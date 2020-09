En 1859, 14 ans après la fondation de ce magazine, Charles Darwin publie le livre scientifique le plus important jamais écrit. Sur l’origine des espèces a révolutionné la compréhension de la société du monde naturel. Défiant le dogme victorien, Darwin a soutenu que les espèces n’étaient pas immuables, chacune spécialement créée par Dieu. Au contraire, la vie sur terre, dans toute sa variété éblouissante, avait évolué par descendance d’un ancêtre commun avec modification au moyen de la sélection naturelle. Mais malgré toutes les brillantes idées de Darwin sur les origines des fourmis et des tatous, des chauves-souris et des balanes, une espèce est visiblement négligée dans le grand livre: la sienne. De l’Homo sapiens, Darwin n’a fait qu’une mention passagère de la troisième à la dernière page du tome, notant timidement que «la lumière sera jetée sur l’origine de l’homme et de son histoire». C’est tout. C’est tout ce qu’il a écrit sur l’aube de l’espèce la plus importante de la planète.

Ce n’était pas parce que Darwin pensait que les humains étaient en quelque sorte exempts de l’évolution. Douze ans plus tard, il publie un livre consacré à ce sujet même, The Descent of Man. Dans ce document, il expliqua que discuter des humains dans son traité antérieur n’aurait servi qu’à préjuger davantage les lecteurs contre son idée radicale. Pourtant, même dans ce travail ultérieur, il avait peu à dire sur les origines humaines en soi, se concentrant plutôt sur la démonstration de l’anatomie comparée, de l’embryologie et du comportement que, comme toutes les espèces, les humains avaient évolué. Le problème était qu’il n’y avait pratiquement aucun enregistrement fossile d’humains à cette époque pour fournir des preuves des étapes antérieures de l’existence humaine. À l’époque, «la seule chose que vous saviez, c’était ce que vous pouviez raisonner», explique le paléoanthropologue Bernard Wood de l’Université George Washington.

À son crédit, Darwin a fait des observations astucieuses sur notre espèce et des prédictions sur notre passé ancien sur la base des informations dont il disposait. Il a soutenu que tous les humains vivants appartiennent à une seule espèce et que ses «races» descendent toutes d’un seul stock ancestral. Et soulignant les similitudes anatomiques entre les humains et les singes africains, il a conclu que les chimpanzés et les gorilles étaient les plus proches parents vivants des humains. Compte tenu de cette relation, pensa-t-il, les premiers ancêtres humains vivaient probablement en Afrique.

Depuis lors, dit Wood, «les preuves sont arrivées». Au cours du dernier siècle et demi, la science a confirmé la prédiction de Darwin et reconstitué un compte rendu détaillé de nos origines. Les paléoanthropologues ont récupéré des hominines fossiles (le groupe qui comprend H. sapiens et ses parents éteints) couvrant les sept derniers millions d’années. Ce record extraordinaire montre que les hominidés ont effectivement fait leurs débuts en Afrique, où ils ont évolué des singes quadrupèdes aux créatures debout, aux doigts agiles et au grand cerveau que nous sommes aujourd’hui.

Et les archives archéologiques des créations d’hominidés, qui englobent environ la moitié de ce temps, retracent leur évolution culturelle – depuis les premières expériences avec de simples outils en pierre jusqu’à l’invention de symboles, de chansons et d’histoires – et cartographient la propagation de nos ancêtres à travers le monde. Les fossiles et les artefacts démontrent que pendant la majeure partie de la période au cours de laquelle notre lignée a évolué, plusieurs espèces d’hominidés ont marché sur la terre. Les études de l’ADN moderne et ancien ont généré des aperçus surprenants sur ce qui s’est passé lorsqu’ils se sont rencontrés.

