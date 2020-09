En 1835, le philosophe français Auguste Comte affirma que personne ne saurait jamais de quoi étaient faites les étoiles. «Nous comprenons la possibilité de déterminer leurs formes, leurs distances, leurs tailles et leurs mouvements», écrit-il, «alors que nous ne saurions jamais étudier par quelque moyen que ce soit leur composition chimique, ou leur structure minéralogique, et plus encore, la nature de tout être organisé qui pourrait vivre à sa surface.

Comte serait abasourdi par les découvertes faites depuis. Aujourd’hui, nous savons que l’univers est bien plus grand et plus étrange que quiconque ne le soupçonne. Non seulement elle s’étend au-delà de la Voie lactée à un nombre incalculable d’autres galaxies – cela surprendrait les astronomes du 19e et du début du 20e siècle pour qui notre galaxie était «l’univers» – mais elle se développe plus rapidement chaque jour. Maintenant, nous pouvons retracer avec confiance l’histoire cosmique de 13,8 milliards d’années à un moment seulement un milliardième de seconde après le Big Bang. Les astronomes ont fixé le taux d’expansion de notre univers, la densité moyenne de ses principaux constituants et d’autres chiffres clés avec une précision de 1 ou 2%. Ils ont également élaboré de nouvelles lois de la physique régissant l’espace – la relativité générale et la mécanique quantique – qui se révèlent beaucoup plus farfelues que les lois classiques que les gens comprenaient auparavant. Ces lois prédisaient à leur tour des bizarreries cosmiques telles que les trous noirs, les étoiles à neutrons et les ondes gravitationnelles. L’histoire de la façon dont nous avons acquis ces connaissances est pleine de découvertes accidentelles, de surprises étonnantes et de scientifiques acharnés poursuivant des objectifs que d’autres pensaient inaccessibles.

Notre premier indice de la vraie nature des étoiles est venu en 1860, lorsque Gustav Kirchhoff a reconnu que les lignes sombres dans le spectre de la lumière provenant du soleil étaient causées par différents éléments absorbant des longueurs d’onde spécifiques. Les astronomes ont analysé des caractéristiques similaires à la lumière d’autres étoiles brillantes et ont découvert qu’elles étaient faites des mêmes matériaux trouvés sur Terre – et non d’une mystérieuse «cinquième essence» comme l’avaient cru les anciens.

Mais il a fallu plus de temps pour comprendre quel carburant faisait briller les étoiles. Lord Kelvin (William Thomson) a calculé que si les étoiles tiraient leur puissance uniquement de la gravité, se dégonflant lentement au fur et à mesure que leur rayonnement s’échappait, alors l’âge du soleil était de 20 à 40 millions d’années – beaucoup moins de temps que Charles Darwin ou les géologues de l’époque l’ont déduit. s’était écoulé sur Terre. Dans son dernier article sur le sujet, en 1908, Kelvin inséra une clause échappatoire déclarant qu’il s’en tiendrait à son estimation «à moins qu’il n’y ait une autre source d’énergie stockée dans l’entrepôt de la création».

Cette source, il s’est avéré, est la fusion nucléaire – le processus par lequel les noyaux atomiques se rejoignent pour créer un noyau plus grand et libérer de l’énergie. En 1925, l’astrophysicienne Cecilia Payne-Gaposchkin a utilisé les spectres lumineux des étoiles pour calculer leurs abondances chimiques et a découvert que, contrairement à la Terre, elles étaient principalement constituées d’hydrogène et d’hélium. Elle a révélé ses conclusions dans ce que l’astronome Otto Struve a décrit comme «le doctorat le plus brillant. thèse jamais écrite en astronomie. Une décennie plus tard, le physicien Hans Bethe a montré que la fusion des noyaux d’hydrogène en hélium était la principale source d’énergie des étoiles ordinaires.

