Tout le monde n’est pas en mesure de vivre en permanence en prenant des décisions sans savoir ce qui va se passer

Ne rien faire est une décision. Mais nous ne parlons pas seulement de ne pas prendre de décision, mais que si l’action est prise, c’est la bonne: faire un pas en avant quand tout le monde le donne n’est pas différentielComme faire un seul pas lorsque tout le monde en prend deux ou prendre une décision lorsque quelqu’un se déplace dans une autre direction, ou si une organisation qui jusqu’à présent n’était même pas répertoriée comme concurrent potentiel est et est en avance.

Tout le monde n’est pas en mesure de vivre en permanence en prenant des décisions sans savoir ce qui va se passer. Travailler avec l’incertitude crée de l’anxiété, et cela peut conduire à un mode de travail non coordonné et inefficace. C’est aussi une caractéristique d’un leader qui peut finir par avoir un impact sur la culture de l’organisation. ET La culture est comme la confiance: il faut des années à construire, des minutes à perdre et des décennies à se rétablir.

Cheryl Strauss Einhorn, auteur des livres Problem Solved and Investing in Financial Research, souligne que lorsque nous ressentons une telle incertitude, nos processus de prise de décision peuvent échouer. Nous pouvons geler et craindre d’agir, ou nous pouvons agir sur la base de préjugés, d’émotion et d’intuition plutôt que de logique et de faits.

Soit en raison du manque de ventes, du besoin d’être actif ou d’avoir plus de temps pour le faire, les réseaux sociaux professionnels se sont fortement activés depuis la pandémie. LinkedIn a signalé que Lors du COVID-19, les conversations entre les personnes liées à ce réseau ont augmenté de 55% par rapport à l’année dernière. Et pas seulement: la quantité de contenu créé par les professionnels a dépassé les 60%, avec 21% d’interaction en plus entre les membres d’une même entreprise.

Parmi les profils qui ont été exposés avec beaucoup plus d’activité sont les publicités et ceux qui ont un profil en tant que leader dans les organisations. Dans ces cas, par rapport à l’année précédente, les publications ont augmenté de 42% et l’activité de 54%. Mais si les 706 millions de professionnels répartis dans 200 pays qui font désormais partie de LinkedIn multiplient leurs interactions, partagent leurs connaissances et se connectent de cette manière Dans quelle mesure cela influe-t-il sur la façon dont nous travaillons, entretenons des relations, embauchons ou influencons?

Et maintenant quoi?

Gérer une organisation en crise nécessite encore beaucoup plus d’analyse: tout comme il y a paralysie par analyse, passer de l’agilité est aussi un problème

Pour Stephen Hawking “Le plus grand ennemi de la connaissance n’est pas l’ignorance, c’est l’illusion de la connaissance”, Particulièrement remarquable aujourd’hui, où de nombreuses entreprises prennent de grandes décisions pour s’adapter et survivre ou pour se transformer et innover.

Mais sur la base de quelles connaissances décidons-nous et agissons-nous? Sommes-nous sûrs que ces décisions sont les bonnes? Si tous les dirigeants et professionnels observent les mêmes variables et sont formés sur les mêmes technologies, il est possible que les décisions qu’ils prennent aient un impact faible ou à court terme puisque, un peu avant ou un peu plus tard, les concurrents pourraient également franchir cette étape.

Bien que le terme agilité soit utilisé pour résoudre les problèmes ou les défis axés sur le client, Gérer une organisation en crise demande encore beaucoup plus d’analyse: tout comme il y a paralysie par analyse, passer de l’agilité est aussi un problème.

En ce sens, Daniel Insenberg et Alessandro Di Fiore ont récemment publié dans le Harvard Business Review les piliers sur lesquels un leader doit se fonder lorsqu’il fait face à une crise et à l’incertitude, ce qui sera normal dans la dynamique du monde numérique.

Bien que les personnes au sein d’une organisation soient les mêmes, la dynamique change soudainement le scénario dans lequel elles opèrent, la façon dont elles le font et les résultats qu’elles obtiennent

Accélérez, freinez ou ralentissez. Le guépard, classé comme le mammifère le plus rapide du monde, poursuit sa proie à la moitié de la vitesse à laquelle il peut courir. Les chercheurs susmentionnés pensent que cette stratégie permet aux guépards de gagner de la force et de ne pas trop se pousser dans une direction au cas où leur proie changerait soudainement de cap. Cette analogie s’applique aux entreprises, en particulier lorsque leurs marchés commencent à se contracter, au lieu de ralentir ou avant un virage rapide, elles doivent ralentir pour écouter leurs clients, suivre les opportunités, conserver les ressources et améliorer leur capacité à changer de direction si nécessaire. . Réduire la vitesseCela permet également aux organisations de se rassurer si ce qu’elles ont observé du comportement ou des tendances du marché à un moment donné est toujours valide.