Les Néandertaliens ont été la première espèce d’hominidés éteinte à être reconnue dans les archives fossiles et la première à produire un ADN ancien. Crédit: Javier Trueba Science Source

La saga humaine, nous le comprenons maintenant, est bien plus complexe que les savants d’autrefois ne l’avaient imaginé. Les tropes bien rangés de notre préhistoire se sont effondrés sous le poids de la preuve: il n’y a pas de chaînon manquant unique qui relie les singes et l’humanité, pas de marche au rythme du progrès vers un but prédestiné. Notre histoire est compliquée, désordonnée et aléatoire. Pourtant, il peut encore être intégré dans la théorie de l’évolution de Darwin et valide en fait davantage ce cadre.

Cela ne veut pas dire que les scientifiques ont tout compris. De nombreuses questions demeurent. Mais alors que l’origine des humains était autrefois une spéculation inconfortable dans la grande idée de Darwin, elle fait maintenant partie des exemples les mieux documentés du pouvoir transformateur de l’évolution.

Nous, les humains, sommes d’étranges créatures. Nous marchons debout sur deux jambes et possédons un cerveau surdimensionné, nous inventons des outils pour répondre à tous nos besoins et nous exprimons à l’aide de symboles, et nous avons conquis tous les coins de la planète. Pendant des siècles, les scientifiques ont cherché à expliquer comment nous sommes devenus, notre place dans le monde naturel.

Cette quête était souvent déformée par des idéologies racistes. Considérez l’époque qui a conduit à la naissance de la théorie de la bombe de Darwin. Dans les années 1830, alors qu’un jeune Darwin effectuait son voyage mémorable à bord du Beagle, un mouvement était en cours pour promouvoir l’idée que les divers groupes humains modernes à travers le monde – les races – avaient des origines distinctes. Pour plaider en faveur du polygénisme, comme la théorie est connue, des scientifiques tels que Samuel Morton à Philadelphie ont collecté des crânes de personnes du monde entier et mesuré leurs tailles et formes, croyant à tort que ces attributs étaient des proxys de l’intelligence. Lorsqu’ils classaient les spécimens de supérieur à inférieur, les Européens sortaient commodément en haut et les Africains en bas. «Il y avait un désir de fournir une justification scientifique aux structures politiques et de pouvoir», déclare la généticienne anthropologique Jennifer Raff de l’Université du Kansas. «C’était la science au service de l’esclavage et du colonialisme.»

Bien que le travail de Darwin se soit fermement prononcé du côté du monogénisme – l’idée que tous les humains partagent un ancêtre commun – il a néanmoins été coopté pour soutenir les notions de supériorité raciale. Le darwinisme social, pour sa part, a mal appliqué les idées de Darwin sur la lutte pour l’existence dans la sélection naturelle à la société humaine, fournissant une rationalisation pseudo-scientifique de l’injustice et de l’oppression sociales. Darwin lui-même ne souscrivait pas à de telles vues. En fait, son opposition à l’esclavage a peut-être été une force motrice dans son programme de recherche, selon ses biographes Adrian Desmond et James Moore.

Au moment où Darwin a publié The Descent of Man, en 1871, l’idée que les humains avaient évolué à partir d’un ancêtre commun avec des singes gagnait déjà du terrain dans la communauté scientifique grâce aux livres publiés dans les années 1860 par le biologiste anglais Thomas Henry Huxley et le géologue écossais Charles Lyell. Pourtant, les preuves fossiles à l’appui de cette affirmation étaient rares. Les seuls fossiles d’hominidés connus de la science étaient une poignée de restes vieux de quelques dizaines de milliers d’années qui avaient été récupérés sur des sites en Europe. Certains étaient H. sapiens; d’autres seraient finalement reconnues comme une espèce distincte mais très proche, Homo neanderthalensis. L’implication était que des fossiles d’ancêtres humains ressemblant davantage à des singes étaient quelque part dans le monde, en attente de découverte. Mais la suggestion de Darwin, comme Huxley avant lui, que ces ancêtres seraient trouvés en Afrique a rencontré la résistance des universitaires qui considéraient l’Asie comme un berceau plus civilisé pour l’humanité et soulignaient les similitudes entre les humains et les gibbons d’Asie.