Quelle est la source de la puissance du soleil? La réponse – la fusion – est venue en 1938. Crédit: SOHO (ESA et NASA)

Au même moment, les étoiles devenaient moins mystérieuses, de même que la nature des «nébuleuses» floues devenait plus claire. Dans un «grand débat» tenu devant l’Académie nationale des sciences de Washington, D.C., le 26 avril 1920, Harlow Shapley a soutenu que notre Voie lactée était prééminente et que toutes les nébuleuses en faisaient partie. En revanche, Heber Curtis a fait valoir que certains des objets flous dans le ciel étaient des galaxies séparées – des «univers insulaires» – tout à fait égales à notre Voie lactée. Le conflit ne fut pas réglé cette nuit-là mais quelques années plus tard, en 1924, quand Edwin Hubble mesura les distances de nombreuses nébuleuses et prouva qu’elles étaient au-delà des limites de la Voie lactée. Ses preuves proviennent des Céphéides, étoiles variables dans les nébuleuses qui révèlent leur véritable éclat, et donc leur distance, par leur période de pulsation – une relation découverte par Henrietta Swan Leavitt.

Peu de temps après que Hubble a réalisé que l’univers était plus grand que beaucoup ne l’avaient pensé, il a constaté qu’il était encore en croissance. En 1929, il découvrit que les caractéristiques spectrales dans la lumière des étoiles des galaxies lointaines semblaient plus rouges – c’est-à-dire qu’elles avaient des longueurs d’onde plus longues – que les mêmes caractéristiques dans les étoiles proches. Si cet effet était interprété comme un décalage Doppler – la propagation naturelle des ondes à mesure qu’elles reculent – cela impliquerait que d’autres galaxies s’éloignaient les unes des autres et de nous. En effet, plus ils étaient éloignés, plus leur récession semblait rapide. C’était le premier indice que notre cosmos n’était pas statique mais était en pleine expansion.

L’univers semblait également contenir beaucoup de choses que nous ne pouvions pas voir. En 1933, Fritz Zwicky a estimé la masse de toutes les étoiles de l’amas de galaxies Coma et a constaté qu’elles ne représentaient qu’environ 1% de la masse nécessaire pour empêcher l’amas de voler en morceaux. L’écart était surnommé «le problème de masse manquante», mais de nombreux scientifiques à l’époque doutaient de la suggestion de Zwicky selon laquelle la matière cachée pourrait être à blâmer. La question est restée source de division jusque dans les années 1970, lorsque les travaux de Vera Rubin et W.Kent Ford (observant les étoiles) et de Morton Roberts et Robert Whitehurst (faisant des observations radio) ont montré que les parties extérieures des disques galactiques se sépareraient également à moins qu’elles ne soient soumises. à une attraction gravitationnelle plus forte que les étoiles et le gaz seuls pourraient fournir. Enfin, la plupart des astronomes ont été contraints d’accepter qu’une sorte de «matière noire» devait être présente. «Nous avons regardé dans un nouveau monde», a écrit Rubin, «et avons vu qu’il est plus mystérieux et plus complexe que ce que nous avions imaginé. Les scientifiques croient maintenant que la matière noire surpasse la matière visible par un facteur de cinq environ, mais nous ne sommes guère plus près que nous ne l’étions dans les années 1930 de comprendre ce que c’est.

La gravité, la force qui a révélé toute cette matière noire, s’est avérée presque aussi déroutante. Un moment charnière est survenu en 1915 lorsque Albert Einstein a publié sa théorie générale de la relativité, qui transcendait la mécanique d’Isaac Newton et révélait que la gravité est en fait la déformation du tissu de l’espace et du temps. Cette nouvelle théorie a mis du temps à s’imposer. Même après avoir montré que c’était correct par les observations d’une éclipse solaire de 1919, beaucoup ont rejeté la théorie comme une bizarrerie intéressante – après tout, les lois de Newton étaient encore assez bonnes pour calculer la plupart des choses. «Les découvertes, bien que très importantes, n’ont cependant rien affecté sur cette terre», a déclaré l’astronome W.J.S. Lockyer a déclaré au New York Times après l’éclipse. Pendant près d’un demi-siècle après sa proposition, la relativité générale a été écartée du courant dominant de la physique. Puis, à partir des années 1960, les astronomes ont commencé à découvrir des phénomènes nouveaux et extrêmes que seules les idées d’Einstein pouvaient expliquer.

