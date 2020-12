“La vaccination contre le COVID-19 dans la province de Buenos Aires se fera toujours à son tour et via le site Web”, a déclaré Nicolás Kreplak.

Après près de dix mois de pandémie et après l’acquisition de 300000 vaccins Spoutnik V, le mardi 29 commencera la «Buenos Aires Faites-vous vacciner»: Le plan de vaccination public, gratuit et facultatif contre le COVID-19 dans la province de Buenos Aires.

Comment l’application du vaccin sera-t-elle effectuée dans la province et à qui sera accordée la priorité? Selon le vice-ministre de la Santé de Buenos Aires, Nicolas Kreplak, la priorité sera donnée aux agents de santé et aux personnes de plus de 60 ans. En raison de la densité de population, les deux tiers des doses destinées à la province seront spécifiquement destinées aux banlieues.

Parallèle, Une campagne de vaccination sera également mise en œuvre dans la ville de Buenos Aires, sur la base d’un plan progressif et échelonné. Les 23 100 doses initiales de Spoutnik-V seront destinées à l’ensemble du personnel de santé de première ligne et couvriront les secteurs public et privé.

«Le vaccin sera disponible dans un total de 37 hôpitaux, 17 du système de santé publique et 20 privés ou dépendants d’autres juridictions», ont-ils soutenu du portefeuille de la santé de Buenos Aires.

“Nous allons travailler avec un système par équipes. Ce n’est pas une option possible pour les gens de faire la queue pour le vaccin. Surtout ceux de plus de 60 ans”, a déclaré Kreplak (Photo: REUTERS / Sergey Pivovarov).

Du ministère de la Santé de la province, ils ont lancé une page Web où ceux qui souhaitent se faire vacciner peuvent désormais s’inscrire. «Nous avons de grandes attentes. Je pense que l’ensemble de la société a de grands espoirs que le vaccin nous aidera à sortir de cette situation pour être plus clair sur ce que va être 2021 », a déclaré Kreplak en dialogue avec le programme AM 750« Pasajera en trance ».

Selon le vice-ministre, le nombre de personnes impliquées, directement ou indirectement, dans le plan de vaccination est énorme. “Il y a quelques milliers de personnes spécialement formées pour faire l’application et la logistique à différents points”, a-t-il déclaré. En outre, il a déclaré que tous les bureaux de l’État seront disponibles pour gérer les transferts de la population à travers un système.

“Ce n’est pas une option possible pour les gens de faire la queue pour le vaccin. Surtout ceux qui constituent la population à risque », a-t-il déclaré. Concernant cette question, Kreplak a soutenu que les plus de 60 ans sont 24 fois plus susceptibles de mourir que les moins de 60 ans.

“Cette population doit être couverte le plus rapidement possible, pour faire en sorte que la deuxième vague ne touche pas pleinement cette population sans immunité”, a-t-il renforcé.

Selon le vice-ministre de la Santé de Buenos Aires les premiers à recevoir les doses de Spoutnik seront les agents de santé des thérapies intensives et des unités de soins intensifs.

“Même s’ils sont domiciliés en ville, ils peuvent être vaccinés en Province, sur leur lieu de travail. Le reste de la population va devoir se faire vacciner dans la ville car il y a aussi une distribution du vaccin en fonction de la population », a-t-il dit.

Après avoir appliqué les doses au personnel de santé, la priorité sera donnée aux personnes de plus de 60. Pendant ce temps, de la province, ils vous invitent à vous inscrire sur le site.

Kreplak a déclaré que sur les 123 000 doses destinées à la province, les deux tiers (environ 80 000) seront spécifiquement destinées aux banlieues “en raison de la densité de population de la région”.. «C’est important parce que la première épidémie et ce deuxième« coup »ont leur épicentre dans le Grand Buenos Aires et à Mar del Plata. Pour cette raison, ce sont des endroits où il faut commencer à vacciner rapidement », a-t-il ajouté.

Après avoir appliqué les doses au personnel de santé, les plus de 60 ans seront priorisés.En attendant, la province vous invite à vous inscrire sur le site https://vacunate.ms.gba.gov.ar.

“Il y a déjà 250 mille personnes qui ont exprimé leur volonté de recevoir le vaccin. Il sera toujours en service et via le site Web. Nous n’attribuons pas encore des équipes, nous le ferons lorsque nous connaîtrons la date exacte de livraison des cinq millions qui arriveront en janvier, mais nous ne savons pas si ce sera les 15, 17, 19 ou 20 janvier. Là, nous commencerons à attribuer et Ce sera un énorme déploiement jamais vu auparavant pour vacciner le plus rapidement possible.», A déclaré le vice-ministre de la Santé de Buenos Aires.

Cette semaine, le pays lance le «Plan stratégique de vaccination contre le COVID-19». Comme indiqué dans le portefeuille de la santé, la distribution du vaccin Spoutnik se fera «avec une logistique fédérale, équitable et proportionnelle».

Au niveau national, comme le rapporte le portefeuille de la santé, on parle d’un plan de vaccination sans antécédents. La distribution du vaccin Spoutnik se fera “avec une logistique fédérale, équitable et proportionnelle”, ont-ils maintenu à partir du compte Twitter du ministère de la Santé de la Nation.

La ville de Buenos Aires recevra 23 100 vaccins; la province de Santa Fe 24 100; Cordoue 21.900; Tucuman 11 500; Mendoza 11 000; Entre les rivières 10 100; Saut 8 300; Chaco 7 700; Courant 6 700; Santiago del Estero 5 900; Missions 5 200; San Juan 4 700; Jujuy 4 600; Rio Negro 4 400; Neuquen 3 600; Formosa 3 400; Saint-Louis 3 300; Chubut 3 000; Catamarca 2 800; La Rioja 2 600; Santa Cruz 2 400; La Pampa 2300 et Tierra del Fuego 1300.

Avant de dire au revoir, Kreplak a fait appel à la conscience des citoyens. «La vaccination est un événement collectif, tout comme le don de plasma qui s’est avéré efficace. Même ainsi, nous devons garantir plus de temps de soins car jusqu’à ce que la vaccination produise l’immunité nécessaire, cela prendra quelques mois. Alors cet été, et pendant encore quelques mois, il faudra continuer avec prudence et respecter les consignes d’hygiène et de sécurité ».

