C’est un dilemme central de la vie humaine – plus urgent, sans doute, que l’inévitabilité de la souffrance et de la mort. Cela fait des années que je rumine et que j’en discute avec mes étudiants. Cela nous inquiète sûrement plus que jamais en cette ère de peste. Les philosophes appellent cela le problème des autres esprits. Je préfère l’appeler le problème du solipsisme.

Le solipsisme, techniquement, est une forme extrême de scepticisme, à la fois complètement fou et irréfutable. Il soutient que vous êtes le seul être conscient existant. Le cosmos est né lorsque vous êtes devenu sensible, et il disparaîtra lorsque vous mourrez. Aussi folle que puisse paraître cette proposition, elle repose sur un fait brut: chacun de nous est enfermé dans une cellule de prison imperméable à la conscience subjective. Même nos échanges les plus intimes pourraient tout aussi bien se faire via Zoom.

Vous faites l’expérience de votre propre esprit à chaque seconde de veille, mais vous ne pouvez déduire l’existence d’autres esprits que par des moyens indirects. D’autres personnes semblent posséder des perceptions conscientes, des émotions, des souvenirs, des intentions, tout comme vous, mais vous ne pouvez pas être sûr qu’elles le font. Vous pouvez deviner à quoi me ressemble le monde, en fonction de mon comportement et de mes déclarations, y compris ces mots que vous lisez, mais vous n’avez pas d’accès direct à ma vie intérieure. Pour tout ce que vous savez, je suis peut-être un robot stupide.

La sélection naturelle nous a inculqué la capacité d’une soi-disant théorie de l’esprit – un talent pour comprendre les émotions et les intentions des autres. Mais nous avons une contre-tendance à nous tromper les uns les autres et à craindre d’être trompés. La tromperie ultime serait de prétendre que vous êtes conscient alors que vous ne l’êtes pas.

Le problème du solipsisme contrarie les efforts pour expliquer la conscience. Les scientifiques et les philosophes ont proposé d’innombrables hypothèses contradictoires sur ce qu’est la conscience et comment elle surgit. Les panpsychistes soutiennent que toutes les créatures et même la matière inanimée – même un seul proton! – possèdent la conscience. Les matérialistes purs et durs insistent, à l’inverse (et perversement), que même les humains ne sont pas si conscients.

Le problème du solipsisme nous empêche de vérifier ou de falsifier ces affirmations et d’autres. Je ne peux pas être sûr que vous soyez conscient, encore moins une méduse, un sexbot ou une poignée de porte. Tant que nous manquons de ce que le neuroscientifique Christof Koch appelle un appareil de mesure de la conscience – un appareil qui peut mesurer la conscience de la même manière qu’un thermomètre mesure la température – les théories de la conscience resteront dans le domaine de la pure spéculation.

Mais le problème du solipsisme est bien plus qu’une question philosophique technique. C’est une réponse paranoïaque mais compréhensible aux sentiments de solitude qui se cachent en nous tous. Même si vous rejetez le solipsisme en tant que position intellectuelle, vous le ressentez, émotionnellement, chaque fois que vous vous sentez éloigné des autres, chaque fois que vous affrontez la terrible vérité que vous ne pouvez jamais connaître, connaissez vraiment une autre personne et personne ne peut vraiment vous connaître.

La religion est une réponse au problème du solipsisme. Nos ancêtres ont imaginé une entité surnaturelle qui témoigne de nos peurs et désirs les plus intimes. Peu importe à quel point nous nous sentons seuls, à quel point nous sommes éloignés de nos semblables, Dieu est toujours là pour veiller sur nous. Il voit nos âmes, nos moi les plus secrets, et il nous aime de toute façon. Ne serait-il pas agréable de le penser.

Les arts peuvent également être considérés comme des tentatives de surmonter le problème du solipsisme. L’artiste, le musicien, le poète, le romancier dit: C’est ce que ma vie ressent ou C’est ce que la vie peut ressentir pour une autre personne. Elle nous aide à imaginer ce que c’est d’être une femme noire essayant de sauver ses enfants de l’esclavage, ou un vendeur de publicité juif errant dans Dublin, se demandant si sa femme le trompe. Mais imaginer, ce n’est pas savoir.

Certaines de mes œuvres d’art préférées s’attardent sur le problème du solipsisme. Dans Je pense à la fin des choses et aux films précédents, ainsi qu’à son nouveau roman Antkind, Charlie Kaufman dépeint d’autres personnes comme des projections d’un protagoniste perturbé. Kaufman espère sans doute nous aider, ainsi que lui-même, à surmonter le problème du solipsisme en évacuant son inquiétude à ce sujet, mais je trouve ses dramatisations presque trop évocatrices.