Un exemple se cache dans la nébuleuse du crabe, l’un des objets les plus connus du ciel, qui est composé des débris en expansion d’une supernova dont les astronomes chinois ont assisté en a.d. 1054. Depuis son apparition, la nébuleuse a continué à briller en bleu et brillant – mais comment? Sa source de lumière était un casse-tête de longue date, mais la réponse est venue en 1968, lorsque l’étoile sombre en son centre s’est révélée tout sauf normale. C’était en fait une étoile à neutrons ultra-compacte, plus lourde que le soleil mais de seulement quelques kilomètres de rayon et tournant à 30 tours par seconde. «C’était un type d’objet totalement inattendu, totalement nouveau, se comportant d’une manière que les astronomes n’avaient jamais prévue, jamais rêvée», a déclaré Jocelyn Bell Burnell, l’un des découvreurs du phénomène. Le spin excessif de l’étoile envoie un vent d’électrons rapides qui génèrent la lumière bleue. La force gravitationnelle à la surface d’un objet aussi incroyablement dense ne relève pas de la compétence de Newton – une fusée aurait besoin d’être tirée à la moitié de la vitesse de la lumière pour échapper à son attraction. Ici, les effets relativistes prédits par Einstein doivent être pris en compte. Des milliers de ces étoiles à neutrons en rotation – appelées pulsars – ont été découvertes. On pense que tous sont des restes de noyaux d’étoiles qui ont explosé en supernovae, offrant un laboratoire idéal pour étudier les lois de la nature dans des conditions extrêmes.

Le résultat le plus exotique de la théorie d’Einstein était le concept de trous noirs – des objets qui se sont effondrés si loin que même la lumière ne peut pas échapper à leur attraction gravitationnelle. Pendant des décennies, ce n’étaient que des conjectures, et Einstein a écrit en 1939 qu’elles «n’existent pas dans la réalité physique». Mais en 1963, les astronomes ont découvert des quasars: de mystérieuses balises hyperlumineuses au centre de certaines galaxies. Plus d’une décennie s’est écoulée avant qu’un consensus ne se dégage sur le fait que cette luminosité intense était générée par le gaz tourbillonnant dans d’énormes trous noirs cachés dans les noyaux des galaxies. C’était la preuve la plus solide à ce jour que ces prédictions bizarres de la relativité générale existent réellement.

Quand l’univers a-t-il commencé? At-il même eu un début? Les astronomes avaient longtemps débattu de ces questions lorsque, au milieu du XXe siècle, deux théories concurrentes proposaient des réponses très différentes. Selon le modèle du «big bang chaud», le cosmos a commencé extrêmement petit, chaud et dense, puis s’est refroidi et s’est étendu au fil du temps. L’hypothèse de «l’état stationnaire» soutenait que l’univers avait essentiellement existé sous la même forme pour toujours.

Le concours a été réglé par une découverte fortuite. En 1965, les radio-astronomes Arno Penzias et Robert Wilson essayaient de calibrer une nouvelle antenne aux Bell Labs du New Jersey. Ils avaient un problème: peu importe ce qu’ils faisaient pour réduire les interférences de fond, ils mesuraient un niveau de bruit constant dans toutes les directions. Ils ont même expulsé une famille de pigeons qui nichaient dans l’antenne dans l’espoir d’être la source du problème. Mais le signal a persisté. Ils avaient découvert que l’espace intergalactique n’était pas complètement froid. Au lieu de cela, il est réchauffé à près de trois kelvins (juste au-dessus du zéro absolu) par de faibles micro-ondes. Penzias et Wilson avaient accidentellement découvert la «rémanence de la création» – la relique refroidie et diluée d’une époque où tout dans l’univers était pressé jusqu’à ce qu’il soit chaud et dense.

