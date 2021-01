Le logo de l’application de messagerie WhatsApp de Facebook Inc. est arrangé pour une photo sur un smartphone à Hong Kong, Chine, le mardi 7 juillet 2020. Les géants de l’Internet de Facebook Inc. à Google et Twitter Inc. disent qu’ils ne le feront pas traiter les demandes de données des utilisateurs du gouvernement de Hong Kong, craignant qu’une nouvelle loi sur la sécurité ne criminalise les manifestations. Photographe: Lam Yik / Bloomberg

Comme ils l’ont souligné dans leurs réseaux sociaux, de 8 février prochain la nouveaux termes et conditions WhatsApp, l’outil de messagerie par excellence pour les Colombiens. Ce sera la date maximale à laquelle les utilisateurs doivent accepter les nouvelles conditions et politiques de confidentialité. Sinon, ils ne pourront pas continuer à l’utiliser.

Selon l’avis, les mises à jour clés de WhatsApp collecteront plus d’informations sur les utilisateurs comme ceci:

– “Le service WhatsApp et comment nous traitons vos données.”

– “Comment les entreprises peuvent utiliser les services hébergés de Facebook pour stocker et gérer leurs chats WhatsApp.”

– “Comment nous nous associons à Facebook pour proposer des intégrations dans les produits des entreprises Facebook.”

En bref, et ce qui a scandalisé de nombreux utilisateurs, c’est qu’en acceptant les nouvelles conditions, les utilisateurs permettront à leurs données WhatsApp d’être partagées avec le reste des services Facebook, qui était facultative il y a quelques années, où l’utilisateur pouvait décider directement ce qu’il fallait partager et ce qu’il ne fallait pas partager entre les sociétés gérées par le groupe de Mark Zuckerberg.

En fait, les mises à jour coïncident avec les nouvelles étiquettes que l’App Store a placées sur l’application WhatsApp, et qui peuvent être vues en Colombie, avertissant que le service collecte des contacts, des données commerciales lors de l’utilisation de Facebook et même l’IP, ou l’adresse géographique de l’utilisateur.

«Même si vous n’utilisez pas nos options liées à la localisation, nous utilisons l’adresse IP et d’autres informations, telles que les indicatifs régionaux pour les numéros de téléphone, pour estimer votre emplacement général (par exemple, la ville et le pays). Nous utilisons également vos informations de localisation à des fins de diagnostic et de dépannage. “, note le fichier de confidentialité.

Si vous avez déjà accepté la politique de confidentialité sans lire ni prendre en compte ce qu’elle impliquait pour le traitement de vos données, vous avez deux options:

Supprimer le compte et arrêter d’utiliser ce service de messagerie migrer vers un autre des nombreux services similaires qui ont vu le jour ces dernières années. Pour ceux qui choisissent cette option, ils peuvent choisir parmi plusieurs services qui ont été déclenchés depuis que WhatsApp a annoncé des modifications de sa politique de conditions et de confidentialité, comme Telegram et Signal.

Le co-fondateur de Telegram, Pável Dúrov, a récemment assuré que la raison pour laquelle des millions d’utilisateurs se tournent vers sa plate-forme est que cela “Respecter les utilisateurs” et ce qu’est WhatsApp “Incapable de rivaliser en matière de qualité et de confidentialité”, ce que a permis à Telegram d’héberger actuellement plus de 500 millions d’internautes dans le monde.

La deuxième option est de continuer à utiliser ce service en gardant à l’esprit qu’il n’est pas possible de se rétracter de la nouvelle politique de confidentialité et en acceptant que vos données soient partagées à des fins qui, comme indiqué dans la politique, visent à “Exploiter, fournir, améliorer, comprendre, personnaliser, soutenir et promouvoir nos services.”

