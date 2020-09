Il y a une blague au Nouveau-Mexique selon laquelle le reste du pays ne sait pas que l’État fait partie des États-Unis. Cet été, alors que les cas de COVID-19 ont augmenté dans de nombreuses régions du pays, le Nouveau-Mexique semblait vraiment se démarquer. Alors que l’Arizona et le Texas, ses voisins à l’ouest et à l’est, ont assoupli les activités et les restrictions commerciales, puis ont connu une augmentation alarmante du nombre de COVID-19, le Nouveau-Mexique a maintenu une emprise plus étroite sur la propagation de la contagion. À ce jour, l’Arizona a enregistré plus de deux fois plus de cas et près de deux fois plus de décès que le Nouveau-Mexique pour 100 000 habitants. Ce dernier État a également beaucoup moins de cas et de décès pour 100 000 habitants que le Texas.

La gouverneure du Nouveau-Mexique, Michelle Lujan Grisham, a adopté une approche agressive face à la pandémie. Elle a déclaré une urgence dans tout l’État le 11 mars, le jour même où l’État a eu son premier cas positif. Elle a fermé les écoles de la maternelle à la 12e année deux jours plus tard et a rapidement émis des ordres de santé publique pour limiter les rassemblements publics et fermer les entreprises non essentielles. Le Nouveau-Mexique a lancé un vaste programme de dépistage des virus pour les résidents afin de réduire la propagation (la disponibilité des tests et les retards sont toujours des problèmes dans de nombreux autres États). Et le 16 mai, l’État a institué un mandat de masque. En juin, les restaurants ont été autorisés à ouvrir des repas en salle à capacité limitée, mais à la mi-juillet, l’autorisation a été annulée après une augmentation des cas. Depuis le 7 septembre, le gouvernement a ordonné à tous les Néo-Mexicains de «rester à la maison, sauf pour les sorties absolument nécessaires pour la santé, la sécurité et le bien-être». Ces actions s’accompagnaient de messages de santé publique forts qui expliquaient comment ces mesures avaient réduit la propagation de la maladie.

La réduction de la maladie est visible dans les résultats des tests du Nouveau-Mexique. L’État a un objectif d’au moins 5 000 dosages par jour et un taux de positivité de test de 5 pour cent ou moins (une métrique qui reflète la quantité de transmission virale). Le 11 septembre, les moyennes mobiles sur sept jours de ces deux mesures étaient de 4 896 tests par jour et un taux de positivité de 2,3%. En comparaison, l’Arizona et le Texas avaient des taux de positivité des tests de 6,7 et 8%, respectivement, à un moment similaire.

Ces chiffres, ainsi que les taux de mortalité plus faibles, reflètent ce que les Néo-Mexicains et leur gouvernement avaient fait pour lutter contre les infections au cours des mois précédents. «Quoi qu’ils fassent en mai et juin, cela a fonctionné beaucoup mieux qu’au Texas et dans certains de ces États de Sunbelt», déclare Lauren Ancel Meyers, directrice exécutive de l’Université du Texas à Austin COVID-19 Modeling Consortium. David Scrase, secrétaire du Département des services sociaux du Nouveau-Mexique et médecin à l’école de médecine de l’Université du Nouveau-Mexique, est d’accord. «Nous avons adopté une approche plus précoce et plus agressive qui a abouti à de réelles victoires», dit-il.

Les tests ont été un élément crucial de la stratégie du Nouveau-Mexique. Les tests sont disponibles pour tous les résidents de l’État, qu’ils soient symptomatiques ou non, et sont traités soit dans le propre laboratoire du Nouveau-Mexique, soit dans les laboratoires de référence TriCore, une organisation indépendante basée à Albuquerque. Les deux installations sont passées très tôt à des horaires de travail 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, afin de maximiser les résultats des tests. «Quatre-vingts pour cent des tests sont effectués ici même dans l’État», explique Scrase. «Quand il y avait un énorme arriéré dans les laboratoires nationaux, cela ne nous affectait pas comme il le faisait dans d’autres États», parce que le Nouveau-Mexique n’envoyait pas ses analyses ailleurs. Le fait de garder le programme local a réduit le temps requis pour transporter les tests pour analyse.