La découverte a fait pencher la balance fermement en faveur de l’image du big bang de la cosmologie. Selon le modèle, aux époques les plus anciennes et les plus chaudes, l’univers était opaque, un peu comme l’intérieur d’une étoile, et la lumière était diffusée à plusieurs reprises par des électrons. Cependant, lorsque la température est tombée à 3000 kelvins, les électrons ont suffisamment ralenti pour être capturés par les protons et créer des atomes neutres. Par la suite, la lumière pouvait voyager librement. Le signal des Bell Labs était cette ancienne lumière, libérée pour la première fois environ 300 000 ans après la naissance de l’univers et envahissant toujours le cosmos – ce que nous appelons le fond cosmique des micro-ondes. Il a fallu un certain temps avant que l’ampleur de la découverte ne pénètre dans les scientifiques qui l’ont faite. «Nous étions très heureux d’avoir une explication possible [for the antenna noise], mais je ne pense pas qu’aucun de nous deux ait vraiment pris la cosmologie très au sérieux au début », dit Wilson. « Walter Sullivan a écrit un article de première page dans le New York Times à ce sujet, et j’ai commencé à penser à ce moment-là que, vous savez, je ferais peut-être mieux de commencer à prendre cette cosmologie au sérieux. »

Les mesures de ce rayonnement ont depuis permis aux scientifiques de comprendre comment les galaxies ont émergé. Des observations précises des micro-ondes révèlent qu’elles ne sont pas complètement uniformes dans le ciel. Certains patchs sont légèrement plus chauds, d’autres légèrement plus froids. L’amplitude de ces fluctuations n’est que d’une partie sur 100 000, mais ce sont les germes de la structure cosmique actuelle. Toute région de l’univers en expansion qui a commencé légèrement plus dense que la moyenne s’est moins développée parce qu’elle était soumise à une gravité supplémentaire; sa croissance a pris du retard de plus en plus, le contraste entre sa densité et celle de son environnement devenant de plus en plus grand. Finalement, ces amas étaient suffisamment denses pour que le gaz soit aspiré et comprimé en étoiles, formant des galaxies. Le point crucial est le suivant: les modèles informatiques qui simulent ce processus sont alimentés par les fluctuations initiales mesurées dans le fond cosmique des micro-ondes, qui représentent l’univers quand il avait 300 000 ans. La sortie après que 13,8 milliards d’années de temps virtuel se sont écoulées est un cosmos où les galaxies ressemblent à celles que nous voyons, regroupées comme elles le sont dans l’univers réel. C’est un véritable triomphe: nous comprenons, au moins dans les grandes lignes, 99,998% de l’histoire cosmique.

Ce n’est pas seulement la grande image cosmique que nous en sommes venus à comprendre. Une série de découvertes a également révélé l’histoire des blocs de construction élémentaires qui composent les étoiles, les planètes et même nos propres corps.

À partir des années 1950, les progrès de la physique atomique ont conduit à une modélisation précise des couches superficielles des étoiles. Simultanément, une connaissance détaillée des noyaux non seulement des atomes d’hydrogène et d’hélium, mais aussi du reste des éléments a permis aux scientifiques de calculer quelles réactions nucléaires dominent à différents stades de la vie d’une étoile. Les astronomes ont compris comment la fusion nucléaire crée une structure de peau d’oignon dans des étoiles massives alors que les atomes fusionnent successivement pour construire des éléments de plus en plus lourds, se terminant par du fer dans la couche la plus interne et la plus chaude.