Il n’est peut-être pas surprenant, alors, que lorsque le premier fossile d’hominidés significativement plus vieux et plus primitif que ceux d’Europe soit apparu, il ne provienne pas d’Afrique mais d’Asie. En 1891, l’anatomiste néerlandais Eugène Dubois a découvert sur l’île indonésienne de Java des restes qui, selon lui, appartenaient au chaînon manquant tant recherché entre les singes et les humains. La découverte, qu’il a nommée Pithecanthropus erectus, a incité de nouveaux efforts pour enraciner l’humanité en Asie. (Nous savons maintenant que le fossile de Dubois avait entre 700000 et un million d’années et appartenait à un hominidé beaucoup plus semblable à un humain qu’un homo, Homo erectus.)

Deux décennies plus tard, la recherche s’est tournée vers l’Europe. En 1912, l’archéologue amateur Charles Dawson a rapporté qu’il avait trouvé un crâne avec un crâne humain et une mâchoire apelike dans une ancienne gravière près du site de Piltdown dans l’East Sussex, en Angleterre. Piltdown Man, comme le spécimen était surnommé, était l’un des principaux prétendants au chaînon manquant jusqu’à ce qu’il soit exposé en 1953 en tant que couplage frauduleux d’un crâne humain moderne avec la mâchoire inférieure d’un orang-outan.

Piltdown a tellement séduit les savants avec la perspective de faire de l’Europe le siège des origines humaines qu’ils ont presque ignoré un ancien hominin qui est apparu en Afrique, un encore plus vieux et plus ressemblant à celui que Dubois a découvert. En 1925, 43 ans après la mort de Darwin, l’anatomiste Raymond Dart a publié un article décrivant un fossile de Taung, en Afrique du Sud, avec une casse-tête semblable à un singe et des dents semblables à celles d’un humain. Dart a nommé ce fossile – le crâne d’un jeune maintenant connu pour être âgé d’environ 2,8 millions d’années – Australopithecus africanus, «le singe du sud d’Afrique». Mais il faudrait près de 20 ans à l’establishment scientifique pour accepter l’argument de Dart selon lequel le soi-disant enfant Taung était d’une importance immense: le fossile liait les humains aux singes africains.

Les preuves des origines africaines de l’humanité se sont accumulées depuis. Chaque trace d’hominidés datant de plus de 2,1 millions d’années – et il y en a maintenant un bon nombre – vient de ce continent.

Même en tant que découvertes fossiles a prouvé que Darwin avait raison sur le berceau de l’humanité, le modèle de notre émergence est resté insaisissable. Darwin lui-même a décrit l’évolution comme un processus de ramification dans lequel les espèces ancestrales se divisent en deux espèces descendantes ou plus. Mais une tradition de longue date d’organisation hiérarchique de la nature – une qui remonte à la grande chaîne de l’être de Platon et d’Aristote – a régné, donnant naissance à l’idée que notre évolution s’est déroulée de manière linéaire, du simple au complexe, du primitif au moderne. L’imagerie populaire a reflété et renforcé cette idée, d’une caricature dans Punch’s Almanack pour 1882 montrant une progression du ver de terre à Darwin, à l’illustration emblématique de singe à homme qui est apparue dans le livre Time-Life 1965 Early Man et est devenue connue sous le nom de mars du progrès.

À partir du riche assortiment de fossiles et d’artefacts récupérés dans le monde entier au cours du siècle dernier, les paléoanthropologues peuvent maintenant reconstituer quelque chose du calendrier et du modèle de l’évolution humaine. Les découvertes montrent clairement que ce système de fichier unique n’est plus tenable. L’évolution ne marche pas régulièrement vers des objectifs prédéterminés. Et de nombreux spécimens d’hominidés n’appartiennent pas à notre ascendance directe mais à des branches latérales de l’humanité – des expériences évolutionnaires qui se sont soldées par une extinction.