Un autre avantage pour le Nouveau-Mexique est qu’il a une agence de santé publique centralisée, tandis que le Texas a un système régionalisé. Dans le Lone Star State, cet arrangement signifiait des politiques plus variables et des messages publics déroutants. Le fait d’avoir une agence centralisée et un gouverneur compétent en matière de prévention des maladies – Lujan Grisham était auparavant secrétaire d’État à la santé – a facilité la tâche du Nouveau-Mexique dans la mise en place d’un effort consolidé pour faire avancer les choses, déclare David Morgan, directeur des médias pour le ministère de la Santé du Nouveau-Mexique. Au début du printemps, l’État a mis sur pied une équipe de 150 chercheurs et cliniciens pour conseiller ses fonctionnaires, et le Nouveau-Mexique a été «très proactif dans la mise en œuvre de décisions fondées sur la science», déclare Sara Del Valle, épidémiologiste mathématique et informatique à Los Alamos. Laboratoire national.

La modélisation des modes de transmission du virus SRAS-CoV-2 est importante pour comprendre les moyens de contenir l’épidémie. Ainsi, au printemps, le Nouveau-Mexique a créé son propre projet de modélisation en collaboration avec des chercheurs du Sandia National Laboratory et de Los Alamos, ainsi qu’avec Presbyterian Healthcare Services, un système de soins de santé à but non lucratif de l’État. L’équipe produit plusieurs types de modèles. L’un est un modèle de prévision qui vise à prédire ce qui va se passer, compte tenu des tendances actuelles, dit Del Valle. Les autres aident avec des scénarios hypothétiques pour fournir des informations sur la façon dont différentes décisions possibles, telles que la limitation de la taille des classes en personne, pourraient affecter la propagation du virus. «Nous avons fait beaucoup de mannequins sur la réouverture de l’école», dit Del Valle. Les chercheurs ont également évalué l’impact des voyageurs dans l’État. Plus tôt cet été, le Nouveau-Mexique a imposé une quarantaine obligatoire de 14 jours pour la plupart des personnes arrivant sur la base des modèles, et elle est toujours requise pour les personnes originaires de régions où le nombre de cas est élevé.

Les modèles de l’État et son système de collecte et de suivi des données permettent à ses décideurs politiques de prendre des décisions tournées vers l’avenir et fondées sur des données probantes, dit Scrase. «J’ai des amis dans d’autres États qui travaillent là-dessus, et ils ont l’impression de toujours réagir au nombre de cas, ce qui est déjà arrivé. C’est comme conduire cette voiture à 90 milles à l’heure, en regardant uniquement dans le rétroviseur », dit-il.

Le travail des scientifiques n’a pas été politisé comme l’ont été de tels projets dans d’autres États. En Arizona, l’équipe de recherche modélisant le cours du COVID-19 a été chargée par l’administration du gouverneur Doug Ducey d’interrompre ses travaux début mai – au moment même où Ducey dirigeait une réouverture généralisée dans l’État. Les chiffres fournis par les modèles de l’équipe «ne correspondaient pas à l’approche de réouverture», déclare l’Université d’Arizona contagieuse l’épidémiologiste des maladies Saskia Popescu. Elle note que la décision de Ducey a été largement critiquée comme une tentative de suppression des données qui contrediraient les plans de réouverture. Les chercheurs de l’Arizona ont été invités à poursuivre leurs travaux après une large couverture médiatique et un tollé public.

En général, le refus du public concernant les restrictions d’activité au Nouveau-Mexique a été plus discret que dans de nombreux autres endroits. «Nous avons notre part du fossé politique et culturel», déclare Jeff Dye, président de l’Association des hôpitaux du Nouveau-Mexique, mais «dans l’ensemble, notre État a plutôt soutenu notre gouverneur.» Selon un sondage de fin juillet, la gouverneure Lujan Grisham avait un taux d’approbation de 53% pour sa gestion de la pandémie COVID-19.