À l’intérieur de la nébuleuse du crabe se trouve une étoile à neutrons: la physique classique échoue et la relativité s’applique. Crédit: NASA, ESA et Hubble Heritage Team (STSCI et AURA)

Les astronomes ont également appris comment les étoiles meurent lorsqu’elles épuisent leur hydrogène et soufflent leurs couches gazeuses externes. Les étoiles plus légères s’installent ensuite jusqu’à une disparition silencieuse sous forme d’objets denses et sombres appelés naines blanches, mais les étoiles plus lourdes perdent plus de leur masse, soit dans les vents pendant leur vie, soit lors d’une mort explosive via une supernova. Cette masse expulsée s’avère cruciale pour notre propre existence: elle se mélange au milieu interstellaire et se recondense en de nouvelles étoiles en orbite par des planètes comme la Terre. Le concept a été conçu par Fred Hoyle, qui l’a développé dans les années 1950 avec deux autres astronomes britanniques, Margaret Burbidge et Geoffrey Burbidge, et le physicien nucléaire américain William Fowler. Dans leur article classique de 1957 dans Reviews of Modern Physics (connu sous les initiales de ses auteurs sous le nom de BBFH), ils ont analysé les réseaux des réactions nucléaires impliquées et découvert comment la plupart des atomes du tableau périodique sont apparus. Ils ont calculé pourquoi l’oxygène et le carbone, par exemple, sont communs, alors que l’or et l’uranium sont rares. Il s’avère que notre galaxie est un immense système écologique où le gaz est recyclé à travers des générations successives d’étoiles. Chacun de nous contient des atomes forgés dans des dizaines d’étoiles différentes réparties sur la Voie lactée qui ont vécu et sont mortes il y a plus de 4,5 milliards d’années.

Les scientifiques ont longtemps supposé que ce processus ensemencait des planètes – et peut-être même de la vie – autour d’étoiles autres que notre propre soleil. Mais nous ne savions pas avec certitude si les planètes existaient en dehors de notre système solaire jusqu’aux années 1990, lorsque les astronomes ont développé des méthodes intelligentes pour identifier les mondes trop sombres pour que nous puissions les voir directement. Une technique recherche de minuscules changements périodiques dans le mouvement d’une étoile causés par l’attraction gravitationnelle d’une planète en orbite autour d’elle. En 1995, Michel Mayor et Didier Queloz ont utilisé cette stratégie pour détecter 51 Pegasi b, la première exoplanète connue en orbite autour d’une étoile solaire. La technique peut révéler la masse d’une planète, la longueur de son «année» et la forme de son orbite. Jusqu’à présent, plus de 800 exoplanètes ont été découvertes de cette manière. Une deuxième technique fonctionne mieux pour les petites planètes. Une étoile s’assombrit légèrement lorsqu’une planète passe devant elle. Une planète semblable à la Terre passant devant une étoile semblable au soleil peut provoquer une atténuation d’environ une partie sur 10000 une fois par orbite. Le vaisseau spatial Kepler lancé en 2009 a trouvé plus de 2000 planètes de cette façon, dont beaucoup ne sont pas plus grandes que la Terre. Une grande surprise à venir du succès des astronomes dans la chasse aux planètes était la variété de différentes planètes là-bas – beaucoup beaucoup plus grandes et plus proches de leurs étoiles que les corps de notre système solaire – suggérant que notre voisinage cosmique peut être quelque peu spécial.

À ce stade, les scientifiques ont compris d’où provenaient presque tous les éléments qui forment les planètes, les étoiles et les galaxies. La dernière pièce de ce puzzle, cependant, est arrivée très récemment et d’une enquête apparemment sans rapport.

La relativité générale avait prédit un phénomène appelé ondes gravitationnelles – des ondulations dans l’espace-temps produites par le mouvement d’objets massifs. Malgré des décennies de recherche, cependant, aucune onde n’a été vue – jusqu’en septembre 2015. C’est à ce moment-là que le Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory (LIGO) a détecté la première preuve d’ondes gravitationnelles sous la forme d’un «gazouillis» – une secousse minute. d’espace-temps qui s’accélère puis meurt. Dans ce cas, cela a été causé par deux trous noirs dans un système binaire qui avaient commencé en orbite autour de l’autre mais qui ont progressivement tourné en spirale et ont finalement convergé en un seul trou massif. L’accident s’est produit à plus d’un milliard d’années-lumière. Les détecteurs de LIGO sont constitués de miroirs distants de quatre kilomètres dont la séparation est mesurée par des faisceaux laser qui réfléchissent la lumière entre eux. Une onde gravitationnelle qui passe provoque une gigue de l’espace entre les deux miroirs d’une quantité des millions de fois plus petite que le diamètre d’un seul atome – LIGO est en effet un exploit incroyable d’ingénierie de précision et de persévérance.

