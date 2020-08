En réaction à la pandémie mondiale de COVID-19, l’attention s’est concentrée sur le rôle potentiel de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) pour réglementer davantage – ou interdire – diverses formes de commerce d’espèces sauvages. Interdire le commerce des animaux sauvages, en particulier pour la consommation humaine, signifie arrêter le mouvement de certaines maladies zoonotiques – infections qui peuvent être transmises des animaux aux humains.

Il a également été suggéré que l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ou l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) pourraient être chargées par les gouvernements de collaborer pour prévenir de futures épidémies et pandémies zoonotiques. . D’autres options incluent un protocole à la Convention sur la diversité biologique (un traité cadre auquel adhèrent toutes les parties à la CITES sauf une) ou un protocole sous l’Assemblée générale des Nations Unies. Mais avec peu d’expérience dans le domaine du transport des animaux sauvages terrestres, ces organismes manquent simplement de l’expertise et de l’infrastructure nécessaires pour réglementer le commerce international des animaux sauvages.

D’autres encore ont suggéré qu’un nouveau traité mondial pourrait être négocié pour se concentrer spécifiquement sur la prévention d’une autre pandémie zoonotique. Alors que nous pensons que l’approche idéale pour minimiser le risque d’une autre pandémie d’origine animale serait la création d’un accord mondial One Health, pour traiter de manière globale les problèmes de santé humaine, vétérinaire et de la faune aux niveaux local, national et international, nous reconnaissons que certains les mesures immédiates proposées sont axées sur l’utilisation de la CITES et de son infrastructure existante.

Ainsi, la CITES – un traité axé sur la conservation de la faune et de la flore à travers la réglementation du commerce international – peut-elle être utilisée pour réglementer le commerce des animaux sauvages afin de protéger la santé humaine? Beaucoup ont pesé sur le rôle ou le non-rôle de la CITES dans la gestion du commerce international des espèces sauvages afin de minimiser le risque de transmission des maladies zoonotiques. Certains découragent toute tentative d’utiliser la CITES dans ce domaine, tandis que d’autres soutiennent que la CITES peut évoluer vers un mécanisme approprié.

Une chose est sûre: la CITES a un mandat mondial, avec 183 gouvernements signataires, 45 ans d’expérience dans la réglementation du commerce international des espèces sauvages, et un système mondial de surveillance et d’enregistrement du commerce, et de promotion des efforts de lutte contre le trafic; ce mandat lie toutes ses parties signataires. L’infrastructure, l’expertise et la portée de la CITES sont sans précédent à l’échelle mondiale. Ni le texte de la CITES ni aucun des documents interprétatifs approuvés par les pays signataires au cours des 45 dernières années n’ont de rapport direct avec les problèmes de zoonose. La CITES réglemente le commerce international des espèces sauvages, mais elle ne le fait que pour des raisons de conservation des espèces et pour garantir la légalité des spécimens commercialisés.

Nulle part dans le texte de la convention les parties ne sont tenues de restreindre le commerce à des fins autres que «pour la protection de certaines espèces de faune et de flore sauvages contre la surexploitation par le commerce international». Conformément aux limitations non équivoques de son texte, les exigences et les autorités de la CITES ne peuvent être adoptées purement et simplement pour réglementer ou interdire le commerce d’animaux au motif qu’ils présentent un risque pour la santé humaine, comme le transfert de maladies zoonotiques.

Certains analystes de la CITES ont proposé que le traité soit amendé pour inclure un nouveau libellé dans le texte de la convention qui élargirait son mandat pour inclure la réglementation du commerce des animaux présentant un risque de transfert de maladies zoonotiques. Cependant, il y a des inquiétudes largement répandues sur le fait que l’ouverture du texte original de la CITES au changement pourrait libérer un flot d’amendements supplémentaires proposés avec un langage qui pourrait saper l’interprétation, la mise en œuvre, l’application et l’efficacité actuelles de la CITES.

Si l’adoption et les amendements ne sont pas envisagés, il reste une bonne option pour utiliser la CITES pour empêcher le transfert de maladies zoonotiques: l’adaptation. La meilleure façon d’adapter la CITES pour faire face au risque de maladie zoonotique consiste à ajouter un additif au traité lui-même: un texte additif couvrant les maladies zoonotiques et le commerce international.