Il y a cependant eu des objections. En juillet, l’État a informé le maire de la petite ville de Grants qu’il était condamné à une amende de 5 000 dollars pour avoir refusé de respecter ses ordonnances de santé publique. Le maire, Martin Hicks, avait organisé un défilé du 4 juillet en violation des règles de l’État. Hicks conteste l’amende (une audience est en cours).

Malgré toutes les précautions, un groupe qui a été touché de manière disproportionnée par les infections sont les Amérindiens de l’État. Bien qu’ils ne représentent que 11% de la population de l’État, ils représentaient pour plus de la moitié des cas initiaux de l’État, selon un rapport publié en juin. Une raison probable est que les ménages multigénérationnels sont courants dans ce groupe. Les modèles de maladie de l’équipe de Del Valle indiquent que les ménages plus importants, regroupés dans des espaces plus petits, facilitent la propagation du virus.

Les 22 nations et tribus amérindiennes du Nouveau-Mexique ont rencontré Lujan Grisham et d’autres responsables d’agence depuis le début, dit Brian Vallo, gouverneur du Pueblo d’Acoma, qui est l’un d’entre eux. Vallo a publié une déclaration de crise de santé publique le 13 mars et fermé les frontières du pueblo. En mai, l’État a répondu à une épidémie dans la nation Navajo en fermant toutes les routes entrant dans la ville de Gallup, qui sert de porte d’entrée aux juridictions amérindiennes voisines. La nation Navajo elle-même a institué des mandats de santé stricts tels que le port de masque, les ordonnances de rester à la maison et les fermetures de week-end pour contenir le virus. «Ces efforts ont contribué de manière significative à notre gestion du virus et à son impact sur la communauté», déclare Vallo. Début septembre, la Nation Navajo a signalé sa première période sans nouveau cas. Et Michael Weahkee, directeur du Service de santé indien, a déclaré au Navajo Times que non seulement la nation avait aplati la courbe, mais qu’elle était «sur la pente descendante».

L’État travaille avec des groupes amérindiens pour fournir de la nourriture et un abri aux personnes qui ont besoin de mettre en quarantaine à cause du COVID-19 ou qui ont perdu leurs revenus, dit Scrase. Le gouvernement a installé des logements dans des hôtels, par exemple. Vallo dit que le Pueblo d’Acoma a une «relation très forte» avec le bureau du gouverneur Lujan Grisham et son cabinet.

Les ouvertures d’écoles ont été une préoccupation dans l’État, comme partout aux États-Unis, et le faible nombre global de cas a permis aux écoles du Nouveau-Mexique de commencer à rouvrir. Certains l’ont fait avec un format d’apprentissage à distance en août, mais l’État a maintenant donné le feu vert aux districts scolaires et aux écoles à charte dans 25 comtés pour permettre à des cohortes limitées d’étudiants de alterner entre l’apprentissage à distance et en personne. De petites cohortes sont utilisées pour réduire le nombre d’élèves dans une classe en même temps et pour maintenir la distanciation sociale. Afin de passer à l’apprentissage hybride, les écoles doivent être situées dans des comtés avec de faibles taux de tests positifs et de nouveaux cas quotidiens qui suivent en dessous des seuils établis par le ministère de la Santé du Nouveau-Mexique. (Depuis le 9 septembre, la plupart des États sont qualifiés.) Les écoles doivent également avoir un plan approuvé pour aborder l’engagement pédagogique, socio-affectif et familial. Et ils doivent avoir mis en place des protocoles complets de sécurité et de nettoyage, ainsi que des plans d’intervention rapide en cas de cas positif.

En fin de compte, l’accent mis sur la science pourrait être le facteur le plus important de la résilience du Nouveau-Mexique. Del Valle affirme que l’État a été «très proactif dans la mise en œuvre de décisions fondées sur la science». Scrase ajoute que « c’est vraiment excitant d’avoir un gouverneur qui valorise la science et les preuves. » Les décisions de réouverture ont bien pris en compte les intérêts économiques, note-t-il, mais en fin de compte, elles étaient motivées par des données sur la santé et la sécurité. «Je suis vraiment fier de cela», dit-il.

