semaine après les élections générales de novembre. Et avec la mort de la juge Ruth Bader Ginsburg vendredi, cette affaire pourrait bien se transformer en menace qui fait tomber la loi dans son intégralité.

Les démocrates sonnent l’alarme sur l’avenir de la loi sans Ginsburg. La présidente de la Chambre des communes, Nancy Pelosi, s’exprimant dimanche matin lors de l’émission « This Week » d’ABC, a déclaré qu’une partie de la stratégie du président Donald Trump et des républicains du Sénat pour occuper rapidement son siège était d’aider à saper l’ACA.

«Le président se précipite pour prendre une sorte de décision parce que… le 10 novembre, les arguments commencent sur la loi sur les soins abordables», a-t-elle déclaré. «Il ne veut pas écraser le virus. Il veut écraser la loi sur les soins abordables.

La mort de Ginsburg jette une campagne électorale déjà chaotique pendant une pandémie dans plus de troubles. Mais à plus long terme, son absence de la magistrature pourrait accélérer une tendance en cours pour porter des affaires devant la Cour suprême pour invalider l’ACA et faire reculer les libertés reproductives pour les femmes.

Prenons-les un à la fois.

L’ACA sous le feu – Encore une fois

Les procureurs généraux du GOP ont fait valoir en février 2018 que le projet de loi de réduction des impôts parrainé par les républicains adopté deux mois plus tôt avait rendu l’ACA inconstitutionnelle en réduisant à zéro la pénalité de l’ACA pour ne pas avoir d’assurance. Ils ont fondé leur argumentation sur la conclusion de 2012 du juge en chef John Roberts selon laquelle l’ACA était valide, interprétant cette sanction comme une taxe constitutionnellement appropriée.

La plupart des juristes, y compris plusieurs qui ont contesté la loi devant la Cour suprême en 2012 et à nouveau en 2015, estiment que l’argument selon lequel l’ensemble de la loi devrait tomber n’est pas convaincant. «Si les tribunaux invalident une loi entière simplement parce que le Congrès en élimine ou révise une partie, comme cela s’est produit ici, cela pourrait bien empêcher la réforme nécessaire de la législation fédérale à l’avenir en la transformant en une proposition du« tout ou rien »», a écrit un groupe de conservateurs. et des professeurs de droit libéral dans un mémoire déposé dans l’affaire.

Pourtant, en décembre 2018, le juge de district américain Reed O’Connor au Texas a accepté l’argument du GOP et a déclaré la loi inconstitutionnelle. En décembre 2019, un panel de trois juges de la cour d’appel du 5ème circuit de la Nouvelle-Orléans a convenu que sans la sanction, l’obligation de souscrire une assurance était inconstitutionnelle. Mais il a renvoyé l’affaire à O’Connor pour suggérer que la loi entière n’a peut-être pas besoin de tomber.

Ne voulant pas attendre les mois ou les années que prendrait un réexamen, les procureurs généraux démocrates défendant l’ACA ont demandé à la Cour suprême d’entendre l’affaire cette année. (Les démocrates défendent la loi devant les tribunaux parce que l’administration Trump a décidé de soutenir le cas des procureurs généraux du GOP.) Le tribunal a accepté de prendre l’affaire, mais a programmé des arguments pour la semaine après les élections de novembre.

Alors que le sort de l’ACA était et reste une question politique en direct, peu d’observateurs juridiques étaient terriblement inquiets de l’issue juridique de l’affaire maintenant connue sous le nom de Texas c.Californie, ne serait-ce que parce que l’affaire semblait beaucoup plus faible que les affaires de 2012 et 2015 en qui Roberts a rejoint les quatre libéraux de la cour. Dans l’affaire de 2015, qui contestait la validité des subventions fiscales fédérales aidant des millions d’américains à souscrire une assurance maladie sur les marchés de l’ACA, Roberts et le juge à la retraite Anthony Kennedy ont voté en faveur du maintien de la loi.

Mais sans Ginsburg, l’affaire pourrait se terminer par un match nul 4-4, même si Roberts soutient la constitutionnalité de la loi. Cela pourrait laisser la décision du tribunal inférieur tenir, même si elle ne lierait pas les autres tribunaux en dehors du 5e circuit. Le tribunal pourrait également reporter les arguments ou, si le Sénat républicain remplace Ginsburg par un autre juge conservateur avant que les arguments ne soient entendus, les républicains pourraient obtenir une décision 5-4 contre la loi. Certains observateurs judiciaires affirment que le juge Brett Kavanaugh n’a pas favorisé l’invalidation d’un statut entier si seulement une partie de celui-ci est défectueuse et pourrait ne pas approuver l’annulation de l’ACA. Pourtant, ce qui a commencé comme un effort pour dynamiser les électeurs républicains pour les mi-mandats de 2018 après que le Congrès n’a pas réussi à «abroger et remplacer» la loi sur la santé en 2017 pourrait finir par plonger tout le système de santé du pays dans le chaos.

