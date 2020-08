En mai dernier, quand j’ai fini par sombrer dans le fait que j’allais rester coincé à la maison pendant très longtemps à cause de la pandémie, j’ai pris un passe-temps qui ne m’avait jamais particulièrement attiré auparavant: l’observation des oiseaux. J’ai nettoyé ma mangeoire à oiseaux négligée et l’ai remplie de graines, j’ai récupéré mes jumelles dans un sac d’équipement dans le sous-sol et j’ai commencé à prendre mon café du matin à l’extérieur, apprenant lentement à identifier les espèces en fonction de la taille du corps, des couleurs des plumes, de la forme du bec et de la chanson. Au dernier décompte, j’avais abattu 39 espèces des limites de ma cour de banlieue. Ces heures passées à observer les oiseaux – les chardonnerets se rassemblant à la mangeoire, les piverts pilés tambourinant dans les arbres, les dindes se pavanant sur la pelouse, les colibris à gorge rubis planant au-dessus de leurs fleurs préférées, les faucons aux épaules rouges tournant au-dessus de ma tête – m’ont donné une nouvelle appréciation de leur diversité. Et je ne vois qu’une petite partie de la richesse réelle des formes aviaires. Avec plus de 10 000 espèces vivantes aujourd’hui, les oiseaux constituent le groupe le plus diversifié de vertébrés terrestres (animaux à dos osseux) sur Terre. Comment sont-ils devenus si spectaculairement variés?

Les scientifiques ont eu tendance à considérer la diversité des oiseaux modernes comme le résultat d’une explosion d’activité évolutive qui s’est produite après l’extinction de masse qui a anéanti les dinosaures non oiseaux. (Les oiseaux sont eux-mêmes des dinosaures, la seule lignée à avoir survécu jusqu’à nos jours.) L’idée était qu’après l’écrasement de l’astéroïde tueur de dinosaures sur Terre il y a 66 millions d’années, les oiseaux avaient largement leur place pour eux-mêmes. Libre de la concurrence des autres dinosaures (sans parler de tout un tas d’autres vertébrés qui ont également péri, y compris les ptérosaures, ces reptiles volants qui régnaient depuis longtemps sur le ciel), les oiseaux ont brusquement explosé en une multitude de formes pour remplir les nombreux niches.

Maintenant, une nouvelle analyse a révélé des preuves intrigantes que leur extraordinaire diversité pourrait ne pas provenir de cette façon. Dans une étude portant sur des centaines de crânes d’oiseaux et de dinosaures, Ryan Felice de l’University College London, Anjali Goswami du Natural History Museum de Londres et leurs collègues ont découvert qu’à la suite de l’extinction de masse, le rythme de l’évolution des oiseaux s’était en fait ralenti. par rapport à celle de leurs prédécesseurs de dinosaures, plutôt que d’accélérer comme prévu. L’article, publié le 18 août dans PLOS Biology, révèle le taux d’évolution pendant le rayonnement d’un groupe majeur de vertébrés et fait allusion à des facteurs qui peuvent avoir joué un rôle clé dans son évolution.

«Les oiseaux ont une diversité incroyable dans la forme de leur crâne», observe Felice. Considérez les faucons contre les colibris, dit-il, ou les pigeons contre les pélicans. «Les oiseaux ont-ils fait évoluer leurs crânes très variables en évoluant plus rapidement que leurs ancêtres de dinosaures non aviens?» Demande Felice. Cela peut sembler une question étroite, mais «cela permet de comprendre comment la diversité évolue», explique-t-il. «Si un groupe d’organismes est vraiment diversifié, atteignent-ils leur diversité très rapidement dans une explosion explosive? Ou est-ce lent et régulier? »

Pour enquêter, l’équipe a effectué une analyse détaillée de la forme de 391 crânes bien préservés d’oiseaux modernes et de dinosaures éteints à l’aide de scans 3D haute résolution des spécimens et a reconstruit leur évolution. En règle générale, les comparaisons de la forme du crâne reposent sur l’utilisation de points de repère établis – tels que les sutures et les bosses – que toutes les différentes espèces évaluées partagent. Mais plus le groupe d’étude est grand, moins il y a de points de correspondance. En conséquence, les enquêtes qui se concentrent sur les points de repère traditionnels perdent une grande partie des informations sur la forme du crâne. «Notre approche prend ces points de repère et les utilise comme points d’ancrage pour les courbes qui relient ces points de repère et, ce faisant, délimitent et délimitent les os individuels du crâne», explique Goswami. «Notre approche automatisée utilise ensuite un modèle générique de points et adapte exactement le même modèle à tous les spécimens de notre ensemble de données en utilisant les points de repère et les courbes pour identifier les régions d’intérêt. Ainsi, vous pouvez obtenir des points répartis sur la surface d’un os de manière cohérente, que les os que vous regardez ressemblent à la structure plate et osseuse sous le bec d’un canard ou au grand et mordant. [snout] d’un T. rex. »

Ce que les chercheurs ont découvert, c’est que les dinosaures ont évolué 1,5 à trois fois plus vite que les oiseaux dans toutes les régions du crâne. Après que l’événement d’extinction de masse a mis fin à l’ère mésozoïque et a marqué le début de l’ère cénozoïque, les oiseaux se sont diversifiés. Mais ils l’ont fait beaucoup plus lentement que leurs prédécesseurs de dinosaures mésozoïques. «Leur taux de changement morphologique diminue au moment où ils décollent sous forme de rayonnement», dit Goswami.