Dès le départ, nos traits caractéristiques n’ont pas évolué de manière séquentielle mais fragmentaire. Prenons notre mode de locomotion, par exemple. H. sapiens est ce que les anthropologues appellent un bipède obligé – nos corps sont construits pour marcher sur deux jambes au sol. Nous pouvons grimper aux arbres si nécessaire, mais nous avons perdu les adaptations physiques que d’autres primates ont à la vie arboricole. Des fossiles fragmentaires des plus anciens hominidés connus – Sahelanthropus tchadensis du Tchad, Orrorin tugenensis du Kenya et Ardipithecus kadabba d’Ethiopie – montrent que nos premiers ancêtres ont émergé il y a environ sept millions à 5,5 millions d’années. Bien qu’ils ressemblent à des singes à bien des égards. tous présentent des caractéristiques associées à la marche sur deux jambes au lieu de quatre. Chez Sahelanthropus, par exemple, le trou à la base du crâne à travers lequel passe la moelle épinière a une position avancée suggérant une posture droite. Une démarche bipède peut donc avoir été l’un des tout premiers traits qui distinguent les hominidés des singes ancestraux.

Pourtant, nos ancêtres semblent avoir conservé les traits nécessaires à la locomotion arboricole pendant des millions d’années après avoir développé pour la première fois la capacité de marcher sur deux jambes. Australopithecus afarensis, qui vivait en Afrique de l’Est il y a 3,85 millions à 2,95 millions d’années et est représenté par le squelette connu sous le nom de Lucy, découvert en 1974, était un bipède capable. Mais il avait des bras longs et forts et des doigts recourbés – caractéristiques associées à l’accrobranche. Il faudrait encore un million d’années avant que les proportions des membres modernes n’évoluent et n’engagent les hominidés à vivre sur le terrain, à commencer par H. erectus en Afrique (parfois appelé Homo ergaster).

Le cerveau a évolué selon un horaire assez différent. Au cours de l’évolution humaine, la taille du cerveau a plus que triplé. Cependant, une comparaison du cas cérébral d’A. Afarensis avec celui du Sahelanthropus, beaucoup plus âgé, montre que pratiquement aucune de ces croissances ne s’est produite au cours des premiers millions d’années de l’évolution humaine. En fait, l’essentiel de l’expansion a eu lieu au cours des deux derniers millions d’années, peut-être grâce à une boucle de rétroaction dans laquelle les progrès de la technologie – outils en pierre et autres – ont donné aux hominidés accès à des aliments plus nutritifs tels que la viande, qui pourraient alimenter une plus grande et donc un cerveau plus exigeant en énergie, qui à son tour pourrait imaginer une technologie encore meilleure, et ainsi de suite. Des changements dans la forme et la structure du cerveau ont accompagné ces gains, avec plus de biens immobiliers alloués aux régions impliquées dans le langage et la planification à long terme, entre autres fonctions cognitives avancées.

Ce modèle en mosaïque de l’évolution des hominidés dans lequel différentes parties du corps ont évolué à des rythmes différents a produit des créatures surprenantes. Par exemple, l’Australopithecus sediba d’Afrique du Sud, daté d’il y a 1,98 million d’années, avait une main semblable à un humain attachée à un bras semblable à un apelike, un gros canal de naissance mais un petit cerveau et un os de cheville avancé connecté à un os de talon primitif.

Parfois, l’évolution s’est même doublée d’elle-même. Quand on examine un fossile d’hominidés, il peut être difficile de discerner si l’espèce a conservé un trait primitif tel que la petite taille du cerveau d’un ancêtre antérieur ou si elle a perdu la caractéristique et l’a ensuite réévoluée. Mais l’étrange cas d’Homo floresiensis pourrait bien en être un exemple. Ce membre de la famille humaine a vécu sur l’île de Flores en Indonésie il y a à peine 50 000 ans, mais ressemblait à bien des égards à certains des membres fondateurs de notre genre qui vivaient plus de deux millions d’années plus tôt. Non seulement H. floresiensis avait un petit corps, mais il possédait également un cerveau remarquablement petit pour Homo, de la taille d’un chimpanzé. La meilleure supposition des scientifiques est que cette espèce descend d’une espèce Homo plus musclée et plus intelligente qui s’est échouée sur Flores et a évolué de sa petite taille en tant qu’adaptation aux ressources alimentaires limitées disponibles sur son île d’origine. Ce faisant, H. floresiensis semble avoir inversé ce que les chercheurs considéraient autrefois comme une tendance déterminante de l’évolution d’Homo: l’expansion inexorable du cerveau. Pourtant, malgré son petit cerveau, H. floresiensis réussit toujours à fabriquer des outils en pierre, à chasser les animaux pour se nourrir et à cuisiner sur des feux.