Au moins 20 millions d’Américains – et probablement beaucoup plus qui ont demandé une couverture depuis le début de la pandémie de coronavirus – qui souscrivent une assurance sur les marchés ACA ou qui ont Medicaid grâce à l’expansion de la loi pourraient perdre la couverture immédiatement. Des millions d’autres perdraient les protections populaires de la loi garantissant une couverture aux personnes souffrant de problèmes de santé préexistants, y compris celles qui ont eu le COVID-19.

Les enfants adultes de moins de 26 ans ne se verraient plus garantir le droit de rester sur les plans de santé de leurs parents, et les patients de Medicare perdraient la couverture améliorée des médicaments sur ordonnance. Les femmes perdraient l’accès garanti au contrôle des naissances sans frais.

Mais une élimination soudaine toucherait plus que les seuls consommateurs de soins de santé. Les compagnies d’assurance, les compagnies pharmaceutiques, les hôpitaux et les médecins ont tous changé leur façon de faire des affaires en raison des incitations et des sanctions prévues par la loi sur la santé. S’il est annulé, bon nombre des «règles de la route» seraient littéralement effacées, y compris les mécanismes de facturation et de paiement.

Un nouveau président démocrate ne pouvait pas abandonner le procès, car l’administration Trump n’est pas le plaignant (les procureurs généraux du GOP le sont). Mais un Congrès démocrate et un président pourraient en théorie faire disparaître toute la question en rétablissant la pénalité pour défaut de souscrire une assurance, même pour un montant minimal. Cependant, en ce qui concerne la loi sur la santé, pour l’instant, rien n’est sûr.

Comme l’a tweeté Nicholas Bagley, professeur de droit à l’Université du Michigan spécialisé dans les problèmes de santé: «Entre autres choses, la loi sur les soins abordables est désormais suspendue à un fil.»

Droits reproductifs

Le droit d’une femme à l’avortement – et même au contrôle des naissances – est également suspendu à un fil de la Haute Cour depuis plus d’une décennie. Ce dernier mandat, Roberts a rejoint les libéraux pour invalider une loi de Louisiane qui aurait fermé la plupart des cliniques d’avortement de l’État, mais il a clairement indiqué que ce n’était pas un vote pour le droit à l’avortement. La loi de la Louisiane était trop similaire à une loi du Texas que le tribunal (sans son vote) a invalidée en 2016, a fait valoir Roberts.

Ginsburg était un fervent partisan de la liberté de procréation des femmes. Au cours de ses près de trois décennies à la Cour, elle a toujours voté avec les partisans du droit à l’avortement et du contrôle des naissances et a dirigé les dissidents en 2007 lorsque le tribunal a confirmé l’interdiction fédérale d’une procédure d’avortement spécifique.

Ajouter une justice opposée à l’avortement à la magistrature – ce que Trump a promis à ses partisans – inclinerait presque certainement la cour en faveur de restrictions beaucoup plus dramatiques sur la procédure et peut-être d’un renversement de la décision historique de 1973 Roe v.Wade.

Mais non seulement l’avortement est en jeu. Ces dernières années, le tribunal a statué à plusieurs reprises que les employeurs ayant des objections religieuses peuvent refuser de fournir des moyens de contraception.

Et les affaires concernant le financement fédéral de Planned Parenthood dans les programmes Medicaid et fédéral de planification familiale, et la capacité des agents de santé individuels à refuser de participer à l’avortement et à d’autres procédures, attendent dans le pipeline des tribunaux inférieurs.

Pour Ginsburg, ces problèmes se résumaient à une question claire de la garantie d’une femme de l’égalité de statut devant la loi.

«Les femmes, il est maintenant reconnu, ont le talent, la capacité et le droit de« participer de manière égale à la vie économique et sociale de la Nation »», a-t-elle écrit dans sa dissidence dans cette affaire d’avortement de 2007. «Leur capacité à réaliser leur plein potentiel, a reconnu la Cour, est intimement liée à« leur capacité à contrôler leur vie reproductive ».»

HealthBent, un article régulier de Kaiser Health News, offre un aperçu et une analyse des politiques et de la politique de la correspondante en chef de KHN à Washington, Julie Rovner, qui couvre les soins de santé depuis plus de 30 ans.

Cette histoire a été initialement publiée par Kaiser Health News le 21 septembre 2020. Lisez l’histoire originale ici.