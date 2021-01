Depuis le début de la pandémie de coronavirus, l’activité physique est devenue un passe-temps pour de nombreuses personnes. Pour beaucoup de temps les gymnases étaient fermés et les maisons étaient le centre de la pratique du sport. C’est ainsi que les influenceurs, les entraîneurs et les athlètes ont partagé leurs routines pour leurs centaines de milliers de followers.

C’était le cas de l’instagrammeur Lauren Giraldo, qu’il a publié sur ses réseaux sociaux un entraînement appelé 12-3-30, avec qui elle perdu 13 kilos, et à ce jour, cela l’encourage à continuer à faire de l’exercice sans effort et à vouloir faire du sport.

La vidéo de votre routine est devenu viral sur Tik Tok, et a réussi à avoir 2,5 millions de likes et près de 12 millions de vues, Et le nombre continue d’augmenter à mesure que de nouveaux comptes découvrent que la formation génère des résultats positifs.

“Je ne suis pas un coureur et courir sur le tapis roulant n’a pas fonctionné pour moi”dit l’instagrameur. «J’ai commencé à jouer avec les réglages du tapis roulant, et à ce moment-là –2019–, le tapis roulant de ma salle de gym avait 12 pentes maximum, 3 miles par heure (4 kilomètres) se sentait bien, comme marcher, et ma grand-mère m’avait toujours dit que 30 minutes par jour C’était tout ce dont tu avais besoin C’est ainsi que la combinaison a commencé », a-t-il détaillé à Today.

Lauren a ajouté: «Quiconque s’est déjà exercé sur le tapis roulant comme une pente sait que c’est beaucoup plus difficile qu’il n’y paraît. Au début, c’était difficile, mais il m’a fallu quelques mois pour commencer à profiter de la formation. “

L’influenceur, qui cumule près de 900000 followers sur Instagram, a également déclaré: «J’ai trouvé que se concentrer sur moi-même pendant 30 minutes par jour était non seulement bon pour mon corps, mais aussi pour mon esprit.. Maintenant c’est quelque chose que j’espère faire chaque matin. “

Quelle est la formation de Lauren Giraldo?

Le secret de votre entraînement réside dans la configuration du tapis de course. Montez sur la pente 12, en vitesse 3 et restez dessus pendant 30 minutes.

Selon la vidéo TikTok de Giraldo, elle fait l’entraînement environ cinq fois par semaine, ce qui l’a aidée à perdre 13 kilos. Comptez ça elle remarqua rapidement les changements dans son corps, mais était plus heureuse des changements qu’elle ne se sentait mentalement. «J’étais fier de monter sur le tapis roulant et d’avoir du temps pour moi pendant 30 minutes. Je me sens épanoui à chaque fois que je le fais ».

Cependant, Giraldo dit qu’au début, quand il a commencé avec le 12-3-30, il n’a pas pu terminer la routine de course et a dû faire des pauses. “J’ai commencé par faire une pause après 10 ou 15 minutes. J’ai dû beaucoup travailler pour arriver à 30 minutes ».

Aujourd’hui elle, en plus de faire cette routine, Il intègre également des outils de musculation et autres exercices complémentaires pour rendre votre entraînement efficace et ainsi pouvoir maintenir votre nouvelle silhouette.

12 pentes, 3 vitesses et 30 minutes d’entraînement, c’est la méthode 12-3-30 (Franco Fafasuli)

Cependant, il y a des spécialistes qui ne sont pas d’accord pour commencer cette formation du jour au lendemain. «Si quelqu’un de jeune s’entraîne avec cette formation et est dans la vingtaine et en bonne santé, vous verrez que c’est assez important et vous devriez avoir une journée de récupération “dit Dennis Cardone, spécialiste de la médecine du sport ostéopathique et chef de la médecine sportive de soins primaires à NYU Langone Health.

Et il recommande: «Si vous commencez à vous mettre en forme ou à y revenir après avoir passé une quarantaine sur le canapé, l’idéal est de commencer par des entraînements à faible impact, telles que le cyclisme, le vélo elliptique, la natation ou les activités de cross training ».

De plus, le spécialiste a déclaré que l’inclinaison du tapis roulant pouvait vraiment être un facteur de stress, même s’il ne s’agissait que de la marche. “Bas du dos, ischio-jambiers, tendon d’Achille, genou, fascia plantaire, ce sont les zones où l’on observe des blessures importantes liées au basculement d’une bande», Détaille Cardone.

Enfin, il dit: “Les gens pensent que le tapis roulant est très sûr; Ce n’est pas à l’extérieur, c’est une surface douce et tolérante. Mais ce n’est pas très différent de monter une colline; Vous ne vous protégez pas beaucoup plus en étant sur un tapis roulant qu’en étant dans la rue », a averti Cardone. “Trente minutes à gravir une montagne, c’est assez difficile quand on y pense.”

«Courir sur le tapis roulant avec une pente, même légère, produit un plus grand effort à la fois cardio et musculaire. C’est pourquoi c’est important disposer d’une base adéquate pour réaliser ce type de formation“, Détails Infobae Instructeur de Pilates et entraîneur personnel Sandra Martino.

Et il élargit sa réponse: «Sinon, nous courons le risque de nous blesser, et les muscles affectés peuvent être principalement les ischio-jambiers et les mollets, ainsi que les quadriceps».