Ajoutant à la complexité de notre histoire, il est maintenant clair que pendant la plupart du temps pendant lequel les humains ont évolué, plusieurs espèces d’hominidés ont parcouru la terre. Entre 3,6 et 3,3 millions d’années, par exemple, au moins quatre variétés d’hominidés vivaient en Afrique. Le paléoanthropologue Yohannes Haile-Selassie du Cleveland Museum of Natural History et son équipe ont récupéré les restes de deux d’entre eux, A. afarensis et Australopithecus deyiremeda, ainsi qu’une éventuelle troisième créature connue uniquement à partir d’un pied fossile distinctif, dans une seule zone appelée Woranso-Mille dans la région Afar de l’Éthiopie. La manière dont ils ont réussi à partager le paysage fait actuellement l’objet de recherches. «Des espèces concurrentes pourraient coexister s’il y avait beaucoup de ressources ou si elles exploitaient différentes parties de l’écosystème», dit Haile-Selassie.

Plus tard, il y a environ 2,7 millions à 1,2 million d’années, des représentants de notre genre, Homo – utilisateurs d’outils à gros cerveau avec des mâchoires et des dents délicates – ont partagé les prairies d’Afrique australe et orientale avec une branche radicalement différente de l’humanité. Membres du genre Paranthropus, ces hominidés avaient des dents et des mâchoires massives, des pommettes et des crêtes évasées au sommet de leur tête qui ancraient de puissants muscles à mâcher. Ici, la coexistence est un peu mieux comprise: alors qu’Homo semble avoir évolué pour exploiter une grande variété de plantes et d’animaux pour l’alimentation, Paranthropus s’est spécialisé dans la transformation d’aliments végétaux fibreux et durs.

H. sapiens chevauchait également avec d’autres types d’humains. Lorsque notre espèce évoluait en Afrique il y a 300 000 ans, plusieurs autres types d’hominidés parcouraient également la planète. Certains, comme les Néandertaliens trapus en Eurasie, étaient des parents très proches. D’autres, dont Homo naledi en Afrique du Sud et H. erectus en Indonésie, appartenaient à des lignées qui divergeaient de la nôtre dans un passé profond. Il y a 50 000 ans encore, la diversité des hominidés était la règle, avec les Néandertaliens, les mystérieux Denisoviens d’Asie, le minuscule H. floresiensis et un autre petit hominidés – l’Homo luzonensis récemment découvert des Philippines – tous en liberté.

De telles découvertes font beaucoup image plus intéressante de l’évolution humaine que le récit linéaire qui a dominé notre vision de la vie. Mais ils soulèvent une question lancinante: comment H. sapiens a-t-il fini par être la seule brindille survivante sur ce qui était autrefois un buisson évolutif luxuriant?

Voici les faits de l’affaire. Nous savons par les fossiles trouvés sur le site de Jebel Irhoud au Maroc que notre espèce est originaire d’Afrique il y a au moins 315 000 ans. Il y a environ 200 000 ans, il a commencé à faire des incursions hors de l’Afrique, et il y a 40 000 ans, il s’était établi dans toute l’Eurasie. Certains des endroits colonisés par H. sapiens étaient occupés par d’autres espèces d’hominidés. Finalement, les autres personnes ont toutes disparu. Il y a environ 30 000 à 15 000 ans, avec la fin des Néandertaliens en Europe et des Denisoviens en Asie, H. sapiens était le seul au monde.

