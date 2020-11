Emmanuel Macron et Angela Merkel (John Thys / Pool via REUTERS) (POOL New /)

(PARIS, spécial) – Nous pourrons «reconstruire notre association»: le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a caractérisé l’agenda des relations futures avec dans son message de félicitations au chef d’État nouvellement élu de la États Unis, Joe Biden.

Après une période de tension politique, même avec une certaine hostilité envers L’Europe , les dirigeants de ce continent attendent une relation plus rationnelle. Cela a été prédit par le politologue allemand Markus Kaim, qui dans l’analyse déployée dans la presse européenne a souligné que, cependant, «Les États-Unis continueront de se replier sur eux-mêmes. Il ne faut pas s’attendre à un changement radical».

Les politologues européens prévoient une «nouvelle normalité». Mais les illusions sur la relation future peuvent être dissipées par la continuité des déconnexions évidentes ces dernières années. Si les Européens ont une préférence pour Biden c’est parce qu’il a essayé Donald Trump vers l’Union européenne était épuisant. Malgré le triomphe de Biden, célébré à Bruxelles, ne cache pas un lien avec Washington visant à approfondir les déséquilibres.

Le haut représentant de l’Union européenne (UE) pour les affaires étrangères, Josep Borrell, a assuré qu’avec Joe Biden le bloc serait en mesure de “reconstruire notre association” avec les États-Unis (. / EPA / Francisco Seco) (Francisco Seco / POOL /)

Un calendrier prévisible

Rien n’aura la même empreinte. Entre l’Europe et les États-Unis, le lendemain de Trump, il ne faut pas “faire l’erreur de voir l’ère Trump comme une simple aberration”, comme le soulignent Ian Bond et Luigi Scazzieri du Centre for European Reform.

Pour l’Union européenne, poursuivre et renforcer son «autonomie stratégique», militaire, politique et économique, implique de parvenir à des accords jusqu’ici délégués dans la figure de Atout. Le président sortant de la Maison Blanche c’était une excuse pour ignorer les définitions que l’Europe devrait adopter, comme quelle sera la position face à des conflits comme ceux ouverts avec la Chine, la Russie et l’Iran, entre autres.

Pour Mujtaba Rahman, Directeur d’Eurasia Group Europe, le tableau n’est pas si complexe: “La relation sera plus prévisible et plus constructifs dans le commerce, l’OTAN, l’Iran, le Moyen-Orient et la lutte contre le changement climatique ». On s’attend même avec anxiété à ce que l’une des premières étapes du futur président américain soit de rejoindre l’accord de Paris sur le climat, de renouer les liens avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’accord nucléaire avec l’Iran, que Donald Trump a rompu.

Avec des hostilités marquées, l’impatience s’oriente également vers un relâchement des relations commerciales, où Washington s’était transformé en cauchemar. Sanctions commerciales, tarifs pour les produits européens, l’idée d’une impasse dans l’objectif d’un accord commercial en attente d’être finalisé.

Les politologues affirment qu’il pourrait y avoir une “nouvelle normalité” entre les États-Unis et l’UE sous mandat de Joe Biden (REUTERS / Jim Bourg) (JIM BOURG /)

Paris et Washington, réparant une relation tendue

Comme d’autres pays, La France se réconforte dans un Joe Biden à la Maison Blanche. C’est un sentiment européen vers une nouvelle ère dans les relations transatlantiques.

Samedi, Emmanuel Macron félicite le président élu pour sa victoire. Les écarts entre Macron et Trump étaient évidents, même s’ils n’étaient jamais sur le point de se briser. Il y a beaucoup d’espoir du côté français de pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Au fond, Paris parie donc sur le “retour à une approche coopérative”, selon le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, qui attend notamment “beaucoup de la nouvelle administration américaine” sur “la gestion de la pandémie” de covid-19, la recherche d’un vaccin, la question de l’OMS et “en particulier sur le climat et le multilatéralisme”

Le temps de l’autodétermination

Angela MerkelEn attendant, il doit arrêter de cacher son pouvoir dans ces échecs. L’Europe devra montrer ses vraies cartes dans les relations internationales. Non seulement après la proéminence de Trump, qui les forcera à prendre des décisions, mais puisque les États-Unis continueront à s’engager dans une confrontation stratégique avec la Chine. Le désintérêt de Washington sera une politique à long terme. Une Europe consciente de la nécessité de «prendre en main son destin», comme le dit Angela Merkel.

“Les Européens devront vivre longtemps avec une Amérique peu coopérative” et faire volontairement cavalier seul, dit-il. Jean-Dominique Giuliani, qui préside la Fondation Robert-Schuman. Les analystes conviennent que si un ton plus coopératif peut être attendu de Biden – un défenseur de la relation transatlantique – ils savent que les années Trump ont peut-être marqué une inflexion dans la relation.

