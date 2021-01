Les États-Unis dépassent 20 millions d’infections à la covid-19 .

Au Royaume-Uni, où elle a été identifiée pour la première fois, la nouvelle variante est devenue la forme prédominante du coronavirus en seulement trois mois, accélérant la hausse du nombre de cas dans le pays et remplissant ses hôpitaux. La même chose pourrait se produire aux États-Unis, où une augmentation constante des décès serait exacerbée et le système de santé déjà débordé serait débordé, ont averti les experts.

Une variante qui se propage plus facilement signifie également que les gens doivent adhérer religieusement à des précautions telles que l’éloignement social, l’utilisation de masques, l’hygiène des mains et une meilleure ventilation – une mauvaise nouvelle pour de nombreux Américains déjà familiers. ils résistent aux restrictions.

«En conclusion, tout ce que nous faisons pour réduire la transmission réduira la transmission de toute variante, y compris celle-ci», a déclaré Angela Rasmussen, une experte en virus affiliée à l’Université de Georgetown. Cependant, «cela pourrait signifier que des mesures plus ciblées autres qu’un verrouillage total ne seront pas aussi efficaces».

Qu’est-ce que cela signifie que cette variante est plus transmissible? Pourquoi cette variante est-elle plus contagieuse que les versions précédentes du virus? Et pourquoi devrions-nous nous inquiéter d’une variante qui se propage plus facilement mais qui ne semble rendre personne plus malade?

Nous avons consulté des experts pour commenter la recherche en développement de cette nouvelle version du coronavirus.

Il semble que la nouvelle variante il se propage plus facilement entre les personnes.

De nombreuses variantes du coronavirus sont sorties de nulle part depuis le début de la pandémie. Cependant, toutes les preuves recueillies jusqu’à présent suggèrent que le nouveau mutant, appelé B.1.1.7, se transmet plus facilement que les formes précédentes. La première fois qu’elle est apparue, c’était en septembre au Royaume-Uni, mais elle représente déjà plus de 60% des nouveaux cas à Londres et dans les environs.

Il semble que la nouvelle variante infecte plus de personnes que les premières versions du coronavirus, bien que les environnements soient les mêmes. On ne sait pas pourquoi le variant a cet avantage, bien qu’il y ait des indications qu’il pourrait infecter les cellules plus efficacement.

Il est difficile de dire exactement à quel point la nouvelle variante pourrait être plus transmissible, car les scientifiques n’ont pas encore fait les types d’expériences nécessaires en laboratoire. La plupart des conclusions ont été tirées d’observations épidémiologiques et “il existe de nombreux biais possibles dans toutes les données disponibles”, a déclaré Muge Cevik, expert en maladies infectieuses à l’Université de St. Andrews en Écosse et conseiller scientifique du gouvernement britannique. .

Au début, Les scientifiques ont estimé que la nouvelle variante était 70% plus transmissible, mais une modélisation récente a épinglé ce nombre à 56%. Une fois que les chercheurs auront examiné toutes les données, la variante pourrait s’avérer seulement 10 à 20% plus transmissible, a déclaré Trevor Bedford, biologiste évolutionniste au Fred Hutchinson Cancer Research Center à Seattle.

Pourtant, selon Bedford, il est susceptible de progresser rapidement et deviendra en mars la forme prédominante aux États-Unis. Des scientifiques comme Bedford suivent de près toutes les nouvelles variantes pour tout changement futur qui pourrait modifier leur comportement.

Bien qu’elle soit plus transmissible, la variante se comporte comme les versions précédentes.

Le nouveau virus mutant peut se propager plus facilement, mais il ne semble pas être très différent de ses prédécesseurs à d’autres égards.

La variante ne semble pas rendre les gens plus malades ou causer plus de décès. Cependant, il y a des raisons de s’inquiéter: une variante plus transmissible augmentera le nombre de morts simplement parce qu’elle se propagera plus rapidement et infectera plus de personnes.

“En ce sens, c’est juste un jeu de chiffres”, a déclaré Rasmussen. L’effet sera amplifié «dans des endroits comme les États-Unis et le Royaume-Uni, où les systèmes de santé sont vraiment à leur apogée».

Les voies de transmission – au moyen de grosses et petites gouttelettes, ainsi que de minuscules particules de type aérosol dérivant dans des espaces intérieurs encombrés – n’ont pas changé. Cela signifie que le port de masques, la limitation du temps d’exposition avec d’autres personnes et l’amélioration de la ventilation à l’intérieur nous aideront tous à contenir la propagation de la variante, comme ces mesures le font avec d’autres variantes du virus.

L’infection par la nouvelle variante pourrait augmenter la quantité de virus dans le corps.

Des preuves préliminaires du Royaume-Uni suggèrent que les personnes infectées par la nouvelle variante ont tendance à porter des quantités plus élevées de virus dans leur nez et leur gorge que les personnes infectées par des versions antérieures.

“Nous parlons d’une fourchette de 10 à 10 000 fois”, a déclaré Michael Kidd, virologue clinicien à Public Health England. et un conseiller clinique du gouvernement britannique qui a étudié le phénomène.

Il y a d’autres explications à cette constatation: Kidd et ses collègues, par exemple, n’avaient pas accès aux informations relatives au moment où les personnes malades étaient testées, ce qui pourrait affecter la soi-disant charge virale.

Cependant, la découverte offre une explication possible de la raison pour laquelle la nouvelle variante se propage plus facilement.. Plus il y a de virus dans le nez et la gorge des personnes infectées, plus ils peuvent expulser dans l’air et sur les surfaces lorsqu’ils respirent, parlent, chantent, toussent ou éternuent.

En conséquence, dans les situations où les personnes sont exposées au virus, il y a un plus grand risque de propager de nouvelles infections. De nouvelles données indiquent que les personnes infectées par la nouvelle variante propagent le virus à plus que leurs contacts.

Avec les versions précédentes du virus, la recherche des contacts suggérait qu’environ 10% des personnes ayant eu un contact étroit avec une personne infectée – à moins de 2 mètres pendant au moins 15 minutes – auraient inhalé suffisamment de virus pour avoir infecté.

“Avec la variante, nous pourrions nous attendre à 15 pour cent”, a déclaré Bedford. “À l’heure actuelle, les activités risquées deviennent plus risquées.”

Les scientifiques continuent de se renseigner sur les changements que les nouvelles mutations ont provoqués dans le virus.

La variante a 23 mutations, par rapport à la version qui a germé il y a un an à Wuhan, en Chine. Cependant, dix-sept de ces mutations sont apparues soudainement, après que le virus se soit écarté de son ancêtre le plus récent.

Chaque personne infectée est un creuset qui offre la possibilité au virus de muter à mesure qu’il se multiplie. Avec plus de 83 millions de personnes infectées dans le monde, le coronavirus amasse des mutations plus rapidement que les scientifiques ne le prévoyaient au début de la pandémie.

La grande majorité des mutations ne donnent aucun avantage au virus et disparaissent. Cependant, les mutations qui améliorent la résistance ou la capacité de transmission du virus sont plus susceptibles de progresser.

Au moins une de ces dix-sept nouvelles mutations de la variante contribue à la rendre plus contagieuse. Le mécanisme reste inconnu. Certaines données suggèrent que la nouvelle variante pourrait coller plus fort à une protéine à la surface des cellules humaines, lui permettant de les infecter plus facilement.