Depuis cette première découverte, plus d’une douzaine d’événements similaires ont été détectés, ouvrant un nouveau champ qui sonde la dynamique de l’espace lui-même. Un événement présentait un intérêt astrophysique particulier car il signalait la fusion de deux pulsars. Contrairement aux fusions de trous noirs, ce type de collision, un splat entre deux étoiles ultradense, produit une impulsion de lumière optique, de rayons X et de rayons gamma. La découverte a comblé une lacune dans le travail classique de BBFH: les auteurs avaient expliqué la genèse de nombreux éléments dans l’espace mais ont été déconcertés par le forgeage de l’or. Dans les années 1970, David N. Schramm et ses collègues avaient émis l’hypothèse que les processus nucléaires exotiques impliqués dans des fusions hypothétiques d’étoiles pulsar pourraient faire le travail – une théorie qui a depuis été validée.

Malgré les progrès incroyables en astronomie au cours des 175 dernières années, nous avons peut-être plus de questions aujourd’hui qu’à l’époque.

Prenez la matière noire. J’ai déclaré publiquement qu’il y a plus de 20 ans que nous connaîtrions la nature de la matière noire bien avant aujourd’hui. Bien que cette prédiction se soit révélée fausse, je n’ai pas perdu espoir. L’énergie sombre, cependant, est une autre histoire. L’énergie sombre est entrée en scène en 1998, lorsque des chercheurs mesurant les distances et les vitesses des supernovae ont découvert que l’expansion de l’univers s’accélérait en fait. L’attraction gravitationnelle tirant les galaxies les unes vers les autres semblait être submergée par une nouvelle force mystérieuse latente dans l’espace vide qui les sépare – une force qui est devenue connue sous le nom d’énergie sombre. Le mystère de l’énergie noire est persistant – nous ne savons toujours pas ce qui la cause ni pourquoi elle a la force particulière qu’elle possède – et nous ne le comprendrons probablement pas tant que nous n’aurons pas un modèle de granulométrie de l’espace à une échelle d’un milliard de milliards de fois plus petit qu’un noyau atomique. Les théoriciens travaillant sur la théorie des cordes ou la gravitation quantique en boucle s’attaquent à ce défi, mais le phénomène semble si loin d’être accessible par aucune expérience que je n’attends pas de réponses de sitôt. L’avantage, cependant, est qu’une théorie qui pourrait rendre compte de l’énergie dans le vide de l’espace pourrait également donner un aperçu du tout début de notre univers, lorsque tout était si compressé et dense que les fluctuations quantiques pourraient secouer le cosmos tout entier.

Ce qui nous amène à une autre question majeure qui nous attend maintenant: comment tout a-t-il commencé? Qu’est-ce qui a déclenché exactement le big bang qui a lancé notre univers? L’espace a-t-il subi une période d’expansion précoce extrêmement rapide appelée inflation, comme le croient de nombreux théoriciens? Et il y a autre chose: certains modèles, comme l’inflation éternelle, suggèrent que «notre» big bang pourrait être juste une île de l’espace-temps dans un vaste archipel – un big bang parmi tant d’autres. Si cette hypothèse est vraie, différents big bangs peuvent se refroidir différemment, conduisant à des lois physiques uniques dans chaque cas – un «multivers» plutôt qu’un univers. Certains physiciens détestent le concept de multivers parce que cela signifie que nous n’aurons jamais d’explications précises sur les nombres fondamentaux qui régissent nos lois physiques, qui peuvent dans cette perspective plus large être simplement des accidents environnementaux. Mais nos préférences sont sans rapport avec la nature.