Bien que les personnes au sein d’une organisation soient les mêmes, la dynamique change soudainement le scénario dans lequel ils évoluent, la manière dont ils le font et les résultats qu’ils obtiennent. Un profil qui il y a un an était excellent pour un rôle aujourd’hui a cessé de l’être, et vice versa. Et il se peut que cela change à nouveau face à un nouveau défi, donc l’adaptabilité des employés et des dirigeants doit changer. Apprendre, désapprendre et réapprendre fait partie du nouvel état d’esprit.

Analysez les nouvelles données comme si nous cherchions de l’or. Avant, nous nous levions le matin et nous ne nous attendions pas à un grand changement dans notre routine par rapport à la veille. Nous sommes habitués à joindre des points pour décider, mais aujourd’hui les points sont réunis dans des réseaux qui peuvent générer différents types de connexions pour des points infinis, ce qui ajouté à la vitesse du traitement technologique peut générer de nouvelles gestations, transformations ou perturbations qui peuvent changer la chance. d’une entreprise, d’un secteur ou d’une région en un clin d’œil. Il n’y a plus de carte pour les organisations car le territoire est souvent flou et redessiné. La seule chose certaine est que l’avenir est incertain.

Décidez avec les données

Les données modélisées génèrent souvent l’illusion du regroupement, par lequel nous supposons que les événements aléatoires sont des informations qui nous aideront à prédire un événement futur

Strauss Einhorn propose une série de considérations que chaque dirigeant doit intégrer afin de prendre des décisions plus appropriées dans des contextes dynamiques. Il existe trois catégories de données: met en évidence les données, qui captent notre attention parce qu’ils ont de la pertinence ou nous étonnent. Lles données de contexte, ceux qui ont un cadre qui peut influer sur la façon dont nous les interprétons; et les données modelées, qui semblent se comporter de manière régulière, intelligible et significative.

Les points forts ils peuvent activer le biais de saillance dans lequel nous surpondérons les informations nouvelles ou notables, ce qui peut entraîner une prise de décision sous-optimale, des erreurs de planification, etc. Par exemple, «la demande de passagers aériens en avril 2020 a chuté de 94,3% par rapport à avril 2019 en raison des restrictions de voyage liées au COVID-19. Cette statistique choquante pourrait nous faire penser que les voyages tels que nous les connaissons sont terminés, mais en réalité ces données exceptionnelles ne nous disent presque rien sur les futurs voyages », a déclaré l’auteur.

Pour sa part, données contextuelles ils peuvent nous conduire à restreindre la réflexion et conduire à des biais de cadrage: le contexte dans lequel nous recevons des données influe sur la façon dont nous les pensons. Par exemple, «80% du hamburger contient de la viande maigre» semble plus sain que «du bœuf avec 20% de matières grasses». C’est le même produit encadré différent.

Données modelées ils génèrent généralement l’illusion du regroupement, par lequel nous supposons que les événements aléatoires sont des informations qui nous aideront à prédire un événement futur. Le cerveau humain est programmé pour rechercher des modèles, même lorsqu’ils n’existent pas. Et même s’il y a certains modèles, ils peuvent ne pas avoir de valeur prédictive: un dé lancé dont un quatre sort plusieurs fois de suite a établi un modèle, mais cela ne dit rien sur le résultat du prochain lancer.

Dans un monde rapide, incertain et complexe, avant d’agir ou de réagir, nous devons nous demander: que savons-nous? Nous ne savons pas? Qu’est-ce qu’on a besoin de savoir? Comment apprenons-nous ce que nous devons savoir? et pour cela, nous avons besoin de données, de savoir interpréter, de relier et de trouver des modèles pour décider.

* Diego Pasjalidis est un ingénieur spécialisé en stratégies, innovation et transformation numérique, auteur du livre Inspiración Extrema, responsable de l’innovation et du numérique de Stefanini Argentina et conférencier.

