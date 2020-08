Dimanche après-midi, 24 août, le président Trump a annoncé une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) pour ce qu’il a décrit comme une «thérapie puissante» contre le COVID-19. Connu sous le nom de plasma de convalescence, ou CP, il est donné par des survivants de la maladie, sur la théorie que les anticorps qu’il transporte peuvent protéger les autres des pires ravages du COVID. Et il y a quelques semaines, la Mayo Clinic a publié un rapport préliminaire indiquant que le CP était prometteur de le faire – mais néanmoins, le New York Times a rapporté que la FDA n’était pas prête à approuver le traitement, même en cas d’urgence.

Maintenant, le président a forcé l’agence à se renverser – et pour rendre les choses encore plus confuses, le commissaire de la FDA, Stephen Hahn, a mal décrit l’efficacité du traitement. Alors que se passe-t-il?

Pour être clair, nous ne soutenons pas particulièrement les EUA, car ils peuvent donner au public une impression optimiste d’un point de vue réaliste sur la promesse d’un traitement – ce que les critiques ont également soulevé dans ce cas. Un autre problème est qu’une fois qu’une EUA a été délivrée, il peut être plus difficile de recruter des sujets pour un essai clinique cas-témoins, dans lequel certains sujets reçoivent un placebo et d’autres reçoivent le traitement à l’étude. En particulier, nous ne serions jamais en faveur de passer outre le jugement des professionnels de la FDA. Comme l’un de nous (Michael Kinch) l’a constamment soutenu, la FDA doit être guidée par l’approche indépendante et centrée sur le patient illustrée par Frances Oldham Kelsey, qui, dans les années 1960, a refusé d’approuver la distribution de la thalidomide aux États-Unis par souci du patient. sécurité.

Bien que nous partagions des inquiétudes quant aux moyens par lesquels l’EUA a été promulguée, et au sujet de l’optique qui suggère clairement que la décision était entachée de considérations politiques, une réaction trop stridente risque de jeter le bébé avec l’eau du bain. Dans cet esprit, nous pensons qu’il est important de raconter l’histoire assez remarquable de la naissance du plasma convalescent pour le traitement du COVID-19.

Pour commencer, l’étude de la Mayo Clinic n’est pas la seule à être prometteuse. D’autres chercheurs ont généré des résultats rigoureux évalués par des pairs à partir d’essais plus petits – soit des essais contrôlés randomisés qui n’ont pas été entièrement recrutés, soit des études cas-témoins, telles que celles du Mount Sinai et du Houston Methodist Hospital. Dans chaque cas, ces résultats ont montré des résultats cohérents et encourageants, même s’ils n’étaient certes pas des essais contrôlés randomisés (ECR) entièrement inscrits.

Au cours des derniers mois, un groupe soudé de médecins et d’universitaires, qui financent et exécutent souvent eux-mêmes des travaux, ont exploré le potentiel du plasma en convalescence. L’idée n’est guère nouvelle. Développé pour la première fois dans les années 1890 par le physiologiste allemand Emil Behring, lauréat du prix Nobel, le plasma de convalescence est prélevé sur le sang de patients qui se sont rétablis d’une maladie. Les anticorps contenus dans ce plasma peuvent aider à traiter les patients actuels. Au cours du siècle dernier, ce type de thérapie a sauvé d’innombrables vies.

Début février, alors que le COVID-19 ravageait Wuhan, Arturo Casadevall de l’Université Johns Hopkins a lancé l’idée d’utiliser du plasma de convalescence pour traiter le coronavirus. Il l’a fait dans le cadre d’un LISTSERV informel – essentiellement une conversation par courrier électronique avec un refroidisseur d’eau – de médecins-scientifiques et de spécialistes de la santé publique. L’élan a commencé à prendre forme. Michael Joyner de la Mayo Clinic a commencé à constituer une petite équipe d’intervention. De nouveaux besoins ont été identifiés, des amis se sont joints à l’effort et des sous-groupes ont commencé à se former.

Des champions comme notre collègue Brenda Grossman sont apparus pour relever des défis critiques: la préparation et la distribution de plasma de convalescence, les complexités de la banque et du stockage du sang. Les volontaires ont couru pour établir l’efficacité grâce à des ECR. (Historiquement, de tels essais étaient presque inexistants, car le plasma de convalescence était souvent recherché comme mesure de désespoir, face à un besoin urgent.)

Au printemps dernier, l’un de nous (Jeffrey Henderson) a contacté le chercheur en chef des maladies infectieuses de Walter Reed; le principal médecin spécialiste des maladies infectieuses de la marine américaine; et le chef du groupe de travail COVID-19 de l’armée américaine. Les trois responsables ont écouté attentivement, parfaitement conscients que la pandémie engloutissait maintenant l’Italie et menaçait les bases militaires américaines là-bas. Ils ont reconnu que la pandémie pourrait avoir un impact sur l’état de préparation militaire et que les combattants infectés pourraient servir davantage leur pays en faisant un don de plasma (le DoD a son propre service interne de collecte de sang). Ils ont accepté d’élever les perspectives de plasma convalescent dans leurs commandes.