Il y a environ 10 ans, j’ai participé à un panel à l’Université de Stanford où quelqu’un du public nous a demandé combien nous parierions sur le concept du multivers. J’ai dit que sur une échelle de paris sur mon poisson rouge, mon chien ou ma vie, j’étais presque au niveau du chien. Andrei Linde, qui avait passé 25 ans à promouvoir l’inflation éternelle, a déclaré qu’il parierait presque sa vie. Plus tard, après avoir été informé de cela, le physicien Steven Weinberg a déclaré qu’il parierait volontiers mon chien et la vie de Linde. Linde, mon chien et moi serons tous morts avant que la question ne soit réglée. Mais rien de tout cela ne doit être rejeté comme métaphysique. C’est une science spéculative – une science passionnante. Et c’est peut-être vrai.

Et qu’arrivera-t-il à cet univers – ou multivers – qui est le nôtre? Les prévisions à long terme sont rarement fiables, mais le pari le meilleur et le plus conservateur est que nous avons presque une éternité devant un cosmos de plus en plus froid et toujours plus vide. Les galaxies vont accélérer et disparaître. Tout ce qui restera de notre point de vue sera les restes de la Voie lactée, d’Andromède et de petits voisins. Les protons peuvent se désintégrer, les particules de matière noire peuvent être annihilées, il peut y avoir des éclairs occasionnels lorsque les trous noirs s’évaporent – puis le silence.

Cet avenir possible est basé sur l’hypothèse que l’énergie sombre reste constante. S’il se désintègre, cependant, il pourrait y avoir un «gros problème» avec l’univers se contractant sur lui-même. Ou si l’énergie noire se renforce, il y aurait une «grande déchirure» lorsque les galaxies, les étoiles et même les atomes sont déchirés.

D’autres questions plus proches de chez nous nous émoustillent. Pourrait-il y avoir de la vie sur l’une de ces nouvelles planètes que nous découvrons? Ici, nous sommes toujours dans le domaine de la spéculation. Mais à moins que l’origine de la vie sur Terre n’implique un coup de chance rare, je m’attends à des preuves d’une biosphère sur une exoplanète d’ici 20 ans. Je ne retiendrai pas mon souffle pour la découverte des extraterrestres, mais je pense que la recherche de l’intelligence extraterrestre est un pari valable. Le succès de la recherche porterait le message capital que les concepts de logique et de physique ne se limitent pas au matériel des crânes humains.

Jusqu’à présent, les progrès de la cosmologie et de l’astrophysique étaient dus à 95% à l’avancée des instruments et de la technologie et à moins de 5% à la théorie des fauteuils. Je m’attends à ce que cet équilibre persiste. Ce que Hubble a écrit dans les années 1930 reste une bonne maxime aujourd’hui: «Ce n’est que lorsque les ressources empiriques sont épuisées que nous devons passer aux royaumes rêveurs de la spéculation.»

Il y a eu de nombreuses époques particulièrement exaltantes au cours des 175 dernières années – les années 1920 et 1930, lorsque nous avons réalisé que l’univers ne se limitait pas à la Voie lactée, et les années 1960 et 1970, lorsque nous avons découvert des objets qui défient la physique classique, comme les étoiles à neutrons. et des quasars, et des indices sur le début des temps à partir du fond cosmique des micro-ondes. Depuis lors, le rythme des progrès s’est accéléré plutôt que ralenti.

Lorsque l’histoire de la science sera écrite, ce progrès incroyable sera acclamé comme l’un de ses plus grands triomphes – là-haut avec la tectonique des plaques, le génome et le modèle standard de la physique des particules. Et certains domaines majeurs de l’astronomie ne font que commencer. La recherche sur les exoplanètes n’a que 25 ans et un travail sérieux en astrobiologie ne fait que commencer. Certaines exoplanètes peuvent avoir la vie – elles peuvent même héberger des extraterrestres qui connaissent déjà toutes les réponses. Je trouve cela encourageant.

