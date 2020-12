Le chef de l’Etat chinois, Xi Jinping, et Wall Street (Infobae Focomposition)

“La menace du Parti communiste chinois (PCC) à la sécurité nationale américaine s’étend à nos marchés financiers et a un impact sur les investisseurs.” Cet avertissement a été émis il y a des semaines par le département d’État américain, quelques jours après le président des États-Unis, Donald Trump, a signé le 12 novembre une ordonnance interdisant aux citoyens américains d’investir dans des entreprises chinoises susceptibles de soutenir l’appareil militaire et sécuritaire de Pékin.

Le Département d’État a indiqué que d’importants indices boursiers, tels que MSCI et FTSE Russell, “Inclut les entreprises perverses de la République populaire de Chine (RPC), qui sont répertoriées sur la liste des entités du Département du commerce et / ou sur la liste du Département de la défense des” entreprises militaires communistes chinoises “(CCMC ) “.

L’argent qui entre dans ces fonds indiciels, provenant d’investisseurs particuliers nord-américains, «soutient les entreprises chinoises impliquées dans la production civile et militaire». Certaines de ces entreprises, ajoutent les autorités américaines, «produisent des technologies de surveillance de la population civile et de répression des droits de l’homme, comme c’est le cas des Ouïghours et d’autres groupes minoritaires musulmans au Xinjiang, ainsi que dans d’autres régimes. répressif, comme l’Iran et le Venezuela ». D’autres, quant à eux, “aident à construire l’armée chinoise et à militariser les îles artificielles condamnées internationalement dans la mer de Chine méridionale”.

En décembre 2020, au moins 24 des 35 sociétés militaires communistes chinoises avaient des titres de leurs filiales inclus dans un indice boursier majeur. En outre, au moins 13 sociétés de la République populaire de Chine figurent sur la liste des entités dont la société mère ou les filiales sont incluses dans les indices boursiers MSCI ou FTSE.

De plus, l’indice MSCI Emerging Markets comprend 230 actions A chinoises, cotées en renminbi et cotées aux bourses de Shanghai et de Shenzhen, contrôlées par le Parti communiste chinois.

China Communications Construction Company (CCCC), China Shipbuilding Group et Guangzhou Haige sont quelques exemples éminents d’entreprises qui ont permis au régime chinois de Xi Jinping de «récupérer et militariser les îles artificielles contestées dans la mer de Chine méridionale». Hikvision, iFlyTek, FiberHome et DahuaPendant ce temps, ils ont reconnu des liens «avec l’oppression des Ouïghours».

Trump a signé un ordre qui interdit aux citoyens américains d’investir dans des entreprises chinoises qui pourraient soutenir l’appareil militaire et de sécurité du régime (. / Shawn Thew)

China Mobile Communications Group, China National Offshore Oil Corporation, China Telecommunications Corp et China United Network Communications Group Co., sont les entreprises militaires chinoises communistes “affiliées” à la Bourse de New York. En 2019, quelque 165 entreprises chinoises étaient cotées à Wall Street, dont Alibaba, le géant du e-commerce.

“Certaines des entreprises chinoises [en el índice MSCI] présentent d’importantes préoccupations humanitaires et de sécurité nationale pour les États-Unis, ce qui augmente le risque qu’ils soient soumis à des sanctions, des protestations publiques, des restrictions commerciales, des boycotts et d’autres mesures punitives qui mettent en péril leurs activités et leur rentabilité: par exemple, les entrepreneurs militaires qui fournissent un soutien en aéronefs militaires et en télécommunications à l’armée populaire de la libération. La liste comprend également des entreprises qui fabriquent des équipements de surveillance que la Chine utilise pour opprimer les minorités religieuses, ainsi qu’une entreprise accusée de s’engager dans des activités économiques avec l’Iran et la Corée du Nord en violation de la loi américaine sur les sanctions “, ont-ils noté dans une déclaration commune Robert C. O’Brien, Conseiller à la sécurité nationale, et Lawrence Kudlow, Directeur du Conseil économique national du Département du travail.

Dans ce contexte, et après le veto appliqué par l’administration Trump, le gérant MSCI a exclu la semaine dernière sept sociétés chinoises de ses indices, qui figuraient dans l’ordonnance rendue par l’exécutif. Parmi les entreprises concernées figurent SMIC -le plus grand fabricant de puces chinois- et Hikvision -le plus grand fournisseur mondial de systèmes de vidéosurveillance et fournisseur des services de police du Xinjiang, où les minorités musulmanes sont réprimées-: tous deux sont répertoriés respectivement à Hong Kong et Shenzhen. Les cinq autres sont: China Communications Constructions Group (coté à Shanghai et Hong Kong), China Spacesat (Shanghai), China Railway Construction (Hong Kong et Shanghai), CRRC (Shanghai et Hong Kong) et Dawning Information Industry (Shanghai). Tous les sept représentent 0,3% de l’indice MSCI émergent.

