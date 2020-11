Dépouillement à Philadelphie, mardi.

Le jour de l’élection présidentielle aux États-Unis, l’un des facteurs les plus suivis par les investisseurs du monde entier pour définir leurs stratégies pour les choses à venir, s’est déroulé sans gagnant ni tendance définie. Le processus de dépouillement promet d’être prolongé au fil du temps et risque même de mener à une bataille juridique. Une extension de l’incertitude électorale peut avoir un effet sur la volatilité des marchés de référence, des chocs sur les prix des indices de Wall Street, qui peuvent compliquer les tentatives de stabilisation des marchés comme l’Argentine. Mais selon les analystes, l’impact le plus direct en Argentine est à court terme et concerne les mouvements des devises émergentes, comme le yuan renminbi qui renforce les réserves. de la Banque centrale.

Le mercredi matin après le jour de l’élection présidentielle aux États-Unis, le suspense régnait sur le vainqueur du bras de fer entre le président Donald Trump et le candidat démocrate Joe Biden. Les principaux indices européens et les contrats à terme sur actions de Wall Street oscillaient entre de légers gains et des chiffres négatifs alors que les investisseurs se préparent à affronter une période indéfinie dans la course électorale nord-américaine. La crainte d’une extension du décompte pendant plusieurs jours ou, pire, le début d’une longue bataille juridique a frappé non seulement les indices, mais aussi les principales devises émergentes, qui augmentaient à chaque donnée positive pour Biden et se dévaluaient à chaque fois. Trump avance.

Dans ce sens, en tant que variable la plus immédiate qui se fait sentir en Argentine, les analystes ont choisi de regarder ce qui se passe avec le yuan remnimbi chinois. En effet, environ 20 000 millions de dollars des réserves nettes de la Banque centrale argentine sont libellés dans cette monnaie. Sur le marché local au jour le jour, où chaque centime d’intervention de l’entité dirigée par Miguel Pesce est compté, les fluctuations de la valeur du yuan peuvent obliger l’autorité monétaire à devoir expliquer pourquoi ses avoirs affectés varient par un phénomène complètement exogène.

«Lorsque le processus pour Trump est devenu positif, le peso mexicain a dévalué 3% et le yuan 1,5%, à l’inverse dans la mesure où plus de votes ont été comptés et que les chances de Biden se sont améliorées, ces devises se sont stabilisées. En général, peut-être qu’une victoire de Biden pour les pays émergents serait préférable pour faire avancer un accord avec la Chine, sinon nous continuerons avec le protectionnisme de Trump », a-t-il déclaré. Mariano Marcó del Pont de Silvercloud Advisors.

«Que cela se termine devant la Cour va vous apporter du bruit sur le marché et beaucoup de volatilité. Plus le choix est fait tard, plus il y a de bruit. Si Biden gagne, ce serait mieux pour les pays émergents et si Trump gagne pire parce qu’il continuera avec tout le problème de la Chine, du protectionnisme et d’une politique commerciale perturbatrice. Cependant, moins il en faut pour se définir, mieux c’est. “

Le yuan renminbi a brièvement chuté jusqu’à 1,4% par rapport au dollar américain mercredi, alors que le décompte des voix a déplacé la balance dans le sens d’une réélection du président Trump. La baisse du yuan offshore, le marché sur lequel la monnaie asiatique est le plus librement échangée, a été la plus forte baisse en pourcentage en une journée depuis février 2018, selon les données publiées par CNN. Dans l’ensemble, le yuan a finalement réduit les pertes à un retracement de 0,7%, car le décompte a montré que Biden n’était pas perdu.

«C’est parfaitement logique, ils ont réagi négativement parce que les chances de gagner de Trump étaient élevées hier soir. Si Trump gagne, cela implique une politique commerciale plus agressive, verbeuse et belliqueuse, tandis que lorsque Biden rebondit, l’inverse est vrai. On suppose que le yuan est la réaction logique que devraient suivre toutes les monnaies du monde », a-t-il reconnu. Gustavo Neffa Recherche pour les commerçants.

“Mais ce sont des effets à court terme et plus que tout indirects, car l’Argentine ne fait pas partie du groupe de pays contre lequel Trump vise et en général le marché local est découplé. De manière plus indirecte, l’incertitude est négative pour la dette argentine ainsi que pour les actifs émergents en général, car en cas de doute le refuge en bons du Trésor des États-Unis se développe, ce qui fait baisser les taux de ces actifs mais augmente le taux de marchés émergents, ça fait chuter les obligations », a ajouté Neffa.

“Les émergents, en général, vont célébrer une victoire de Biden et regretter le contraire”, a-t-il déclaré.

Les votes par correspondance ont gagné en pertinence au milieu de la pandémie de coronavirus covid-19 et retardent le décompte, comme dans le cas de ces bulletins électoraux qui attendaient hier d’être dépouillés dans une école de Racine, Wisconsin. REUTERS / Bing Guan

Cependant, l’une des coïncidences entre les différents analystes consultés est que les effets sur l’économie argentine des élections américaines sont à court terme. Au moins, bien sûr, les effets prévisibles.

«Le premier point est qu’à court terme, la dépense sur le résultat électoral aux Etats-Unis a un grand impact sur les marchés financiers mondiaux et l’Argentine n’est pas exempte puisqu’elle doit financer une bonne partie de ses besoins budgétaires. Pour l’instant, ce que nous constatons, c’est que l’attente d’une vague bleue (NDR: un triomphe clair de Biden) est diluée, ce qui rend impossible d’obtenir un plan de relance rapide, c’est un facteur de volatilité pour tout le monde », a-t-il déclaré. Federico Furiase d’EcoGo.

«Mais plus à long terme, quel que soit le gagnant, cela ne changera pas la question essentielle de ce que l’Argentine va devoir faire pour parvenir à un nouvel accord avec le FMI et de nouveaux financements pour essayer de reprendre confiance », a-t-il ajouté.

