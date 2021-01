La campagne de vaccination “le plus important de l’histoire», Pour reprendre les mots du président Alberto Fernandez, est entré dans une nouvelle étape. Tout en gérant l’arrivée promise de 51 millions de vaccins dans tout le pays, le gouvernement national a commencé cette semaine avec l’application de la deuxième dose du vaccin russe Spoutnik V et injection aux personnes de plus de 60 ans.

Selon les dernières données du ministère de la Santé de la Nation en date du 20 janvier, elles ont déjà été appliquées au total 288 064 vaccins chez les agents de santé sur tout le territoire national. Dans une moindre mesure, lors de ce cycle, certains maires, gouverneurs et même le président Alberto Fernández lui-même, qui cette semaine a reçu la piqûre avec le ministre de la Santé, Ginés González García, comme message de soutien à la sécurité du vaccin après l’approbation de l’ANMAT.

La province de Buenos Aires est le district avec le plus grand nombre de vaccinations, atteignant 101 494 doses appliquéesoui, si le premier et le deuxième lot d’inoculations fabriqués par l’Institut Gamaleya sont pris en compte. Dans le top 5, les provinces de Cordoue (27 684), le Ville de Buenos Aires (25 246), Santa Fe (21 378) et Tucuman (12 136).

Gouverneur Axel Kicillof, qui dès le premier moment, il a décidé de recevoir l’injection, Il est l’un des leaders les plus enthousiastes de la campagne de vaccination. Hier, il a été surpris de montrer un rapport dans lequel il a corroboré que le vaccin commençait à générer des anticorps dans son corps. L’étude fait partie d’un projet en collaboration avec le ministère des Sciences, de la Technologie et de l’Innovation de la Nation qui a pour objectif de créer un Plateforme d’études sérologiques.

Avec l’application de la deuxième dose et la future livraison de plus de vaccins Spoutnik, le gouvernement de Buenos Aires a déjà défini quels seront les prochains groupes qui viendront au premier plan dans la priorité sanitaire. Kicillof a annoncé que la semaine prochaine les enseignants et le personnel auxiliaire seront immunisés contre les facteurs de risque. À partir du 1er février, il sera étendu au reste des membres de la communauté éducative, dans le cadre de son plan de «retour en toute sécurité aux cours en présentiel». À l’heure actuelle, il y a plus de 100 000 enseignants pré-inscrits et environ 21 000 seront les premiers à recevoir l’injection la semaine prochaine. Le mécanisme d’allocation des équipes se poursuivra sur la plateforme Se faire vacciner, dont le système présentait des courts-circuits et des irrégularités au niveau de l’hôpital municipal, en charge des maires. Comme il a pu soulager InfobaeCertains travailleurs n’ont pas pu être vaccinés malgré des équipes assignées par le site officiel.

Dans la ville de Buenos Aires, il n’a pas été officiellement indiqué quelle sera la stratégie de vaccination une fois la vaccination du personnel de santé terminée. Le Ministre de la Santé de Buenos Aires, Fernan Quirós, a déclaré qu’un inscription virtuelle ouverte à la population, bien qu’il ait précisé que l’ouverture de ce registre sera disponible une fois que la quantité de doses disponibles attribuée par le gouvernement national au district sera confirmée.

La question éducative a tendu les esprits ces derniers jours dans la capitale fédérale. Les syndicats ont rejeté l’intention officielle du chef du gouvernement de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta de se diriger vers la plus grande présence possible le 17 février, à la reprise de l’année scolaire. Les organisations syndicales veulent abaisser le niveau de contagion, il convient infrastructure scolaire et être garanti vaccination avant de retourner en classe, en phase avec le plan présenté par Axel Kicillof dans la province de Buenos Aires.

Ce dimanche sera effectuera le troisième vol vers la Russie, depuis la première sortie le 24 décembre. Le vol AR1602 partira de l’aéroport international d’Ezeiza sans escale vers l’aéroport de Sheremetyevo, avec un trajet qui prendra entre 15 et 17 heures.

Le gouvernement compte apporter 600 000 doses, le maximum autorisé, lorsque l’accord avec le gouvernement de Vladimir Poutine impliquait l’entrée 5 millions en janvier. Bien que cela semble impossible à terminer dans les délais impartis, le portfolio de Ginés Gonzáles García a confirmé que cette année plus de 25 millions de personnes de plus de 18 ans 51 431 000 millions de doses.

Selon un rapport officiel, le ministère de la Santé a engagé 22 431 000 doses de l’entreprise Astrazeneca; 9,000,000 de Covax; 20 000 000 Gamaleya (Spoutnik), tout en discutant avec les laboratoires Pfizer, Jannssen, Butantan / SinovacBiotech, Sinopharm, Moderna et CanSino Biologics.

La stratégie fédérale de vaccination prévoit d’immuniser progressivement 821 394 travailleurs du domaine de la santé; 7 414 866 60 ans ou plus (167 936 dans les 5 173 maisons de soins infirmiers pour personnes âgées); 493 727 des forces armées et des forces de sécurité; 4 063 968 de entre 18 et 59 ans avec des comorbidités. Le plan comprend 1417310 membres du personnel de l’éducation (primaire, secondaire et supérieur) et 266 034 pour le personnel essentiel de l’Etat, comme les professeurs d’université et autres.

Les chiffres définitifs pourraient être inférieurs, car l’inoculation est volontaire et le mouvement anti-vaccin s’est renforcé pendant la pandémie.

Avant de passer à de nouveaux groupes, il ne reste plus qu’à appliquer efficacement la deuxième dose de Spoutnik V, qui ne fait que commencer dans tout le pays. Formosa n’avait manifestement aucun vaccin enregistré appliqué, selon l’enquête officielle du ministère de la Santé de la Nation.