La Maison Blanche a salué la décision du MSCI. «Pendant des années, les investisseurs américains ont financé sans le savoir des entreprises militaires communistes chinoises, qui [Ejército Popular de Liberación] pour menacer les militaires et alliés américains », a-t-il dit. Jean Ullyot, porte-parole du Conseil national de sécurité, qui a également souligné le “leadership du président Trump” pour que ces pratiques du régime chinois “prennent fin”.

D’autres grands fournisseurs d’index, tels que Les indices FTSE Russell, Nasdaq et S&P Global Dow Jones ont appliqué des mesures similaires se conformer au décret du gouvernement. Cette décision affecte des milliards de dollars en fonds négociés en bourse et autres investissements passifs qui suivent des indices de référence.

Selon le Département d’État, les actions de la République populaire de Chine «affectent directement les avoirs de retraite des travailleurs et retraités américains», car il existe plus de 5 000 régimes de retraite publics dans le pays. Plus de dix milliards de dollars investis dans des régimes privés sont couverts par la Employee Retirement Income Security Act (ERISA).

Certaines entreprises chinoises contrôlées par le Parti communiste financent l’appareil répressif de Xi Jinping

Selon le décret signé par Trump, le régime chinois oblige les entreprises privées à soutenir ses activités militaires et sécuritaires, et à travers les marchés de capitaux, «exploite les investisseurs américains pour financer le développement et la modernisation de son armée».

L’ordonnance entrera en vigueur le 11 janvier, neuf jours avant que Trump ne soit remplacé à la Maison Blanche par le président élu Joe Biden. Les Américains qui ont des actions et d’autres intérêts financiers dans ces types de sociétés ont jusqu’au 11 novembre 2021 pour les transférer.

Au milieu des tensions croissantes entre Washington et Pékin, Trump a déclaré une urgence nationale affirmant que les investisseurs américains aidaient la Chine à «menacer directement le territoire américain et les forces américaines à l’étranger, avec le développement et le déploiement d’armes américaines. destruction massive, armes classiques avancées et cyber-actions malveillantes contre les États-Unis et leur population. “

L’interdiction concerne 31 entreprises, dont des entreprises des secteurs des télécommunications, de l’aérospatiale et de la construction.

Telle est la préoccupation des autorités que le sous-secrétaire d’État Keith Krach a envoyé une lettre aux conseils d’administration des universités du pays “les alertant sur les menaces que le Parti communiste chinois représente pour la liberté académique, les droits de l’homme et les dotations universitaires”. “Ces menaces peuvent prendre la forme de financement illégal de la recherche, de vol de propriété intellectuelle, d’intimidation d’étudiants étrangers et d’efforts opaques de recrutement de talents”, a-t-il déclaré.

La semaine dernière, le régime chinois s’est prononcé contre les mesures annoncées par l’administration Trump. Wang WenbinUn porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que les récentes décisions des sociétés indicielles d’exclure les titres des entreprises chinoises sanctionnées ne maintiendraient pas l’investissement mondial à distance.

Le responsable chinois a exhorté Washington à «cesser de politiser les affaires économiques et commerciales» et à «cesser de recourir à un pouvoir national excessif pour supprimer les entreprises étrangères»: «Les marchés de capitaux chinois ont l’attribution d’actions d’entreprises chinoises, alors que très peu d’entreprises chinoises sont exclues de certains indices mondiaux (…) Cela n’empêchera pas les investisseurs internationaux d’investir dans ces entreprises et de partager la croissance de l’économie chinoise ».

Une enquête publiée par le journal The Wall Street Journal il y a quelques semaines, indique que le secteur privé chinois est en train de devenir rapidement un secteur parapublic. Par ordre de Xi Jinping, le régime veut que dans chaque entreprise il y ait un membre du Parti communiste, qui régit la vie de la population. “Xi Jinping, méfiant depuis longtemps à l’égard du secteur privé, ne cesse de le dominer”, indique le rapport.

L’article signé par Lingling wei assure que le chef de l’Etat entend que tous les hommes d’affaires s’alignent sur les mêmes objectifs du Parti communiste chinois (PCC), qui la plupart du temps n’ont rien à voir avec les objectifs des entrepreneurs qui risquent tout pour aller de l’avant . “Dans certains cas, il reprend toutes les entreprises qu’il considère comme indisciplinées et les absorbe dans des entreprises publiques”, a déclaré l’auteur.

«Nous, les petites entreprises, n’avons d’autre choix que de suivre le Parti. Même ainsi, nous ne bénéficions pas du tout des politiques gouvernementales “Li Jun, propriétaire d’une entreprise de pêche dans la province du Jiangsu, a déclaré au journal nord-américain.

Les relations entre les deux superpuissances ont été marquées par des rancunes et des récriminations au cours des quatre années du mandat de Trump, qui a imposé des droits de douane élevés sur les produits chinois et a accusé Pékin d’être à l’origine de l’épidémie de Covid-19.