L’amour, idéalement, nous donne l’illusion de transcender le problème du solipsisme. Vous sentez que vous connaissez vraiment quelqu’un, de l’intérieur, et elle vous connaît. Dans les moments de communion sexuelle extatique ou de convivialité mondaine – pendant que vous mangez de la pizza et que vous regardez The Alienist, par exemple – vous fusionnez avec votre bien-aimé. La barrière entre vous semble disparaître.

Inévitablement, cependant, votre amant vous déçoit, vous trompe, vous trahit. Ou, moins dramatiquement, un léger changement bio-cognitif se produit. Vous la regardez pendant qu’elle grignote sa pizza et pensez, qui, quoi, est cette étrange créature? Le problème du solipsisme est réapparu, plus douloureux et étouffant que jamais.

Ça s’empire. En plus du problème des autres esprits, il y a le problème du nôtre. Comme le souligne le psychologue évolutionniste Robert Trivers, nous nous trompons au moins aussi efficacement que nous trompons les autres. Un corollaire de cette sombre vérité est que nous nous connaissons encore moins que les autres.

Si un lion pouvait parler, a déclaré Wittgenstein, nous ne pourrions pas le comprendre. La même chose est vraie, je suppose, de notre moi le plus profond. Si vous pouviez écouter votre subconscient, vous n’entendriez que des grognements, des grognements et des gémissements – ou peut-être les grincements aigus de données brutes de code machine parcourant un canal.

Pour les malades mentaux, le solipsisme peut devenir terriblement vivant. Les victimes du syndrome de Capgras pensent que des imposteurs identiques ont remplacé leurs proches. Si vous avez le délire de Cotard, également connu sous le nom de syndrome du cadavre ambulant, vous devenez convaincu que vous êtes mort. Un trouble beaucoup plus courant est la déréalisation, qui fait que tout – vous, les autres, la réalité dans son ensemble – semble étrange, bidon, simulé

La déréalisation m’a tourmenté tout au long de ma jeunesse. Un épisode était auto-induit. Traîner avec des amis au lycée, j’ai pensé que ce serait amusant d’hyperventiler, de retenir ma respiration et de laisser quelqu’un me serrer la poitrine jusqu’à ce que je m’évanouisse. Quand je me suis réveillé, je n’ai pas reconnu mes copains. C’étaient des démons qui se moquaient de moi. Pendant des semaines après que cette horrible sensation se soit évanouie, tout semblait irréel, comme si j’étais dans un film épouvantable.

Et si ceux qui sont affligés de ces prétendus délires voient clairement la réalité? Selon la doctrine bouddhiste de l’anatta, le moi n’existe pas vraiment. Lorsque vous essayez de cerner votre propre essence, de la saisir, elle vous glisse entre les doigts.

Nous avons mis au point des méthodes pour cultiver la connaissance de soi et apaiser nos angoisses, comme la méditation et la psychothérapie. Mais ces pratiques me semblent être des formes d’auto-lavage de cerveau. Lorsque nous méditons ou voyons un thérapeute, nous ne résolvons pas le problème du solipsisme. Nous nous entraînons simplement à l’ignorer, à supprimer l’horreur et le désespoir qu’elle déclenche.

Nous avons également inventé des lieux mythiques dans lesquels le problème du solipsisme disparaît. Nous transcendons notre solitude et fusionnons avec les autres en un tout unifié. Nous appelons ces lieux le paradis, le nirvana, la singularité. Mais le solipsisme est une caverne dont nous ne pouvons pas nous échapper – sauf peut-être en prétendant qu’il n’existe pas. Ou, paradoxalement, en y faisant face, comme le fait Charlie Kaufman. Savoir que nous sommes dans la grotte peut être aussi proche que possible pour y échapper.

En théorie, la technologie pourrait nous délivrer du problème du solipsisme. Christof Koch propose que nous obtenions tous des implants cérébraux avec le Wi-Fi, afin que nous puissions fusionner les esprits grâce à une sorte de télépathie de haute technologie. Le philosophe Colin McGinn suggère une technique qui consiste à «épisser le cerveau», à transférer des morceaux de votre cerveau dans le mien, et vice versa.

Mais voulons-nous vraiment échapper à la prison de notre moi subjectif? L’archnémèse de Star Trek: The Next Generation est le Borg, une légion d’humanoïdes technologiques améliorés qui ont fusionné en une seule grande méta-entité. Les membres Borg ont perdu leur séparation les uns des autres et donc leur individualité. Quand ils rencontrent des humains ordinaires, ils marmonnent dans un monotone effrayant: «Vous serez assimilés. La résistance est futile. »

Aussi difficile que la solitude puisse être pour moi, je ne veux pas être assimilée. Si le solipsisme me hante, l’unité fait de même, une unification si complète qu’elle éteint mon petit moi mortel. La meilleure façon de faire face au problème du solipsisme en cette période étrange et solitaire est peut-être d’imaginer un monde dans lequel il a disparu.