Les chercheurs ont souvent attribué le succès de notre espèce à une cognition supérieure. Bien que les Néandertaliens aient en fait un cerveau légèrement plus gros que le nôtre, les archives archéologiques semblaient indiquer que seul H. sapiens fabriquait des outils spécialisés et utilisait des symboles, suggérant une capacité de langage. Peut-être, la pensée a-t-elle été, H. sapiens l’a emporté grâce à une meilleure prévoyance, une meilleure technologie, des stratégies de recherche de nourriture plus flexibles et des réseaux sociaux plus importants pour le soutien contre les temps difficiles. Alternativement, certains enquêteurs ont proposé, peut-être que H. sapiens a fait la guerre à ses rivaux, en les exterminant directement.

Mais des découvertes récentes ont remis en question ces scénarios. Les archéologues ont appris que la technologie néandertalienne était beaucoup plus variée et sophistiquée qu’on ne le pensait auparavant. Les Néandertaliens, eux aussi, fabriquaient des bijoux et de l’art, fabriquaient des pendentifs à partir de coquillages et de dents d’animaux et peignaient des symboles abstraits sur les murs des grottes. De plus, ils n’étaient peut-être pas nos seuls parents éclairés: une coquille gravée vieille de 500 000 ans de Java suggère que H. erectus possédait également une pensée symbolique. Si les hominins archaïques possédaient plusieurs des mêmes facultés mentales que H. sapiens, pourquoi cette dernière prévalait-elle?

Les conditions dans lesquelles H. sapiens a débuté peuvent avoir joué un rôle. Les données fossiles et archéologiques suggèrent que notre espèce est restée principalement en Afrique pendant les deux premiers cent mille ans de son existence. Là-bas, affirment certains experts, il a évolué comme une population de sous-groupes interconnectés répartis sur tout le continent qui se sont séparés et réunis encore et encore au fil des millénaires, permettant des périodes d’évolution dans l’isolement suivies d’opportunités de métissage et d’échange culturel. Cette éducation évolutive a peut-être fait de H. sapiens un hominidé particulièrement adaptable. Mais ce n’est pas toute l’histoire, comme nous le savons maintenant grâce à la génétique.

Les analyses d’ADN ont révolutionné l’étude de l’évolution humaine. La comparaison du génome humain avec les génomes des grands singes vivants a montré de manière concluante que nous sommes les plus étroitement liés aux chimpanzés et aux bonobos, partageant près de 99% de leur ADN. Et des études à grande échelle sur l’ADN des populations humaines modernes à travers le monde ont éclairé les origines de la variation humaine moderne, renversant la notion vieille de plusieurs siècles selon laquelle les races sont des groupes biologiquement distincts avec des origines distinctes. «Il n’y a jamais eu de populations ou de races pures», dit Raff. La variation humaine moderne est continue, et la plupart des variations existent au sein des populations plutôt qu’entre elles – le produit de notre histoire démographique en tant qu’espèce originaire d’Afrique avec des populations qui se mélangeaient continuellement au fur et à mesure qu’elles migraient dans le monde.

Plus récemment, des études sur l’ADN ancien ont jeté une nouvelle lumière sur le monde des premiers H. sapiens tel qu’il était lorsque d’autres espèces d’hominidés étaient encore en activité. À la fin des années 1990, les généticiens ont commencé à récupérer de petites quantités d’ADN à partir de fossiles de Néandertal et de H. sapiens. Finalement, ils ont réussi à obtenir des génomes entiers non seulement des Néandertaliens et des premiers H. sapiens, mais aussi des Denisoviens, qui sont connus à partir de quelques fossiles fragmentaires de Sibérie et du Tibet. En comparant ces génomes anciens avec des génomes modernes, les chercheurs ont trouvé des preuves que nos propres espèces se croisaient avec ces autres espèces. Les gens d’aujourd’hui portent l’ADN des Néandertaliens et des Denisoviens à la suite de ces rencontres il y a longtemps. D’autres études ont trouvé des preuves de croisement entre H. sapiens et des hominines éteintes inconnues d’Afrique et d’Asie pour lesquelles nous n’avons pas de fossiles mais dont l’ADN distinctif persiste.

