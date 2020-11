Depuis 2015, 12 pays ont demandé l’assistance du Fonds monétaire international sous la forme d’un accord de «facilité de financement étendue».

L’Argentine souhaite que le nouvel accord qu’elle négocie avec le FMI prenne la forme d’une facilité de financement prolongée (FEP), un programme à plus long terme que l’accord de confirmation (SBA) conclu en 2018 et réformé en 2019. Le mécanisme, qui Il aura de nombreuses particularités dans le cas argentin, il a été utilisé par douze économies différentes au cours des cinq dernières années. Une étude privée a analysé les résultats obtenus par 6 d’entre eux avant la pandémie et a constaté que, en moyenne, la croissance économique a augmenté de 1,4 point de pourcentage, l’inflation a baissé de 2,6 points de pourcentage et le résultat budgétaire s’est amélioré de 1,1 point de pourcentage par rapport aux trois années précédant la mise en œuvre du FEP. Le cas de l’Angola, qui avait des contrôles de change et un large écart de change, est le plus intéressant comme précédent pour l’Argentine.

Le ministre de l’Économie, Martín Guzmán, a révélé hier que l’Argentine poursuivait un accord de facilités étendues avec le FMI, avec environ 4 ans et demi de grâce et environ 10 ans pour le remboursement de la dette de 44 milliards de dollars qu’elle maintient. le pays avec l’organisation internationale.

Contrairement au programme stand-by demandé par Mauricio Macri – 57 000 millions de dollars EU au total -, le FEE est plus long, de quatre à dix ans (contre trois ans), mais en contrepartie, des changements structurels à moyen terme plus importants sont demandés. Il pourrait s’agir, par exemple, de modifier le régime de retraite, quelque chose dans lequel le gouvernement est déjà en train de progresser, ou la co-participation fédérale.

Le ministre de l’Économie, Martín Guzmán, a déclaré que le pays poursuivait un accord de facilités étendues avec le FMI, un programme plus durable et plus rigide signé en 2018

Un rapport de Consultatio Financial Services a analysé les 12 derniers accords du FEP signés par le FMI depuis 2015, dont 8 sont toujours en vigueur: Pakistan, Angola, Éthiopie, Géorgie, Côte d’Ivoire, Jordanie, Mongolie et Tunisie. La principale conclusion de l’étude, en plus de montrer une baisse générale des rendements des obligations souveraines des pays concernés, est que l’outil a la capacité de stabiliser l’économie qui l’utilise.

“Le pouvoir stabilisateur des programmes du FEP est assez clair lorsque le comportement des principales macro-variables avant et après elles est analysé”, analyse le rapport. “En prenant les 6 cas pour lesquels nous jugeons raisonnable de mesurer la performance (et hors 2020 pour des raisons évidentes), en moyenne, la croissance économique a augmenté de 1,4 point de pourcentage, l’inflation a baissé de 2,6 points de pourcentage, le résultat budgétaire s’est amélioré de 1,1 point de pourcentage et le compte courant s’est également amélioré de 1 point de pourcentage en termes annuels par rapport aux trois années précédant la mise en œuvre du FEP », a développé la même analyse.

Francisco Mattig, Le stratège obligataire de Consultatio et l’un des auteurs de l’analyse ont expliqué que Si l’Argentine voulait prendre une référence utile, au-delà des différences entre les deux économies, elle devrait se pencher sur l’accord que l’Angola a conclu avec le Fonds en 2018. Avant de signer un accord de facilités prolongé, le pays africain a utilisé le type de change comme point d’ancrage nominal tout en connaissant une expansion budgétaire financée par sa banque centrale, ce qui a conduit à la nécessité d’imposer des restrictions de change qui ont porté l’écart entre les taux de change officiel et parallèle à 150%. L’activité, l’inflation et d’autres variables présentaient également des similitudes avec le cas actuel de l’Argentine.

