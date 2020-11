Cet après-midi, l’homme d’affaires Jorge Brito Il est mort dans un accident après que son hélicoptère se soit écrasé avec des tyroliennes dans la province de Salta.

L’incident s’est produit dans la région du réservoir de Cabra Corral, à 75 kilomètres au sud de la capitale Salta et près du parc national Los Cardones, au centre de la province du nord.

L’hélicoptère a percuté le réservoir de Cabra Corral

Les autorités locales ont confirmé qu’il était une femme qui a vu, en rafting dans le barrage de Cabra Corral, comment un hélicoptère est entré en collision avec les tyroliennes. Son appel a eu lieu à 15 h 44.

À 16 h 11, c’était une autre femme, Ana Romero, qui a contacté les forces de sécurité pour révéler que son partenaire a couru vers la zone de l’accident et Il a détecté qu’il avait vu deux corps, l’un d’eux avec sa tête immergée dans l’eau, et qu’aucun d’eux n’avait de signes vitaux.

Apparemment, le navire était accroché à un câble en acier utilisé par la société Salta Rafting pour traverser d’une colline à une autre en tyrolienne.

L’hélicoptère était un Eurocopter AS350 Ecureuil gris immatriculé LV-FQN.

Comme confirmé à InfobaeBrito avait quitté la capitale provinciale peu après midi après avoir eu une réunion et un déjeuner avec le gouverneur Gustavo Sáenz.

L’homme d’affaires avait 68 ans

Une équipe du Bureau de la sécurité des transports (JST) de Córdoba se rend sur place et de Cordoue.

Juan Manuel Pulleiro, Ministre de la Sécurité de Salta, a déclaré: «On soupçonne qu’il a heurté un câble. Normalement la route 34 ou la rivière est utilisée, ils passaient par cet endroit et le plan de vol était planifié comme ça ».

Le responsable a ajouté: «C’est un vol calme car ils passent au-dessus du lit de la rivière et avec les collines des deux côtés. Je sais qu’ils étaient allés à la résidence du gouverneur et il a déjeuné avec lui. L’ANAC intervient pour mener l’enquête correspondante. En principe tout laisse supposer que l’accident était une erreur du pilote en ayant vu les câbles. Ces câbles n’avaient pas d’éléments de sécurité pour la visibilité du câble, on suppose qu’ils ont porté le câble devant sans l’avoir vu».

Le réservoir touché par son hélicoptère a été construit entre 1966 et 1972 dans le but de recueillir l’eau de toutes les rivières de la région des vallées de Calchaquí. Ce débit est utilisé pour alimenter les canaux d’irrigation et pour motoriser la centrale hydroélectrique du barrage général Manuel Belgrano.

Le barrage a été nommé de cette façon en raison de la confusion. La société nord-américaine qui a réalisé les études topographiques a appelé le projet Cabra Corral au lieu de Corral de Cabras, qui était le nom d’origine de la région.

Gracieuseté: La Gaceta de Tucumán

Le lac artificiel fait plus de 100 kilomètres carrés et Diverses activités et sports nautiques y sont pratiqués: comme la pêche, le rafting, les jet skis et la tyrolienne. Depuis le barrage, qui a une hauteur de 93 mètres, vous pouvez également sauter en saut à l’élastique, cette activité est devenue l’une des plus connues du lieu.

Comme détaillé par l’entité touristique de Salta, Cabra Corral est le deuxième plus grand réservoir d’Argentine et constitue la plus grande réserve d’eau du nord-ouest, fournit de l’eau pour l’irrigation des champs de Salta et de Santiago.

Brito avait 68 ans et il est né à Buenos Aires. «C’est un homme d’affaires argentin de premier plan et l’une des principales références de l’activité bancaire dans le pays et la région. Il a construit une grande famille avec Marcela Carballo. Ensemble, ils ont eu six enfants: Milagros, Jorge, Marcos, Constanza, Santiago et Mateo », détaille son site personnel.

JE CONTINUE DE LIRE:

L’homme d’affaires Jorge Brito est mort dans un accident d’hélicoptère dans la province de Salta

Qui était Jorge Brito, le plus important banquier d’Argentine

Comment est l’endroit où l’hélicoptère de l’homme d’affaires Jorge Brito s’est écrasé