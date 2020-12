Le voisinage d’une école à New York, États-Unis. Photo: REUTERS / Brendan McDermid

Avec le rebond du COVID-19 à travers les États-Unis, le retour en classe après les vacances de Noël est mis en doute dans plusieurs régions. Il existe des États qui gèrent encore un système hybride de classes en face à face et virtuelles, mais l’équipe éducative nommée par le président élu Joe Biden veut inverser cette situation.

La future administration prévoit que le gouvernement fédéral prend en charge les milliards de dollars qu’il en coûterait pour tester chaque élève du primaire, du collège et du secondaire du pays pour le COVID-19 au moins une fois par semaine. Les enseignants et les employés des écoles seraient également examinés avec la même fréquence.

L’idée est d’utiliser des tests rapides, dont le résultat est prêt en quelques minutes, et que les employés de l’école les font eux-mêmes. Donc, auparavant, il devrait y avoir une période de formation pour des milliers de personnes dans tout le pays.

L’idée découle d’une recommandation de la Fondation Rockefeller, qui a mené une étude dans les 50 États et a déterminé que des milliards de dollars sont nécessaires pour générer un vaste réseau de tests qui surveille particulièrement les écoles. Pendant la campagne et après avoir remporté les élections, Biden a promis de rouvrir les écoles au cours de ses 100 premiers jours au pouvoir. Influencé principalement par l’opinion de sa femme, Jill Biden, Ph.D., ainsi que d’autres experts, Biden a déclaré qu’il comprenait le coût psychologique et éducatif de garder les mineurs hors de la salle de classe.

Le calcul initial indique que il en coûterait entre 8 et 10 milliards de dollars pour mettre en place cette opération pour les trois premiers mois de cours en 2021. Mais au-delà de la figure astronomique, un autre obstacle du projet a à voir avec la capacité de fabriquer une telle quantité de tests rapides. Pour le moment, le pays ne les produit pas et on ne sait pas s’il y a la capacité de les fabriquer dans un court laps de tempsBien que l’on sache que l’équipe de transition de Biden a déjà entamé des discussions avec plusieurs laboratoires à ce sujet.

L’argent n’est pas prévu dans le budget fédéral actuel, Mais Biden a promis de passer un nouveau plan de relance monétaire pour lutter contre la crise des coronavirus dès son entrée en fonction. Pour cela, il doit avoir le soutien du Congrès, ce qui ne devrait pas être si difficile puisque les démocrates auront le contrôle de la Chambre des représentants et pourront également contrôler le Sénat, en fonction du résultat des élections au second tour en Géorgie qui Ils auront lieu le 5 janvier prochain.

Miguel Cardona, le Latino choisi par Biden pour le secrétaire à l’éducation, serait en ligne avec ce plan. Au cours des derniers mois, Cardona a été commissaire à l’éducation pour l’état du Connecticut, et à partir de là, il était l’une des voix les plus fortes en faveur du retour des élèves en classe.

Selon des sources proches du projet, s’ils étaient mis en œuvre, les tests de masse commenceraient dès février pour les écoles élémentaires, incorporant des tests pour les élèves des collèges à la mi-février et les lycéens en mars.

Ce projet, mené par le gouvernement fédéral, diffère de la stratégie utilisée jusqu’à présent par l’administration Trump, qui a laissé aux États le soin de prendre des décisions concernant les tests de coronavirus. Au cours des derniers mois de 2020, le gouvernement fédéral a acheté 150 millions de tests rapides qu’il a envoyés aux États, conseillant qu’ils soient utilisés pour les étudiants. Cependant, la plupart des gouverneurs ont fait un usage plus étendu de ces tests, sans appliquer de politique particulière pour les écoles..

