Si le président Trump est en mesure de remplacer la défunte juge Ruth Bader Ginsburg sur la plus haute magistrature du pays, il risque d’entraver l’action climatique pour les générations à venir.

Les experts juridiques disent que l’ajout d’un sixième juge conservateur à la Cour pourrait verrouiller l’opposition à des lectures approfondies de la Clean Air Act qui englobent les émissions de gaz à effet de serre ou déclencher un réexamen de l’affaire climatique historique de 2007 Massachusetts c. EPA.

Dans les deux cas, disent les observateurs de la cour, le résultat n’est pas de bon augure pour l’avenir de la régulation climatique.

« Le changement climatique est une crise, et nous avons vraiment besoin de tous les outils dont nous pouvons disposer, et certains d’entre eux ne seront probablement pas là », a déclaré Dan Farber, professeur de droit à l’Université de Californie à Berkeley.

« Si Trump est capable de pourvoir ce poste, il y aura au moins cinq votes conservateurs pendant au moins 20 ans, et nous ne savons pas quoi … de nouvelles doctrines qui ne sont pas à l’horizon qui pourraient vraiment affaiblir le pouvoir du gouvernement pour faire face au changement climatique », a-t-il déclaré.

L’administration Trump a fait de la déréglementation environnementale une pierre angulaire de son programme au cours des quatre dernières années, en déployant des changements majeurs aux règles, y compris les normes d’émissions pour les automobiles et les centrales électriques. Les groupes verts ont critiqué les changements comme des violations du droit fédéral environnemental et administratif, qui nécessitent une réglementation raisonnée.

Mais une majorité conservatrice de la Cour suprême qui favorise la réduction des pouvoirs des agences pourrait limiter la surveillance des émissions sans même toucher Massachusetts v.EPA, qui a déclaré que le gouvernement peut réglementer le dioxyde de carbone et d’autres gaz à effet de serre en tant que « polluants atmosphériques » en vertu de la Clean Air Act, a déclaré Hana Vizcarra, avocat au sein du programme de droit de l’environnement et de l’énergie de la Harvard Law School.

« L’EPA a reconsidéré ses propres interprétations de la loi afin de limiter sa propre autorité », a-t-elle déclaré.

« C’est quelque chose que ce tribunal plus conservateur pourrait être plus enclin à être d’accord avec eux sur, par exemple, la portée de la Clean Air Act en tant que portée beaucoup plus limitée qui ne laisserait pas la latitude de prendre des mesures vraiment agressives contre le changement climatique. «

William Buzbee, professeur au Georgetown Law Center, a fait remarquer que Ginsburg avait une approche plus pragmatique de la lecture des statuts, s’en remettant aux agences lorsqu’elles ont démontré un travail et un examen approfondis de l’expertise scientifique.

Mais les juges de droite ont tendance à donner moins de marge de manœuvre aux agences, ce qui pourrait nuire aux contestations juridiques des démissions de Trump devant un tribunal composé de six juristes nommés par les républicains.

« Les juges conservateurs du tribunal ont fréquemment utilisé cette chose appelée le » canon des questions majeures « , qui est une résistance générale aux agences revendiquant un nouveau pouvoir réglementaire majeur », a déclaré Buzbee. « [Ginsburg] tend à ne pas considérer cela comme une mesure appropriée à prendre, mais cela fait certainement partie du manuel anti-réglementaire de la Cour suprême. «

Si le candidat démocrate Joe Biden remporte l’élection et choisit de déployer des politiques climatiques plus fortes, la portée de l’administration serait confinée sous une Cour suprême conservatrice 6-3, a déclaré Farber.

« Les plus grandes implications concernent des choses comme le Clean Power Plan qui pourrait être adopté à l’avenir, qui font vraiment une sorte d’utilisation audacieuse et créative de l’autorité statutaire existante », a-t-il déclaré.

« Je pense que ce sera vraiment difficile à l’avenir », a déclaré Farber.

«Pas un chèque en blanc»

Une politique climatique de grande envergure de Biden pourrait permettre à une Cour suprême plus profondément conservatrice de se pencher à nouveau sur la question centrale dans le Massachusetts v.EPA, a déclaré l’avocat en chef du Niskanen Center, David Bookbinder.

« Toutes mesures réglementaires [Biden takes] sera évidemment contesté », a-t-il déclaré. [U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit] ou quelle que soit la cour d’appel qui en est saisie, confirme l’action de l’administration, quiconque est réglementé cherchera [certiorari] et l’attaquera dans toutes les directions imaginables – y compris en essayant de les amener à répéter au Massachusetts. «

Farber a déclaré que les juges conservateurs de la Cour suprême ont montré une certaine volonté de faire respecter les règles d’agence dans les cas où il existe une autorité statutaire claire pour leur action. Cela ouvre la possibilité d’une politique climatique progressive sous une administration Biden, a déclaré Farber, même si Trump installe son troisième juge à la Haute Cour.

«Il y a beaucoup de marge de manœuvre si vous faites preuve de diligence raisonnable pour agir», a-t-il déclaré.

Pourtant, la perspective d’une refonte du Massachusetts contre l’EPA maintient la professeure de droit de l’Université Loyola Karen Sokol éveillée la nuit.

Un effort de la magistrature pour renverser la décision décisive pourrait miner la capacité des États-Unis à adopter une législation cruciale sur le changement climatique à l’avenir, a-t-elle déclaré.

« Même si [legislation] ne se produit pas … ce que nous avons – qui est en grande partie la Clean Air Act – est gravement menacé « , a déclaré Sokol. » Et tout cela était préoccupant de toute façon, même avec Ginsburg sur le terrain, mais plus encore maintenant. »

Lors des plaidoiries en 2016 sur le Clean Power Plan de l’administration Obama, qui fixait des limites d’émissions de dioxyde de carbone pour les centrales électriques, puis D.C. Le juge de circuit Brett Kavanaugh a qualifié le Clean Air Act de «statut mince» qui n’a pas été conçu pour lutter contre le changement climatique.

Kavanaugh, qui est devenu plus tard le deuxième choix de Trump à la Cour suprême, a établi un parallèle avec l’avis de pluralité de la Haute Cour de 2004 dans Hamdi c.Rumsfeld, selon lequel le pouvoir judiciaire avait le droit de revoir les décisions exécutives prises en temps de guerre.

« La guerre n’est pas un chèque en blanc », a déclaré Kavanaugh, citant la décision, et « le réchauffement climatique n’est pas non plus un chèque en blanc pour le président ».

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des informations essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.