L’accouplement avec d’autres espèces humaines peut avoir contribué au succès de H. sapiens. Des études sur des organismes allant des pinsons aux chênes ont montré que l’hybridation avec des espèces locales peut aider les espèces colonisatrices à s’épanouir dans de nouveaux environnements en leur donnant des gènes utiles. Bien que les scientifiques n’aient pas encore découvert les fonctions de la plupart des gènes que les gens portent aujourd’hui à partir d’hominidés disparus, ils en ont identifié quelques-uns et les résultats sont intrigants. Par exemple, les Néandertaliens ont donné des gènes d’immunité à H. sapiens qui auraient pu aider notre espèce à repousser les nouveaux agents pathogènes rencontrés en Eurasie, et les Denisovans ont fourni un gène qui a aidé les gens à s’adapter aux hautes altitudes. H. sapiens est peut-être le dernier hominidé debout, mais il a eu une longueur d’avance sur ses cousins ​​éteints.

Les scientifiques ont beaucoup plus de pièces du puzzle des origines humaines qu’ils ne l’ont fait autrefois, mais le puzzle est maintenant beaucoup plus grand qu’il ne l’était auparavant. De nombreux écarts subsistent et certains pourraient ne jamais se refermer. Prenons la question de savoir pourquoi nous avons développé des cerveaux aussi massifs. À environ 1400 grammes, le cerveau humain moderne est considérablement plus grand que prévu pour un primate de notre taille. «La singularité est pourquoi c’est intéressant – et pourquoi il est impossible de répondre scientifiquement», observe Wood. Certains experts ont suggéré que le cerveau des hominidés gonflait en s’adaptant aux fluctuations climatiques entre les conditions humides et sèches, entre autres explications. Mais le problème en essayant de répondre aux questions «pourquoi» sur l’évolution de nos traits uniques, dit Wood, est qu’il n’y a aucun moyen d’évaluer empiriquement les explications proposées. «Il n’y a pas de contrefactuel. Nous ne pouvons pas remonter à il y a trois millions d’années et ne pas changer le climat. »

D’autres mystères peuvent cependant donner lieu à une enquête plus approfondie. Par exemple, nous ne savons pas encore à quoi ressemblait le dernier ancêtre commun des humains et le genre Pan qui comprend les chimpanzés et les bonobos. Les données génomiques et fossiles suggèrent que les deux lignées ont divergé il y a huit millions à 10 millions d’années – jusqu’à trois millions d’années avant que le plus ancien hominidé connu ne marche sur la terre – ce qui signifie que les paléoanthropologues peuvent manquer une partie substantielle de notre préhistoire. Et ils n’ont presque pas de fossiles du tout de Pan, qui a évolué sur son propre chemin aussi longtemps que nous. Les informations peuvent provenir d’un projet actuellement en cours dans le centre du Mozambique, où Susana Carvalho et René Bobe de l’Université d’Oxford et leurs collègues recherchent des primates fossiles, y compris des hominines, dans des sédiments plus anciens que ceux qui ont donné Sahelanthropus, Orrorin et Ardipithecus.

Les étapes ultérieures de l’histoire humaine sont également truffées d’inconnues. Si H. sapiens se reproduisait avec les autres espèces d’hominidés qu’il a rencontrées, comme nous le savons maintenant, ces groupes échangeaient-ils également leur culture? H. sapiens a-t-il permis aux Néandertaliens d’introduire de nouvelles technologies de chasse et de nouvelles traditions artistiques – ou vice versa? De nouvelles techniques de récupération d’ADN et de protéines anciens à partir de fossiles autrement non identifiables et même de sédiments de grottes aident les chercheurs à déterminer quelles espèces d’hominidés étaient actives et à quel moment se trouvaient sur des sites archéologiques clés.

On se demande où les 175 prochaines années nous mèneront dans la quête pour comprendre qui nous sommes et d’où nous venons. Nous avons peut-être trouvé notre place dans la nature, localisé notre brindille sur l’arbuste, mais nous sommes toujours à la recherche de nous-mêmes. Nous ne sommes qu’humains, après tout.

Crédit: Moritz Stefaner et Christian Lässer