Les volontaires de la liste de diffusion ont poursuivi leur travail, s’organisant bientôt dans le projet national de plasma de convalescence COVID-19. Un après-midi de mars, les membres ont dévalé la I-95, de Baltimore au siège de la FDA à l’extérieur de Washington, pour déposer des documents pour une demande d’enquête de nouveau médicament. La réponse de la FDA, publiée le 24 mars, était plus permissive que prévu: elle est passée directement à l’autorisation d’utilisation compassionnelle. Le plasma de convalescence pouvait être administré aux patients les plus malades dans les ECR, à condition que les médecins traitants acceptent de fournir des données de sécurité post-transfusionnelles.

Pour faciliter la collecte et l’évaluation du plasma de convalescence, les membres du projet ont développé un réseau de communication dédié. Les problèmes ont été résolus à la volée; les membres ont plaisanté sur la construction d’un avion alors que l’engin était en altitude. Les établissements universitaires, conformément aux directives de la FDA, ont commencé à référer des volontaires pour un don de plasma. Avec l’aide de Brenda Grossman et du bénévole Chaim Lebovits, l’approvisionnement a commencé à augmenter dans les banques de sang comme la Croix-Rouge américaine. Des donateurs philanthropiques ont financé des essais.

Mais l’autorisation inattendue de la FDA a présenté un problème potentiel. Certains craignaient que les patients et les médecins désespérés de demander un usage compassionnel puissent hésiter à participer à des essais randomisés, où ils pourraient se retrouver dans un groupe témoin qui ne reçoit pas de CP, préfigurant les controverses d’aujourd’hui. De même, l’adoption si nécessaire de mesures de distanciation sociale dans les hôpitaux a compliqué le processus de consentement nécessaire pour l’inscription à l’essai. Ces actions ont servi à diminuer la conception d’ECR prévue pour les essais. De tels problèmes alimenteraient plus tard les critiques et ont été un facteur dans le retard de l’autorisation d’utilisation d’urgence par la FDA.

Néanmoins, le plus grand essai d’utilisation compassionnelle, dirigé par Joyner et la clinique Mayo, a continué à se développer et a rapidement englobé plus de 60 000 patients. Pendant ce temps, une autre dirigeante de LISTSERV, Liise-anne Pirofski du Collège de médecine Albert Einstein, a commencé un essai clinique randomisé. D’autres petites études (et donc malheureusement sous-alimentées statistiquement) ont émergé des Pays-Bas et de la Chine, cette dernière ayant été interrompue avec seulement environ la moitié des patients inscrits.

Le 12 août, la clinique Mayo a publié des résultats basés sur une population robuste de plus de 35 000 patients, dont la plupart étaient hospitalisés et très malades (nécessitant des soins intensifs). Fait important, cette étude a révélé, entre autres, que le traitement des patients avec du plasma en convalescence entraîne une amélioration de 27% de la survie à sept jours, ce qui rend cette méthode centenaire au moins aussi utile que le remdesivir, un médicament expérimental qui est rapidement devenu un nom familier. il y a quelques mois.

L’étude du 12 août a également révélé plusieurs mises en garde importantes concernant notre réponse plus large au COVID-19. Par exemple, il a démontré que lorsque le traitement est administré dans les trois jours suivant le diagnostic, les taux de mortalité étaient nettement inférieurs. Cela n’était pas inattendu et reflète la nécessité d’une intervention précoce pour réussir à combattre la grippe, un autre pathogène respiratoire infectieux et mortel.

L’intervention dans les trois jours s’est avérée tout à fait faisable, d’autant plus que le délai d’exécution des diagnostics s’est amélioré depuis le début de l’étude CP. De plus, la conversion de l’essai d’utilisation compassionnelle en EUA devrait augmenter la disponibilité de CP et ainsi raccourcir le temps de traitement. En effet, la force impressionnante du système américain de banque de sang permet au pays de déplacer les unités du CP de manière efficace. En informant les prestataires de l’utilité de la thérapie, ainsi que de ses limites, les médecins devraient également être en mesure de déployer la CS de manière plus optimale et auprès des patients les plus susceptibles d’en bénéficier. Pourtant, ces résultats renforcent également l’importance des tests et des interventions précoces, propositions qui suscitent encore un débat public considérable.