Nous disons que vous devez regarder l’antécédent de l’Angola essentiellement en raison de la question des changes. C’est le seul pays qui dispose d’un marché des changes parallèle parmi ceux qui ont suivi des programmes du FEP ces dernières années

«Nous disons que vous devez regarder l’antécédent de l’Angola essentiellement à cause du problème des changes. C’est le seul pays qui dispose d’un marché des changes parallèle parmi ceux qui ont suivi des programmes du FEP ces dernières années. Avant de demander le soutien du FMI, lorsque l’écart atteint son maximum, l’Angola libère et dévalorise 50%, lorsque le programme demande l’écart, il est déjà de 35%. La grande différence est qu’ils prennent 15 000 millions de dollars de financement, étant une économie d’un tiers de la taille de la nôtre, tandis que l’Argentine a sérieusement mis en doute l’accès à des fonds frais après le décaissement précédent de 44 000 millions de dollars », a déclaré Mattig.

«Dans le cas de l’Angola, ce que dit le FMI, c’est qu’il est nécessaire de libéraliser le régime de change, d’éliminer les distorsions du marché, d’éliminer les restrictions au retrait des devises et le paiement d’un droit de timbre sur les opérations de change, similaire à la taxe PAIS »A ajouté l’analyste.« Le sentiment que l’on a en regardant le cas de l’Angola est que si l’ajustement du taux de change n’est pas fait par le marché, le programme lui-même le fait, progressivement et non brusquement.

Au-delà du cas spécifique de l’Angola, les différents programmes du FEP de ces dernières années ont des points communs.

La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva.

Objectifs de déficit

Parmi ces points, l’un apparaît comme incontestable: “pour commencer, tous les FEP comportent des objectifs de déficit budgétaire primaire: cela semble non négociable”. En ce sens, l’analyse des accords ressort, cet objectif n’est pas atteint de la même manière. Dans deux cas, au Pakistan et au Sri Lanka, le programme s’est concentré davantage sur l’augmentation des recettes que sur la réduction des dépenses.

Réserves et restrictions de change

Selon l’analyse de Consultatio, 8 des 10 cas analysés incluent comme critère d’évaluation un plancher de réserve nette (soit en variation, soit en stock). Les différents programmes convenus par le Fonds étaient, pour la plupart, la condition de la libération du marché des changes parmi leurs engagements. Un seul, la Jordanie, a utilisé une stratégie d’ancrage rampant – un glissement progressif du taux de change. Mais, parmi tous les antécédents, celui de l’Angola se démarque car, comme dans le cas de l’Argentine, il est parvenu à un accord avec les contrôles de change actuels et un écart de change important.

«Il n’y a qu’un seul pays avec un taux de change parallèle (l’Angola), où la stratégie consistait à libérer progressivement le taux officiel pour réduire l’écart et assouplir les contrôles des capitaux. Le cas de l’Angola est intéressant de faire le parallélisme avec l’Argentine puisqu’elle avait une taxe sur les opérations de change, que le FMI a exigé d’éliminer comme l’une des exigences structurelles (pensez à la taxe PAIS) », indique le rapport privé.

Objectifs d’inflation et base monétaire

Il est également courant pour les FEP que le Fonds ferme des objectifs monétaires et d’inflation stricts, ainsi que l’exigence que le taux en monnaie locale soit positif, c’est-à-dire qu’il soit nettement supérieur à l’inflation attendue.

“La plupart présentent une variante du système de ciblage de l’inflation (classique, flexible, à moyen terme). Presque tous indiquent une politique monétaire de contraction pour réduire la pression sur les réserves. Dans deux cas (au Pakistan et en Égypte), le taux d’intérêt réel positif est clairement évoqué comme le principal outil », note le texte de la Consultatio.

Financement de la banque centrale

Bien que ce ne soit pas un point répété dans tous les programmes, il est courant que des limites soient établies sur les transferts que la Banque centrale peut effectuer pour financer la trésorerie, une variable qui en Argentine a atteint une pertinence sans précédent en 2020 alors qu’avant le baisse de la collecte et augmentation des dépenses pour tenter d’atténuer l’impact économique des mesures de distanciation, le Trésor a pris 1,7 billion de dollars d’émission monétaire de la BCRA.

“Il est courant, bien que dans une moindre mesure que les critères mentionnés ci-dessus, que des limites soient imposées au financement de la Banque centrale (Pakistan, Egypte, Angola) ou de l’Administration publique des pensions (Jordanie) au gouvernement fédéral », indique le rapport Consultatio.

