(Bloomberg) – L’introduction d’un vaccin efficace contre Covid-19 signifie que la lumière au bout du tunnel peut être en vue. Mais il est difficile de savoir ce que la période d’après-crise nous réserve. Qu’est-ce que cela signifiera pour l’économie? Comment la société aura-t-elle changé? Personne ne sait. Pourtant, nous pouvons parler d’histoire. Lors d’un épisode récent du podcast «Odd Lots», nous avons discuté avec Patrick Wyman, l’animateur du podcast «Tides of History», pour discuter de la peste noire dans les années 1300 et des ramifications observées dans ses conséquences. Bien sûr, la pandémie de Covid-19 est loin d’être aussi meurtrière que la peste noire, qui a tué des millions de personnes à travers l’Europe. Néanmoins, ce fut une perturbation historique de la vie quotidienne, comme nous n’avons pas vu dans la plupart de nos vies. Alors qu’est-ce que la peste a provoqué? D’une part, une pénurie massive de main-d’œuvre et l’effondrement de l’économie féodale, déjà en déclin. Voici quelques citations partiellement éditées de Wyman tirées de notre discussion:

«L’idée, le récit de base de la peste noire, est qu’elle rend ce système moins tenable parce que ces personnes autrefois encerclées, autrefois semi-libres, n’ont plus à faire ce travail. Ils peuvent simplement s’enfuir; ils peuvent aller ailleurs. Ils peuvent aller dans une ville, ils peuvent trouver un emploi dans un métier, quelque chose comme ça. C’est donc un peu les grands changements à long terme dont les gens parlent avec la peste noire et son impact sur l’économie européenne. La peste noire vient à la fin de ce que nous appelons la révolution commerciale. Donc, les deux siècles qui ont précédé la saison de la peste noire, une énorme expansion de l’économie européenne. “

«C’est la période au cours de laquelle la plupart des outils que nous connaissons bien définissent une économie avancée. Des choses comme l’accès généralisé au crédit. Des échanges internationaux élevés … Des commerçants capables de faire des affaires sur de longues distances. La clé, c’est le moment où ces choses dans toute l’Europe entrent en jeu. Maintenant, la raison en est fondamentalement démographique, c’est une période où le climat est vraiment bon, les rendements des cultures sont bons. Il y a donc un boom démographique, de nouvelles terres défrichées. De nouvelles terres sont mises en culture. Ces seigneurs sont en mesure d’extraire beaucoup de cotisations de main-d’œuvre et de loyers de leurs locataires parce qu’il y a beaucoup de locataires et qu’il n’y a pas beaucoup de terres. Donc, si vous contrôlez la terre, vous pouvez en tirer beaucoup. “

«Maintenant, au moment où la peste noire se déroule au milieu du 14ème siècle, cette expansion est terminée. L’économie a atteint un sommet. C’est déjà un peu en déclin au moment où la peste frappe. Donc les plus grandes firmes d’Europe, avant la peste noire, ce qu’on appelle les super-entreprises, celles-ci qui sont pour la plupart basées à Florence et impliquées dans toute une série d’activités sur tout le continent, les super-entreprises ont déjà fait faillite par le le moment où la peste noire frappe. Donc, l’économie est déjà en difficulté lorsque la peste noire frappe, et puis vous obtenez cette énorme vague de morts de masse. “

“En plus de redéfinir la relation entre les seigneurs et les travailleurs, la période post-peste a également catalysé un certain nombre de technologies modernes.”

«Je pense que la pénurie de main-d’œuvre qui en découle, le genre de liberté supplémentaire dont disposent les travailleurs. Cela stimule des choses comme un accent accru sur les technologies permettant d’économiser du travail. Je ne pense donc pas qu’il y ait un monde dans lequel vous avez l’imprimerie sans la peste noire, car c’est une technologie qui permet d’économiser du travail. Non seulement dans le sens où vous avez tenté d’économiser de la main-d’œuvre à cet égard, mais aussi dans les mécanismes financiers qui vous permettent de financer le développement d’une imprimerie. “

“Non seulement la technologie et la relation travail-capital ont changé, mais nous avons également assisté à une explosion de consommation, car les gens ont été libérés après plusieurs années de terreur.”

«Il y a eu une énorme explosion de consommation après la mort noire, une énorme explosion de celle-ci. Il y a donc beaucoup d’anxiété, en particulier parmi les hommes d’église dans la seconde moitié du 14e siècle, à propos de toute la consommation ostentatoire que font les gens. Donc, une partie de cela est une demande refoulée, mais une partie de cela est aussi la mort de nombreuses personnes. Il y a beaucoup d’héritages, donc il y a beaucoup d’argent qui revient à des gens qui n’avaient peut-être pas autant d’argent à dépenser auparavant et qui se disent soudainement: “ Si je pouvais mourir de la peste la semaine prochaine … cette œuvre d’art incroyable. Comme il y a de bonnes raisons de penser à ce genre d’épanouissement de l’art du début de la Renaissance, la demande pour cela provenait d’une demande refoulée. Cela venait de gens qui se disaient: ‘OK, nous avons toutes ces ressources, dépensons-les pour quelque chose. La façon de faire est maintenant que nous allons rivaliser avec nos camarades, vous savez, les riches marchands florentins en payant pour l’art. “