La relation entre la concentration d’anticorps qui reconnaissent le SRAS-CoV-2 et la réponse des patients au traitement par CP est largement inconnue. Dans l’étude Mayo, les chercheurs ont émis l’hypothèse que les patients qui recevaient du plasma avec des concentrations d’anticorps plus élevées s’en tireraient mieux que ceux qui recevaient du plasma avec des concentrations plus faibles. Étant donné que les médecins et les patients n’avaient aucune connaissance préalable des concentrations d’anticorps au moment du traitement, il s’agissait effectivement d’une étude randomisée en aveugle avec du plasma à faible titre servant de contrôle. Longtemps après le traitement, les chercheurs ont levé en aveugle cette étude contrôlée randomisée de facto en mesurant la teneur en anticorps et en comparant les résultats des patients.

Parmi les patients traités précocement, ils ont constaté que la mortalité chez ceux qui recevaient du plasma avec des anticorps anti-SARS-CoV-2 élevés diminuait de plus d’un tiers par rapport à ceux qui avaient reçu des anticorps plasmatiques faibles. Chez les patients traités tardivement, la mortalité entre les groupes était comparable. Ce résultat de dépendance à la dose a été largement ignoré par les critiques et semble renforcer encore l’argument en faveur du plasma convalescent dans le COVID-19.

Le résultat dose-dépendant est crucial à la lumière des preuves que les niveaux d’anticorps chez les patients infectés ont tendance à chuter rapidement avec le temps. De tels résultats peuvent suggérer une opportunité de regrouper et de concentrer les niveaux d’anticorps dans le plasma, interventions qui sont facilement abordées par les technologies actuelles.

Ce qui a initialement distingué cette étude et le projet global de plasma de convalescence, c’est que les deux étaient en grande partie libres du battage médiatique et du spin entourant d’autres traitements expérimentaux COVID-19. C’était du moins le cas avant l’annonce surprise de dimanche; et le fait qu’il se soit produit un jour avant le début d’une convention politique ne servait qu’à enrager les opposants politiques. Nous avons déjà vu trop de médicaments et de vaccins vantés bruyamment par des politiciens ou des entreprises cherchant à profiter de leur notoriété. En revanche, les organisations universitaires et médicales du pays, de concert avec les patients et les médecins de premier recours, ont tranquillement poursuivi la médecine vitale – et développé un nouvel outil puissant – grâce à une éthique de coopération et de transparence.

Lors de la conférence de presse où le renversement de politique a été annoncé, le commissaire de la FDA, Stephen Hahn, a déclaré à tort que, par exemple, une efficacité globale de 35% signifiait que 35 personnes sur 100 seraient sauvées par le nouveau traitement. Ceci est inexact. Les 35 pour cent sont une mesure relative, ce qui signifie que les sujets étaient plus d’un tiers plus susceptibles de bénéficier du traitement que les sujets témoins dans les expériences précédentes.

Malgré l’agitation, l’EUA est en grande partie une continuation du statu quo pour le CP, bien qu’avec un allégement de la paperasserie pour les prestataires médicaux et les hôpitaux qui l’utilisent, élargissant efficacement sa disponibilité aux communautés marginalisées. Notamment, l’EUA n’exclut pas de futurs ECR sur le plasma et, en effet, en délivrant son autorisation, la FDA a souligné l’intention que les ECR se poursuivent sans relâche.

À l’avenir, il sera important que les secteurs privé et public unissent leurs forces. Nous devons évaluer si ou comment les réponses au plasma de convalescence varient chez les patients présentant différents degrés de gravité de la maladie et de diversité démographique. Pour ce faire, nous devons augmenter l’échelle et faciliter l’utilisation précoce des traitements au plasma de convalescence. Nous devons soutenir les études à grande échelle actuellement en cours, y compris les ECR, dont les résultats pourraient devenir disponibles en quelques semaines. Nous devons résister aux théories du complot sans fondement selon lesquelles les scientifiques du gouvernement retiennent le travail. Nous devons éviter les approches non scientifiques telles que le «droit d’essayer», qui peuvent saper les essais cliniques objectifs. Nous devons terminer des essais contrôlés randomisés pour nous assurer que cette thérapie est à la fois sûre et efficace. Plus important encore, nous devons permettre aux professionnels de la FDA de prendre des décisions fondées sur des données, scientifiquement fondées, sans biais par la pression politique.

Le National Center for Advancing Translational Sciences (NCATS) finance l’expansion de deux essais randomisés contrôlés par placebo sur le plasma de convalescence chez des patients hospitalisés dirigés par les systèmes de santé NYU Langone et Montefiore / Einstein (CONTAIN COVID-19) et le Vanderbilt Medical Center (PassItOn) . Ce développement fournit de bonnes nouvelles indispensables aux médecins nerveux et au public redoutant ce qui promet d’être une saison brutale du rhume et de la grippe.

Nous avons encore beaucoup à faire, à l’approche de l’hiver, et nous avons encore beaucoup à apprendre. Mais grâce en partie à une humble liste de diffusion, nous pouvons aborder les mois à venir avec beaucoup plus d’espoir.