Un tel addendum pourrait être conçu pour remplacer fonctionnellement le langage original de la CITES et imposer une nouvelle obligation aux parties à la CITES de réglementer le commerce des espèces sauvages spécifiquement pour atténuer les risques de propagation des zoonoses par le biais du commerce international. Le texte original de la CITES resterait à l’abri des amendements délétères, tandis que l’addendum pourrait fournir un mandat spécifique pour aborder le commerce international commercial de spécimens en mettant l’accent sur le risque de maladies zoonotiques.

Le risque de zoonoses (y compris les retombées, les recombinaisons et la transmission) n’est pas réparti uniformément sur tout le spectre du commerce des animaux sauvages; les coquilles de moules d’eau douce, utilisées pour semer les huîtres dans l’industrie perlière, ou les peaux d’alligator destinées aux produits en cuir de luxe, ne comportent pas le même risque que, par exemple, les chauves-souris, les primates, les rongeurs ou les oiseaux vivants.

Les oreilles et les yeux des épidémiologistes et des responsables de la santé publique se réjouissent si nous parlons de mammifères et d’oiseaux vivants, et même de reptiles et d’amphibiens, qui sont connus ou présumés avoir été impliqués dans l’origine et la propagation de maladies aussi diverses et graves que brucellose, COVID-19, cryptosporidiose, Ebola, E. coli, MERS, virus Nipah, salmonelle, SRAS et virus du Nil occidental.

Mécaniquement, la lutte contre le risque zoonotique dans le commerce des animaux sauvages pourrait se faire dans un addendum basé sur une «inscription inversée» – une approche dans laquelle aucun animal sauvage vivant (ou tissu animal potentiellement infectieux) ne peut être commercialisé au niveau international, jusqu’à ce qu’il soit spécifiquement déterminé comme étant de faible zoonose risque de maladie. Dans le cadre d’un système d’inscription inversée, toutes les espèces d’animaux sauvages ou parties du corps sont présumées à haut risque jusqu’à ce qu’il soit déterminé qu’elles peuvent être commercialisées sans danger. Bien entendu, l’inscription de «toutes» les espèces pourrait être limitée aux mammifères et aux oiseaux ou à tout autre groupe spécifique d’animaux, tout en exemptant d’autres groupes ou catégories spécifiques de produits, parties ou produits commercialisés; ou il pourrait se référer uniquement aux animaux vivants. L’additif ne doit pas être utilisé pour éliminer ou entraver le commerce à faible risque. Et pour les «espèces défrichées» ou les produits et groupes d’animaux non inclus dans un addendum, les garanties du traité CITES original contre la surexploitation resteraient applicables.

Il est impossible de savoir s’il est possible d’apporter des modifications à la CITES pour lutter contre le commerce international des animaux sauvages afin de prévenir les épidémies zoonotiques et les pandémies tant que les gouvernements, les organisations intergouvernementales et la société civile n’auront pas entamé la conversation attendue depuis longtemps sur les mesures nécessaires pour réduire le risque de transfert de maladies zoonotiques et émergence.

Que l’on soutienne le principe de précaution ou le concept d’utilisation durable, il n’est plus défendable d’ignorer la troisième jambe du tabouret dans ce débat – le contrôle de l’émergence et du transfert des maladies zoonotiques, conduisant potentiellement à une autre pandémie.

Idéalement, un nouveau traité ou protocole international pourrait être élaboré pour traiter le risque de maladie zoonotique et pourrait être assez large pour couvrir également les animaux domestiques, qui sont essentiellement exclus du mandat de la CITES (et qui présentent également un risque zoonotique élevé lorsqu’ils sont vendus vivants et abattus. sur place dans les grands marchés alimentaires commerciaux). Mais l’élaboration et la ratification d’un tel nouveau traité pourraient prendre beaucoup trop de temps pour empêcher la prochaine pandémie.

La raison la plus importante pour laquelle la CITES est mieux placée pour lutter contre le commerce d’animaux sauvages à haut risque zoonotique que d’autres mécanismes existants est sa maturité de 45 ans en matière d’architecture, de processus, d’infrastructure, d’expertise et d’expérience dans la réglementation et l’application des normes internationales relatives au commerce des espèces sauvages. Le système mondial amélioré de mise en œuvre de la CITES donnerait aux nations du monde une longueur d’avance dans la mise en œuvre de tout nouveau protocole pour lutter contre le transfert de maladies zoonotiques. Laisser la CITES en dehors de la solution signifie abandonner le seul système mondial de réglementation et d’application du commerce des espèces sauvages existant, et ce serait une perte qui ne serait ni facile ni rapidement remplacée.