Pourquoi la décélération soudaine? Goswami pense que cela reflète un changement de priorités pour la fonction du crâne. Alors que les crânes de dinosaures ont des structures d’affichage et de combat élaborées et des mécanismes d’alimentation complexes qui nécessitent de grandes zones pour l’attachement mâchoire-muscle, les crânes d’oiseaux sont principalement dédiés à l’hébergement et à la protection du cerveau relativement grand des animaux, explique-t-elle.

Les experts en évolution des oiseaux qui n’ont pas été impliqués dans la nouvelle recherche ont loué la méthodologie de l’équipe et le grand nombre d’espèces qu’elle a incluses dans son étude. La découverte selon laquelle les dinosaures avaient un rythme d’évolution du crâne beaucoup plus rapide que les oiseaux modernes «peut sembler étrange à première vue», explique Daniel Ksepka du Bruce Museum de Greenwich, Connecticut. «Après tout, considérez la merveilleuse variété de formes de bec chez les oiseaux comme spatules, flamants roses et pélicans. Cela suggère un taux élevé d’évolution du bec. Mais un examen plus attentif révèle que ces projets de loi distinctifs sont l’exception plutôt que la règle, ajoute-t-il. «Il existe de nombreux groupes où des dizaines d’espèces apparentées partagent une forme de crâne assez similaire, comme les fauvettes ou les perroquets, ce qui suggère une évolution du crâne relativement faible», explique Ksepka. En revanche, certains groupes de dinosaures avaient clairement des taux d’évolution du crâne extrêmement élevés. Parmi les cératopsiens (Triceratops et ses parents), par exemple, «chaque espèce avait un arrangement unique de cornes et de crêtes. Et ceux-ci semblent avoir évolué rapidement en raison de leur valeur pour attirer des partenaires », note Ksepka. «Tant de dinosaures avaient ces ornements de crâne élaborés, mais ils sont très rares chez les oiseaux (le casoar est une exception formidable)», ajoute-t-il. «Il est probable que les plumes aient repris le rôle d’affichage, car nous avons beaucoup d’oiseaux modernes avec des crânes de forme unie mais de belles crêtes de tête à plumes. Regardez simplement vos sympathiques cardinaux et geais bleus.

La découverte que les crânes d’oiseaux résultaient de taux d’évolution relativement faibles «est essentiellement à l’opposé de ce que nous savons du reste du squelette», observe Stephen Brusatte de l’Université d’Édimbourg en Écosse, un autre expert extérieur. «Des études antérieures, y compris l’un de mes projets, ont montré que les squelettes d’oiseaux évoluaient plus rapidement que les squelettes non d’oiseaux. Ce que cela signifie, je pense, c’est que l’origine des oiseaux était motivée par des changements rapides et remarquables du squelette: en particulier la transformation des bras en ailes pour le vol. Les têtes étaient moins importantes dans cette transition, et elles étaient probablement à la traîne du reste du squelette. Au début de leur évolution, les oiseaux semblent avoir un design de tête qui a fonctionné pour eux, avec des caractéristiques telles qu’un bec, de grands yeux et un gros cerveau, dit-il. « Les oiseaux n’avaient pas besoin de changer radicalement l’une de ces choses pour s’adapter à différentes niches. » Au lieu de cela, Brusatte suggère, «après que les oiseaux se sont séparés des autres dinosaures et sont allés dans le ciel, ils se sont adaptés à de nouvelles niches en changeant la taille de leur corps, la forme de leurs ailes et leurs styles de vol plus que leurs têtes.

Une telle évolution en mosaïque, dans laquelle différentes parties du corps évoluent à des rythmes différents, est connue pour s’être produite dans de nombreux organismes, y compris les humains. Ksepka note que le taux élevé d’évolution du crâne des cératopsiens contraste fortement avec un changement à peine discernable dans les os de leurs membres. Pendant ce temps, les fauvettes modernes, dit-il, présentent très peu de changement dans la forme du crâne, mais ont évolué «un kaléidoscope de motifs de couleurs».

Mais Goswami a le sentiment que d’autres parties du squelette de l’oiseau ont peut-être également évolué selon un calendrier relativement tranquille. Les dinosaures non-oiseaux font la transition entre les plans corporels bipèdes et quadrupèdes plusieurs fois au cours de leur évolution et font beaucoup de choses différentes avec leurs membres antérieurs, fait-elle remarquer – pensez aux bras chétifs de T.rex, comparés aux troncs d’arbres d’un titanosaure. En revanche, une fois que les oiseaux se sont spécialisés pour le vol, ils riffent beaucoup sur ce thème au cours de leur histoire évolutive mais n’évoluent jamais vraiment de plans corporels complètement nouveaux – vraisemblablement à cause des contraintes de développement ou fonctionnelles d’être un oiseau. «Je m’attends à ce que les études futures avec un échantillonnage aussi large que le nôtre commencent également à constater que les oiseaux ne suivent pas, très franchement, le rythme d’évolution observé chez les autres dinosaures», dit Goswami.

Bien sûr, les oiseaux ne sont pas moins spectaculaires pour ce ralentissement. Ils ont survécu au feu et au soufre, ont conquis les cieux et se sont diversifiés dans l’éblouissant éventail de merveilles à plumes qui partagent la planète avec nous aujourd’hui. Lentement et régulièrement gagné la course.