Le vendredi 27 novembre à 20h30 la quatrième édition de Gourmets à la maison, une expérience culinaire en ligne dans laquelle des chefs renommés enseignent un cours de cuisine amusant et dynamique aux participants. A cette occasion, deux femmes seront en charge: Franca Ruderman, chef cuisinier du restaurant Fayer, qui mettra les participants au défi de cuisiner une de leurs spécialités de la maison en suivant toutes leurs instructions; Oui Juliana Del Águila Eurnekian, président et propriétaire de Vignobles de la fin du monde, qui sera en charge de l’appariement avec le vin et agira en tant que modérateur de ce cours de cuisine à distance.

«En tant que domaine viticole et restaurant, nous avons inauguré ensemble notre première activité dans le cadre de cet événement qui vise à apporter la meilleure gastronomie et les meilleurs vins», avancé dans le dialogue avec Infobae De l’Eurnekian Eagle. «L’idée est que ce soit le premier d’une longue série, notamment à cause de l’inertie entre le restaurant et la cave. Offres Fayer Cuisine du Moyen-Orient, en particulier israélienne, et nous, en tant que Bodega del Fin del Mundo, unissons l’Argentine à l’Arménie. Nous avons trouvé un accord parfait lors de ce voyage. Toute notre histoire et notre manière de traiter les saveurs viennent du même endroit ».

“L’idée est que les gens puissent essayer nos plats d’un autre côté, quelque chose de dynamique”Ruderman est d’accord. «Les classiques de Fayer préparés par eux, un peu de notre magie chez eux. Cette année, avec la livraison, nous avons pu rejoindre leurs maisons mais ne leur avons jamais donné nos recettes et les avons faites préparer. Pour moi, l’un des plus beaux aspects de l’alimentation est aussi de pouvoir le préparer ».

Franca Ruderman dirige l’équipe de cuisine de Fayer Buenos Aires avec Magalí Zanchi, un restaurant spécialisé dans la cuisine du Moyen-Orient, où les pommes de terre, les sandwichs au pastrami et les falafels au tahini et au lebaneh attirent le palais des convives.

“Dans Fayer nous fusionnons la nourriture israélienne avec les incendies argentins: quelques plats classiques d’ici (oeil de boeuf, entraña), d’autres de là (comme le houmous, falafel, babaganoush) et aussi des préparations modernes et reversion avec les différentes touches d’épices, d’ingrédients, de légumes, de viandes d’Israël et d’Argentine. Par exemple, la pêche au brut de l’Atlantique au jrein, ou la patate douce au plomb à la chermoula ».

Pastron est l’une des spécialités de Fayer

La chef a commencé sa carrière en 2015 en tant que responsable de l’équipe de cuisine du camping, chez BsAs Design, parallèlement à ses études à l’Institut argentin de la gastronomie (IAG). Trois ans plus tard, il est arrivé à Fayer, où il a pu se livrer pleinement aux arômes et saveurs de la cuisine israélienne.

«J’adore pouvoir travailler avec Franca», a déclaré Del Águila Eurnekian. «Ce n’est pas facile de trouver un partenaire comme ça, de pouvoir travailler avec d’autres femmes et au-dessus de votre âge. Au-delà d’être super talentueuse, sa cuisine surprend et est très attractive. Elle emprunte un chemin très différent et très personnel par rapport à ce qu’est la nourriture à Buenos Aires ». «J’ai rencontré Juli parce qu’elle vient manger chez Fayer», a ajouté le chef; nous aimons le lien que nous avons entre leur côté arménien et notre côté israélien. “

Juliana Del Águila Eurnekian est propriétaire et présidente des Bodegas del Fin del Mundo, et depuis plusieurs années, il travaille pour apprendre, entreprendre et comprendre, dans le but d’obtenir les meilleurs vins de Patagonie, mais aussi d’Argentine. Cette cave est la seule du pays capable d’unir les vins du Nouveau et de l’Ancien Monde. La mission du jeune vigneron n’est pas seulement de récupérer le passé à un endroit, mais de créer l’avenir dans l’autre.

Le pinot noir choisi pour la rencontre gastronomique

Mais elle s’est non seulement concentrée sur San Patricio del Chañar, ce tout nouveau terroir du Nouveau Monde, mais a également voyagé plusieurs fois en Arménie, d’où la famille est originaire, et où elle possède des vignobles et une cave. Là, ils ont travaillé dès le début avec Michel Rolland, le célèbre consultant international, qui pendant plusieurs années les a également conseillés à Neuquén. L’idée était de sauver les plus anciennes racines connues dans le monde du vin, car au pied du mont Ararat il y avait des zones de vignobles depuis plus de 6000 ans.

De cette façon, les deux Del Águila Eurnekian comme Ruderman savent très bien exploiter les saveurs du Moyen-Orient pour fusionner des délices qui captivent les sens.

“Faisons cuire notre houmous classique avec pita au zaatar, pastrami aux légumes rôtis (asperges, courgettes, carottes, oignons, fenouil), et pour le dessert le classique de rosh hashana: pommes rôties au miel crémeux et caramélisées ».

Pour le dessert, ils cuisineront le classique rosh hashana: pommes rôties au miel crémeux et caramélisées

“Le vin est un Fin Pinot Noir 2018, il est de Patagonie, de Finca Los Hermanos, pour mes frères et moi qui travaillons ensemble. Le menu que nous allons vous proposer préparé par Franca et l’équipe Fayer avec ce vin est un accord de Patagonie, joué et original. Elle propose un pastrami très intéressant et intense, et j’ai trouvé très amusant de pouvoir offrir un pinot noir, surtout pour son intensité. Il se démarquera beaucoup par les saveurs de la cuisine que propose Franca.

Pour acquérir l’expérience Foodies at Home, saisissez ce lien et obtenez le coffret #AMEXFORFOODIES, dans lequel vous recevez le menu, le vin et tous les ingrédients sélectionnés par le chef et emballés sous vide pour préparer les plats, ainsi que le lien pour vous connecter à la retransmission en direct du cours qui se tiendra Vendredi 27 novembre à 20 h 30 L’espace est limité.

Vendredi à 20h30, Franca Ruderman, chef de cuisine du restaurant Fayer, et Juliana Del Águila Eurnekian, présidente et propriétaire de Bodegas Del Fin del Mundo, vous invitent à un cours de cuisine virtuel pour déguster le meilleur vin et la plus délicieuse gastronomie . Comment participer

